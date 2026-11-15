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TV3 naujienos > Žmonės

Mirė legendinė aktorė: „Ji buvo tikra jėga...“

2026-11-15 13:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 13:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Liūdna žinia pasiekė kino ir televizijos pasaulį – mirė Kanados aktorė Dawn Greenhalgh. Ji buvo žinoma dėl vaidmens populiariame seriale „Anė iš Žaliastogių“ („Anne of Green Gables“) bei įgarsintos karalienės Selestės animaciniame seriale „Babar“. Aktorei buvo 93-eji.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia pasiekė kino ir televizijos pasaulį – mirė Kanados aktorė Dawn Greenhalgh. Ji buvo žinoma dėl vaidmens populiariame seriale „Anė iš Žaliastogių“ („Anne of Green Gables“) bei įgarsintos karalienės Selestės animaciniame seriale „Babar“. Aktorei buvo 93-eji.

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Kaip praneša „The Hollywood Reporter“, aktorė mirė lapkričio 6 dieną savo namuose Toronte, Kanadoje.

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Internetiniame nekrologe rašoma, kad paskutinėmis gyvenimo akimirkomis ją supo šeimos narių ir draugų meilė.

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Ilgametė karjera kine ir teatre

D. Greenhalgh gimė Šanchajuje, Kinijoje, o būdama 14 metų persikėlė gyventi į Kanadą. Ji mokėsi Monrealio vidurinėje mokykloje, o sulaukusi vos 19 metų tapo viena iš Stratfordo teatro festivalio trupės įkūrėjų.

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Apie aktorės mirtį pasisakė ir šio festivalio meno vadovas Antoni Cimolino.

„Dawn Greenhalgh buvo tikra jėga – energinga, nuostabi aktorė. Kaip išskirtinė menininkė, ji galėjo būti ir žavinga, ir kelianti nerimą. Buvo malonu klausytis jos įžvalgų apie pjeses ir spektaklius, nes jos buvo paremtos turtinga gyvenimo patirtimi, išskirtiniu intelektu ir nepriklausomu, laisvu mąstymu“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.

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Aktorė savo meistriškumą tobulino Niujorke, kur mokėsi pas garsius teatro pedagogus Utą Hagen, Herbertą Berghofą ir Mirą Rostovą.

Per savo karjerą ji vaidino tiek Niujorko teatro scenose, tiek garsiajame Londono Vest Ende.

Vienas pirmųjų reikšmingų jos vaidmenų televizijoje buvo 1969 metais pasirodžiusiame Kanados seriale „Strange Paradise“.

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1985 metais D. Greenhalgh kartu su savo dukra Megan Follows pasirodė televizijos mini seriale „Anė iš Žaliastogių“, sukurtame pagal rašytojos Lucy Maud Montgomery kūrinį.

Megan atliko pagrindinį Anės vaidmenį, o jos motina įkūnijo ponią Kadberi.

D. Greenhalgh balsą žiūrovai taip pat galėjo išgirsti animaciniame seriale „Babar“, kuriame 1989 metais ji įgarsino karalienę Selestę. Prie šio vaidmens aktorė sugrįžo ir 2010 metais pasirodžiusiame tęsinyje „Babar and the Adventures of Badou“.

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Per ilgą karjerą aktorė pasirodė ir tokiuose filmuose kaip „The Virgin Suicides“ (1999), „Avenging Angelo“ (2002), „Welcome to Mooseport“ (2004) bei „Maps to the Stars“ (2014).

Ji taip pat vaidino televizijos serialuose „Hotel“, „Night Heat“, „La Femme Nikita“, „Doc“ ir „Slings and Arrows“.

Paskutinį kartą televizijos ekranuose aktorė pasirodė 2022 metais seriale „Five Days at Memorial“.

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Užaugino keturis vaikus

D. Greenhalgh 1958 metais ištekėjo už aktoriaus Tedo Followso, su kuriuo susilaukė keturių vaikų – Megan, Samanthos, Edwinos ir Laurence'o.

Pora išsiskyrė 1979 metais.

Atsisveikindamas su aktore, Stratfordo teatro festivalio meno vadovas A. Cimolino pabrėžė, kad jos energija ir meilė menui paliko neišdildomą pėdsaką.

Pasak jo, D. Greenhalgh gyvybingumas ir atsidavimas kūrybai daugybei žmonių suteikė supratimo ir džiaugsmo.

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