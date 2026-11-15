Po daugiau nei metų draugystės – netikėta žinia: skiriasi garsus dainininkas

Apie poros skyrybas pranešė leidinys „Us Weekly“.
Draugystė prasidėjo 2025-ųjų vasarą
Apie J. Jono ir T. Gabrielos romantiškus santykius pirmą kartą prabilta 2025 metų vasarą.
Šių metų sausį žurnalui „People“ artimas šaltinis atskleidė, kad atlikėjas ir modelis, kurią jis meiliai vadino „Tati“, susitikinėja nuo praėjusios vasaros.
Pasak šaltinio, pora iš pradžių stengėsi savo santykių neviešinti ir mėgavosi ramiais pasimatymais prie kavos puodelio Los Andžele.
„Atrodo, kad nuo to laiko jų santykiai tapo rimtesni. Jie kartu leido laiką keliuose miestuose, įskaitant Niujorką ir Majamį“, – tuomet pasakojo šaltinis.
Taip pat buvo teigiama, kad J. Jonas pasitikėjo T. Gabriela ir leisdavo jai būti šalia savo vaikų. Vis dėlto kitas šaltinis pabrėžė, kad atlikėjas nenorėjo skubėti ir siekė santykius plėtoti pamažu.
Balandį pora savo santykius oficialiai patvirtino ir socialiniuose tinkluose. J. Jonas „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotraukomis iš kelionės į T. Gabrielos gimtąjį Puerto Riką.
Po skyrybų bijojo vėl įsimylėti
Primename, kad J. Jonas anksčiau buvo vedęs serialo „Sostų karai“ („Game of Thrones“) aktorę Sophie Turner (30 m.). Pora susituokė 2019 metais, tačiau 2024-aisiais jų santuoka oficialiai nutrūko.
Buvę sutuoktiniai augina dvi dukras – šešerių Willą ir ketverių Delphine.
Po skyrybų su S. Turner atlikėjas neslėpė, kad mintis apie naujus romantiškus santykius jam kėlė nemažai baimės.
2025 metų gegužę platformoje „TalkShopLive“ J. Jonas atviravo, kad jo dainą „Only Love“ įkvėpė vienos moters, su kuria jis susitikinėjo po skyrybų, pasakyti žodžiai.
„Tuo metu su kai kuo susitikinėjau ir pradėjau galvoti apie galimybę vėl užmegzti santykius. Tai buvo labai baisu ir nejauku“, – prisiminė atlikėjas.
Jis pripažino, kad po nutrūkusios santuokos turėjo iš naujo suprasti, ką jam reiškia meilė.
„Meilė būna įvairių formų ir pavidalų, o aš iš naujo bandžiau suprasti, kas tai yra“, – kalbėjo J. Jonas.
Pasak dainininko, moteris, su kuria tuo metu susitikinėjo, į jo baimes sureagavo gana paprastai.
„Na, juk tai tik meilė“, – jam pasakė ji.
Šie žodžiai atlikėjui įstrigo ir vėliau įkvėpė sukurti dainą.
„Pagalvojau: „Na, jeigu taip į tai pažvelgtume...“ Taigi parašėme apie tai dainą. Atrodė, kad tai nėra didelis dalykas, bet man tai buvo labai svarbu. Ir tam žmogui taip pat. Tačiau kartais reikia tiesiog surizikuoti, dar kartą pabandyti ir atsiverti naujoms galimybėms“, – pasakojo jis.
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