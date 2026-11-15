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Prisimenate Marikrusą iš serialo „Nepaklusni širdis“? Štai kaip aktorė atrodo dabar

2026-11-15 12:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 12:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Meksikiečių aktorė Ana Brenda Contreras daugeliui žiūrovų puikiai pažįstama iš populiaraus serialo „Nepaklusni širdis“ („Corazón indomable“), kuriame įkūnijo pagrindinę veikėją Marikrusą. Nors nuo serialo pasirodymo praėjo daugiau nei dešimtmetis, aktorė ir toliau išlieka aktyvi pramogų pasaulyje. Tiesa, pastaraisiais metais jos gyvenimas gerokai pasikeitė – žinoma moteris tapo mama, o dabar ruošiasi sugrįžti į televizijos ekranus.

Ana Brenda Contreras (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (17)

Meksikiečių aktorė Ana Brenda Contreras daugeliui žiūrovų puikiai pažįstama iš populiaraus serialo „Nepaklusni širdis“ („Corazón indomable“), kuriame įkūnijo pagrindinę veikėją Marikrusą. Nors nuo serialo pasirodymo praėjo daugiau nei dešimtmetis, aktorė ir toliau išlieka aktyvi pramogų pasaulyje. Tiesa, pastaraisiais metais jos gyvenimas gerokai pasikeitė – žinoma moteris tapo mama, o dabar ruošiasi sugrįžti į televizijos ekranus.

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Pastaruosius metus A. B. Contreras daugiausia dėmesio skyrė motinystei, tačiau neseniai prabilo ir apie savo profesinę ateitį.

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Pamatyti, kaip aktorė atrodo dabar, galite žemiau esančioje nuotraukų galerijoje.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ana Brenda Contreras

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Iš tokių populiarių serialų kaip „Teresa“ ir „Nepaklusni širdis“ pažįstama aktorė 2025 metų gegužės 13 dieną pirmą kartą tapo mama. Kartu su vyru Zacaríasu Melhemu ji susilaukė dukters Arios.

Po dukters gimimo aktorė kuriam laikui pasitraukė iš filmavimo aikštelių ir visą dėmesį skyrė šeimai. Vis dėlto dabar ji patvirtino, kad aktorės karjeros atsisakyti neketina.

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Prabilo apie sugrįžimą į televiziją

Susitikimo su žurnalistais metu A. B. Contreras atskleidė, kad jau ruošiasi naujam projektui. Pasak jos, pavyko rasti darbą, kurį bus galima suderinti su motinystės pareigomis.

„Kaip tik buvome išvykę atostogauti, nes dabar man teks išvažiuoti. Tai pirmasis darbas po dukters gimimo, kuriam turėsiu skirti visą savo laiką. Ankstesni projektai buvo gerokai lankstesni, todėl kelias dienas per savaitę galėdavau praleisti su ja“, – pasakojo aktorė.

Vis dėlto moteris džiaugiasi, kad naujojo projekto kūrėjai supratingai žiūri į jos šeiminę situaciją ir stengiasi sudaryti kuo palankesnes darbo sąlygas.

„Jie elgėsi nuostabiai ir suteikė man daugybę galimybių būti su dukra bei leisti laiką kartu“, – teigė ji.

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