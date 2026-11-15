Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Po daugiau nei metų draugystės – netikėta žinia: skiriasi garsus dainininkas

2026-11-15 13:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 13:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grupės „Jonas Brothers“ narys Joe Jonas (37 m.) ir modelis Tatiana Gabriela (30 m.) pasuko skirtingais keliais. Pora nutraukė daugiau nei metus trukusius santykius.

Santykiai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

Grupės „Jonas Brothers“ narys Joe Jonas (37 m.) ir modelis Tatiana Gabriela (30 m.) pasuko skirtingais keliais. Pora nutraukė daugiau nei metus trukusius santykius.

REKLAMA
0

Apie poros skyrybas pranešė leidinys „Us Weekly“.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Joe Jonas

Draugystė prasidėjo 2025-ųjų vasarą

Apie J. Jono ir T. Gabrielos romantiškus santykius pirmą kartą prabilta 2025 metų vasarą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų sausį žurnalui „People“ artimas šaltinis atskleidė, kad atlikėjas ir modelis, kurią jis meiliai vadino „Tati“, susitikinėja nuo praėjusios vasaros.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak šaltinio, pora iš pradžių stengėsi savo santykių neviešinti ir mėgavosi ramiais pasimatymais prie kavos puodelio Los Andžele.

REKLAMA

„Atrodo, kad nuo to laiko jų santykiai tapo rimtesni. Jie kartu leido laiką keliuose miestuose, įskaitant Niujorką ir Majamį“, – tuomet pasakojo šaltinis.

Taip pat buvo teigiama, kad J. Jonas pasitikėjo T. Gabriela ir leisdavo jai būti šalia savo vaikų. Vis dėlto kitas šaltinis pabrėžė, kad atlikėjas nenorėjo skubėti ir siekė santykius plėtoti pamažu.

REKLAMA
REKLAMA

Balandį pora savo santykius oficialiai patvirtino ir socialiniuose tinkluose. J. Jonas „Instagram“ paskyroje pasidalijo nuotraukomis iš kelionės į T. Gabrielos gimtąjį Puerto Riką.

Po skyrybų bijojo vėl įsimylėti

Primename, kad J. Jonas anksčiau buvo vedęs serialo „Sostų karai“ („Game of Thrones“) aktorę Sophie Turner (30 m.). Pora susituokė 2019 metais, tačiau 2024-aisiais jų santuoka oficialiai nutrūko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Buvę sutuoktiniai augina dvi dukras – šešerių Willą ir ketverių Delphine.

Po skyrybų su S. Turner atlikėjas neslėpė, kad mintis apie naujus romantiškus santykius jam kėlė nemažai baimės.

2025 metų gegužę platformoje „TalkShopLive“ J. Jonas atviravo, kad jo dainą „Only Love“ įkvėpė vienos moters, su kuria jis susitikinėjo po skyrybų, pasakyti žodžiai.

REKLAMA

„Tuo metu su kai kuo susitikinėjau ir pradėjau galvoti apie galimybę vėl užmegzti santykius. Tai buvo labai baisu ir nejauku“, – prisiminė atlikėjas.

Jis pripažino, kad po nutrūkusios santuokos turėjo iš naujo suprasti, ką jam reiškia meilė.

„Meilė būna įvairių formų ir pavidalų, o aš iš naujo bandžiau suprasti, kas tai yra“, – kalbėjo J. Jonas.

REKLAMA

Pasak dainininko, moteris, su kuria tuo metu susitikinėjo, į jo baimes sureagavo gana paprastai.

„Na, juk tai tik meilė“, – jam pasakė ji.

Šie žodžiai atlikėjui įstrigo ir vėliau įkvėpė sukurti dainą.

„Pagalvojau: „Na, jeigu taip į tai pažvelgtume...“ Taigi parašėme apie tai dainą. Atrodė, kad tai nėra didelis dalykas, bet man tai buvo labai svarbu. Ir tam žmogui taip pat. Tačiau kartais reikia tiesiog surizikuoti, dar kartą pabandyti ir atsiverti naujoms galimybėms“, – pasakojo jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų