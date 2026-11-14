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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Į lėktuvą įlipusi 22-ejų mergina žemės taip ir nepasiekė: spėjo pasidalinti paskutine nuotrauka

2026-11-14 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 20:40
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Nors nuo šios tragedijos praėjo keleri metai, artimieji, draugai ir ją pažinoję žmonės iki šiol prisimena 22-ejų Burcu Saglam. Likus vos kelioms minutėms iki lemtingos lėktuvo katastrofos mergina pasidalijo nuotrauka ir trumpa žinute, kuri tapo paskutiniu jos atsisveikinimu ir liko paskutiniu prisiminimu apie ją.

Į lėktuvą įlipusi 22-ejų mergina žemės taip ir nepasiekė: spėjo pasidalinti paskutine nuotrauka (nuotr. Instagram)
GALERIJA (7)

Nors nuo šios tragedijos praėjo keleri metai, artimieji, draugai ir ją pažinoję žmonės iki šiol prisimena 22-ejų Burcu Saglam. Likus vos kelioms minutėms iki lemtingos lėktuvo katastrofos mergina pasidalijo nuotrauka ir trumpa žinute, kuri tapo paskutiniu jos atsisveikinimu ir liko paskutiniu prisiminimu apie ją.

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Ši skaudi istorija pasaulyje prisimenama iki šiol. 22 metų B. Saglam vieną dieną sėdo į vienmotorį lėktuvą, skridusį iš Pamukovo miestelio netoli Stambulo, tačiau po 15 minučių nutrūko ryšys.

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Vėliau paskelbta dramatiška medžiaga, kurioje užfiksuota, kaip lėktuvas, atsitrenkęs į elektros kabelį, užsiliepsnoja, o B. Saglam ir 54 m. pilotas Hakanas Koksalis žūva.

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Apdegusio lėktuvo nuolaužos rastos laukuose, maždaug už 78 km nuo Pamukovo, kai netoliese esančios gamtinių dujų gamyklos darbuotojai valdžios institucijas informavo apie iš dangaus nukritusį objektą.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

Paskutinėmis gyvenimo akimirkomis mėgavosi vaizdais pro langą

Likus vos kelioms minutėms iki katastrofos, B. Saglam, kuri kartu su partneriu turėjo savo kirpyklą, filmavo, kaip mėgaujasi vaizdais pro lėktuvo langą. Prieš incidentą pasidalintoje žinutėje ji rašė: „Iki pasimatymo“.

Filmuotoje medžiagoje buvo stebima, kaip lėktuvas riedėjo pakilimo taku likus kelioms akimirkoms iki pakilimo. Tačiau 15.32 val., lėktuvui skrendant 1,2 tūkst. metrų aukštyje, staiga nutrūko ryšys.

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Lėktuvo nuolaužas rado vietos darbininkai. Paieškos ir gelbėjimo komandos nuskubėjo į katastrofos vietą, kur rado jaunos kosmetologės ir patyrusio piloto kūnus, rašo mirror.co.uk.

Įvyko nelaimingas atsitikimas

Vietos meras Alinuras Aktas sakė, kad, kaip manoma, vienas žmogus žuvo, kai lėktuvas užsidegė atsitrenkęs į gamtinių dujų elektrinės elektros oro liniją. Manoma, kad kitas žmogus katapultavosi iš lėktuvo ir žuvo.

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Buvo tiriama, kodėl lėktuvas rėžėsi į 380 tūkst. voltų elektros liniją. Vietos žiniasklaida pranešė, kad Burcu tą rytą tėvams pasakė, kad vyksta ieškoti darbo.

Jie nežinojo, kad ji keliavo lėktuvu, kol apie jos mirtį telefonu jiems nepranešė valdžios institucijos. Burcu ir Hakanas buvo palaidoti skirtingose Bursos kapinėse.

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