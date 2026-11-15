Lietuvoje gyvenanti turkė atskleidė, kada keliauti Turkijoje pigiau: štai ką mano apie „viskas įskaičiuota“

Naujienų portalui tv3.lt Gulsah papasakojo, ką mano apie Lietuvą ir jos gyventojus, parekomendavo, ką Turkijoje aplankyti pasibaigus vasaros sezonui bei atskleidė, ar ten apsimoka ten keliauti žiemą ir rudenį.
Pavargo nuo gyvenimo Stambule
„Esu kilusi iš Stambulo, Turkijos. Beveik visą gyvenimą gyvenau Stambule, išskyrus studijų universitete laikotarpį. Stambulas yra didžiulis miestas, o mano universitetas buvo įsikūręs gerokai mažesniame, provincijos miestelyje. Vis dėlto didžiąją gyvenimo dalį praleidau didmiestyje.
Ten dirbau didelėje įmonėje. Prieš persikeldama į Lietuvą gyvenau nuolat skubėdama, mano kasdienybė buvo chaotiška. Biure praleisdavau po 10 valandų, o dar tris ar keturias valandas užtrukdavau kelionėse į darbą ir atgal, nes Stambule eismo spūstys yra didžiulė problema.
Toks gyvenimas buvo varginantis. Dažniausiai neturėdavau laiko sau. Jei norėdavau užsiimti mėgstama veikla ar pabendrauti su žmonėmis, tekdavo aukoti miego valandas“, – dalijosi užsienietė.
Nors apie kraustymąsi svetur ji galvojo pajutusi, kad gyvenimas Stambule tampa varginančiu, iš pradžių ji rinktis Lietuvos neplanavo – tokią idėją pirmiau pasiūlė jos mylimasis.
„Tiesą sakant, iš pradžių su vyru, kuris taip pat yra turkas, visai neplanavome čia kraustytis, tačiau mano vyras kartu su verslo partneriais Lietuvoje įkūrė įmonę, pasinaudoję startuolių vizų programa. Iš pradžių ketinome ir toliau gyventi Stambule, o vyras planavo dirbti nuotoliniu būdu.
Tačiau vieną kartą jam teko atvykti į Lietuvą sutvarkyti su įmonės registracija ir dokumentais susijusių reikalų. Man atrodo, tai buvo balandžio mėnesį. O juk žinote, koks gražus Vilnius pavasarį!
Prisimenu, kaip jis man pasakė: „Aš įsimylėjau šį miestą. Turėtume čia persikelti.“
Kiti jo verslo partneriai jau planavo persikraustyti į Lietuvą, todėl ir aš sutikau. Pasakiau: „Gerai, surizikuokime. Niekada ten nebuvau, bet pažiūrėsime, kaip seksis“, – prisiminė Gulsah.
Pirmasis įspūdis ir ką mano apie lietuvius
Paklausus, koks buvo pirmasis įspūdis atvykus į Lietuvą, turkė išskyrė, kad du dalykai buvo tikras kultūrinis šokas.
„Labiausiai įsiminė du dalykai. Pirmasis buvo saulės trūkumas. Jei gerai prisimenu, tais metais per tris mėnesius Vilniuje buvo vos apie 10 valandų saulės šviesos. Man atrodo, apie tai net buvo pranešama žiniose. Mane tai labai šokiravo. Atvykus iš Turkijos, kur net žiemą dažnai šviečia saulė, toks niūrus oras buvo tikras kultūrinis šokas.
Tačiau antrasis įspūdis buvo visiškai kitoks. Atšilus orams, Vilnius staiga tapo nepaprastai žalias. Negalėjau patikėti, kad miestas gali būti toks žalias! Mane stebino visur augantys medžiai ir augalai. Nesvarbu, ar eidavau mažomis gatvelėmis, ar didelėmis gatvėmis, visur buvo tiek daug žalumos“, – stebėjosi pašnekovė.
Dar moterį nustebino ir patys lietuviai, kurių būdas, anot jos, stipriai skiriasi nuo turkų. Pirmieji susidūrimai su vietiniais net versdavo ją galvoti apie tai, kad reikia keisti savo bendravimo įpročius, tačiau ilgainiui Gulsah suprato – reikia tik laiko.
„Pastebėjau, kad lietuviai yra šiek tiek kitokie. Mes, turkai, esame kilę iš Viduržemio jūros regiono kultūros, todėl esame labai atviri, nuoširdūs ir svetingi. Turkijoje gali tapti geriausiais draugais su žmogumi tiesiog stovėdamas eilėje prekybos centre.
Lietuvoje supratau, kad žmonės taip pat yra šilti ir nuoširdūs, tačiau tik tada, kai juos geriau pažįsti arba jie geriau pažįsta tave.
Iš pradžių, būdama turkė, vis galvodavau: „Gal aš jiems nepatinku? Gal ką nors įžeidžiau? Kodėl jie tokie šalti?“ Nenoriu nieko įžeisti, tačiau iš pradžių lietuviai man atrodė gana atsiriboję.
Iki tol nebuvau ilgesnį laiką gyvenusi tokioje skirtingoje kultūrinėje aplinkoje. Galvojau, kad esu čia viešnia, todėl, jei darau kokių nors klaidų, pirmiausia turiu keistis pati. Tačiau ilgainiui supratau, kad tiesiog dar nepažįstu šios kultūros. Nereikia pernelyg stengtis ar apsunkinti situacijos. Tereikia leisti viskam klostytis natūraliai, pradėti nuo paprastų kasdienių pokalbių.
Tuomet pastebėjau, kad lietuviai, geriau mane pažinę, tampa gerokai draugiškesni, atviresni ir šiltesni. Tai buvo didžiulis kultūrinis šokas, nes esu pripratusi prie visai kitokio bendravimo. Tačiau dabar Lietuvoje turiu daug tikrai artimų draugų. Mus sieja nuostabios draugystės, nors pradžioje viskas buvo visai kitaip“, – šyptelėjo moteris.
Prie kai kurių dalykų prisitaikyti sunku
Nors savo gyvenimą čia dabar ji itin vertina, užsienietė neslėpė, kad atvykus gyventi į Lietuvą kyla ir sunkumų. Pašnekovė išskyrė, prie kokių dalykų priprasti užsieniečiams gali būti sunku.
„Kalbant konkrečiai apie Lietuvą, pirmiausia išskirčiau kalbą, o paskui – orus.
Jeigu esi atvykęs iš šiltesnio klimato šalies, kaip aš, prie lietuviškų orų gali būti sunku priprasti. Kartais net vasara čia gali priminti žiemą ar rudenį. Tai gali šiek tiek slėgti, tačiau esu tikra, kad daugelis žmonių ilgainiui pripranta, kaip pripratau ir aš.
Kitas svarbus dalykas – lietuvių kalba. Ji labai unikali, tačiau gana sudėtinga išmokti. Dėl kalbos barjero užsieniečiams gali būti sunkiau prisitaikyti prie gyvenimo Lietuvoje.
Man atrodo, kad lietuvių kalba labai gerai išsaugojo savo šaknis ir savitumą. Pavyzdžiui, mano gimtojoje turkų kalboje yra nemažai iš anglų, prancūzų ir kitų kalbų perimtų žodžių.
O lietuvių kalboje tokių panašumų pastebiu gerokai mažiau. Todėl net ir mokant anglų kalbą, klausantis lietuviškai ar bandant mokytis, nėra lengva atpažinti pažįstamus žodžius ir frazes“, – pripažino ji.
Kalbėdama apie lietuvių kabos mokymąsi, Gulsah teigė daug naudos iš kursų negavusi, todėl dabar mokosi savarankiškai.
„Iš tiesų lankiau lietuvių kalbos kursus, tačiau jie man nelabai padėjo. Pradėjau nuo A1 lygio, bet mokytis buvo gana sunku, nes pamokos vyko tik lietuviškai, visiškai nevartojant anglų kalbos.
Kursus baigiau, tačiau negalėčiau pasakyti, kad juose daug išmokau. Todėl vėliau nusprendžiau mokytis savarankiškai. Pradėjau ieškoti informacijos internete, naudotis dirbtiniu intelektu. Sakyčiau, kad vis dar esu A1 lygyje“, – teigė turkė.
Štai ką verta pamatyti Turkijoje pasibaigus sezonui
Ne paslaptis, kad į pašnekovės gimtąją šalį kiekvienais metais suplūsta lietuviai. Neretas mėgaujasi saule vasarą ar ankstyvą rudenį, tačiau, pašnekovės teigimu, Turkiją aplankyti verta ir pasibaigus sezonui. Paklausta, ką verta aplankyti, ji sakė:
„Pirmiausia tikrai rekomenduočiau Stambulą, nes šis miestas gražus visais metų laikais.
Tačiau vykstantiems į Stambulą siūlyčiau neapsiriboti vien turistų pamėgtomis vietomis. Pavyzdžiui, apsilankymas mažame, turistams mažiau žinomame restoranėlyje, įsikūrusiame kokioje nors siauroje gatvelėje, gali suteikti visiškai kitokią kultūrinę patirtį.
Jeigu Stambulas jau gerai pažįstamas arba atrodo pernelyg chaotiškas, rekomenduočiau aplankyti Gaziantepą. Šis miestas garsėja savo gastronomija. Jei žmogus domisi turkiška virtuve, tikrai siūlyčiau ten nuvykti.
Žiemą rekomenduočiau aplankyti Bursą. Tai netoli Stambulo esantis miestas, kuriame atsirado garsusis İskender kebabas. Be to, žiemą ši vietovė garsėja slidinėjimo kurortais. Netoliese stūkso Uludağ kalnas, kuriame galima slidinėti.
O rudenį arba ankstyvą pavasarį rekomenduočiau keliauti į Kapadokiją. Ten atsiveria nepaprastai gražūs, tiesiog magiški vaizdai. Galima pamatyti garsiuosius uolų darinius, vadinamus „fėjų kaminais“, paskraidyti oro balionais ar net apsilankyti techno muzikos vakarėliuose“.
Kainos ir nuomonė apie „viskas įskaičiuota“
Pasak jos, besidairantiems geresnių kainų – keliavimas rudenį arba žiemą gali tapti geru variantu, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką – planavimą.
„Manau, kad keliauti ne sezono metu yra kiek pigiau, tačiau keliaujant į Turkiją kainos priklauso ne tik nuo sezono.
Nesvarbu, ar planuojate atostogas pačiame sezono įkarštyje, ar jam pasibaigus, labai svarbu kelionę suplanuoti iš anksto.
Jeigu pradėsite ruoštis prieš kelis mėnesius, tikrai galėsite rasti geresnių kainų nei viską organizuodami paskutinę minutę. Tai galioja tiek sezono metu, tiek jam pasibaigus“, – dalijosi ji.
Pasiteiravus apie Lietuvoje itin populiarų „viskas įskaičiuota“ atostogų tipą Turkijoje, pašnekovė atskleidė – šį pasirinkimą vardan visiško atsipalaidavimo dažnai renkasi ne tik lietuviai, bet ir patys turkai.
„Kai persikėlėme į Lietuvą ir pradėjome planuoti atostogas, svarstėme, ar reikėtų aplankyti kitus Europos miestus ir šalis. Tačiau galiausiai patys pradėjome ieškoti „viskas įskaičiuota“ tipo viešbučių Antalijoje.
Manau, kad tai nuostabus pasirinkimas, jei nori atostogauti nieko neveikdamas, apie nieką negalvodamas, tiesiog gulėdamas ir mėgaudamasis poilsiu.
Net patys turkai labai mėgsta tokias atostogas. Sakyčiau, kad dauguma mano draugų ir šeimos narių vasarą renkasi būtent tokius viešbučius. Juk ten viskas jau būna apgalvota už tave. Nereikia niekuo rūpintis, gali tiesiog atsipalaiduoti ir mėgautis atostogomis. Manau, kad tai puiki koncepcija.
Žinoma, palyginus tokio poilsio kainas su kitais keliavimo būdais, galima įžvelgti ir privalumų, ir trūkumų. Tačiau, mano nuomone, privalumų yra gerokai daugiau“, – dėstė Gulsah.
Nepaisant gimtos šalies grožio ir gerų poilsio galimybių, užsienietė tikino – savo ateitį mato tik Lietuvoje:
Aš tikrai matau savo ateitį Lietuvoje, Vilniuje, ateityje net planuojame čia kurti šeimą.
Per trejus gyvenimo Lietuvoje metus aplankėme ir kitas Europos šalis bei miestus. Galiu pasakyti, kad Vilnius man atrodo gerokai saugesnis, švaresnis ir ramesnis.
Lietuva yra išsivysčiusi šalis, o gyvenimas čia, sakyčiau, turi beveik vien privalumus“, – džiaugėsi pašnekovė.
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