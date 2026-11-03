Lietuvės Robertos skrydį sudrebino pranešimas apie bombą: „Pastebiu ašaras vienos stiuardesės akyse...“

Apie lėktuve vykusi veiksmą ji pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Štai kas dėjosi lėktuve
Moteris socialiniame tinkle atskleidė, kad netikėtai išgirstas piloto pranešimas bei pamatytos skrydžių palydovės ašaros nemenkai išgąsdino. Tiesa, tuo metu dar nebuvo aišku, kodėl tiksliai kilo sujudimas.
Apie galimą bombą lėktuve moteris kartu su kitais keleiviais sužinojo jau vėliau. Nors pranešimas apie sprogmenį pasirodė esantis netiktas, lietuvė dalijosi, kad šis įvykis paskatino suvokti gyvenimo trapumą.
Ji savo Facebook paskyroje rašė:
„Šiandien atrodo, norėtųsi švęsti savo antrąjį gimtadienį.
Aš suprantu, kad nieko neįvyko ir bombos grėsmė pasirodė esanti netikra, bet tą akimirką viskas jautėsi visiškai kitaip.
Rytinis skrydis į Bulgariją darbo reikalais. Viskas kaip įprasta: mažai miego, daug kavos, skrydis ir vos atvykus daugybė ofise laukiančių susitikimų.
Nusipirkau vietą prie avarinio išėjimo ir dar pasidžiaugiau, kaip man pasisekė, kad sėdėsiu visai viena, turėdama daug vietos. Skrendame, skaitau knygą ir staiga išgirstu piloto pranešimą, kad dėl techninių priežasčių leisimės Budapešte.
Bandau išlikti rami ir nieko blogo neįtarti, bet tada pastebiu ašaras vienos stiuardesės akyse. Panika prasideda tada, kai visi stiuardai pradeda griebti keleivių kuprines, rankines ir kišti jas į viršutinius bagažo skyrius.
Kadangi sėdžiu prie avarinio išėjimo, prie manęs prieina paaiškinti, kad už 15 minučių leisimės ir, jei prireiktų atidaryti duris, turėsiu pro langelį pažiūrėti, ar jas jau saugu atidaryti.
Baimė užpildo visą kūną. Visi, kas mane pažįsta, ir taip žino, kaip aš nemėgstu skraidyti. Tos 15 minučių atrodo begalinės. Visą laiką žiūriu pro langą ir mintyse dėlioju įvairiausius scenarijus: kas nutiktų, jei kristume iš tokio aukščio? Ar apskritai būtų galimybė išgyventi?
Tada pro langą pamatome mus lydinčius karinius naikintuvus. Visas kūnas dreba, bet, atrodo, bandau save suimti į rankas ir išlaikyti šaltą protą, nes jaučiuosi atsakinga už daugybę keleivių. Juk pati pasirinkau sėdėti prie avarinio išėjimo, todėl, jei prireiktų staigiai reaguoti, turėčiau tai padaryti.
Nusileidžiame. Visi ploja. Atrodo, viskas baigėsi. Žmonės pradeda stotis ir traukti savo daiktus, bet staiga stiuardas trenkia per viršutinio bagažo skyriaus dureles ir šaukia, kad nieko neliestume. Panika jo akyse tikrai neatrodo pasibaigusi net ir po nusileidimo. Tada suprantu, kad situacija kur kas rimtesnė, nei įsivaizdavau dėliodama baisiausius scenarijus.
Atrodo, net degėsių kvapas jaučiamas lėktuve. Galvoju, kad degame ir bet kurią akimirką galime sprogti.
Atsidaro durys. Mums šaukiama, kad neimtume jokių daiktų ir kuo greičiau bėgtume iš lėktuvo. Tos kelios minutės, kol ateina mano eilė bėgti ir išlipti, atrodo tokios ilgos…
Išbėgu iš lėktuvo net neturėdama su savimi paso. Policijos, kariuomenės, greitosios pagalbos ir ugniagesių automobiliai vienas po kito nesustodami važiuoja prie mūsų lėktuvo, o mes vis dar esame panikoje ir nesuprantame, kas vyksta.
Susodina mus į autobusus, tada staiga liepia visiems išlipti. Po akimirkos vėl liepia lipti į autobusą ir išveža į oro uostą. Visiems atliekama papildoma saugumo patikra, mus susodina į atskirą patalpą ir visi laukiame.
Iš naujienų sužinome, kad lėktuvas leidosi Budapešte dėl bombos grėsmės.
Beveik penkios valandos oro uoste nežinant, ar atgausime savo daiktus, ar vyksime į Sofiją, ar grįšime atgal į Londoną, o galbūt teks čia praleisti naktį…
Laimei, po penkių valandų grįžome į lėktuvą ir dar po valandos skrydžio pasiekėme Sofiją.
Su kolegomis diskutavome, kad turbūt pirmą kartą gyvenime taip atidžiai klausėmės stiuardesių saugumo instruktažo prieš skrydį. Nes visada atrodo, kad tau to niekada neprireiks.
Šiandien pirmą kartą gyvenime taip stipriai išsigandau dėl savo gyvybės.
Ir žinote, ką pagalvojau, kai išgirdau, kad už 15 minučių leisimės dėl techninių priežasčių?
Kad šį rytą net neatsisveikinau su savo vyru. Ryte susipykome dėl, atrodytų, visiškai nereikšmingų dalykų ir net neatsisveikinome, neapsikabinome prieš man išeinant.
Ir būtent tokiomis akimirkomis supranti, kaip svarbu vertinti tai, ką turime. Laiku pasakyti, kad mylime. Mokėti atleisti ir atsiprašyti. Nes gyvename tokiais laikais, kai niekada nežinai, ar rytojus mums visiems yra garantuotas. O nėra nieko baisiau, nei suprasti, kad gyvenime kažkam jau per vėlu…
O dabar einu šampano!
Už gyvenimą, nes jis tęsiasi!“
Gavo pranešimą apie bombą
Pirmadienį iš Londono Lutono oro uosto į Bulgarijos sostinę Sofiją skridęs oro linijų bendrovės „Wizz Air“ lėktuvas buvo priverstas skubiai leistis Budapešte. Tokį sprendimą įgula priėmė skrydžio metu gavusi pranešimą apie lėktuve galimai padėtą bombą.
Kaip praneša LBC, dėl kilusios grėsmės orlaivis buvo nukreiptas į Vengrijos sostinę. Pasak Vengrijos gynybos ministro Romuluszo Ruszino-Szendi, į orą buvo pakeltas ir Vengrijos naikintuvas „Gripen“, kuris lydėjo keleivinį lėktuvą, siekdamas užtikrinti saugų jo nusileidimą.
Lėktuvas sėkmingai nusileido Budapešto Ferenco Listo tarptautiniame oro uoste. Čia jo jau laukė atsakingosios tarnybos, kurios nedelsdamos pradėjo orlaivio ir juo skridusių keleivių saugumo patikras.
Bendrovė patvirtino gavusi grasinimą
Dėl netikėto incidento buvo sutrikdytas iš Jungtinės Karalystės į Bulgariją vykęs skrydis. Keleiviams teko neplanuotai sustoti Vengrijoje, kol buvo vykdomos būtinosios saugumo procedūros.
Oro linijų bendrovės „Wizz Air“ atstovas patvirtino, kad sprendimas nukreipti lėktuvą į Budapeštą buvo priimtas po skrydžio metu gauto grasinimo.
„Wizz Air“ patvirtina, kad šiandienos skrydis iš Londono Lutono oro uosto į Sofiją buvo nukreiptas į Budapeštą dėl skrydžio metu gauto grasinimo susprogdinti lėktuvą.
Laikantis nustatytų saugumo protokolų ir procedūrų, orlaivis buvo nukreiptas į Budapešto Ferenco Listo tarptautinį oro uostą, kuriame saugiai nusileido. Vėliau jis nuriedėjo į specialiai paskirtą stovėjimo vietą, kur atsakingosios institucijos atliko būtinas orlaivio ir keleivių saugumo patikras“, – teigiama bendrovės pranešime.
„Wizz Air“ taip pat pabrėžė visapusiškai bendradarbiaujanti su atsakingomis institucijomis.
„Keleivių ir įgulos saugumas išlieka svarbiausiu mūsų prioritetu“, – pridūrė oro linijų bendrovės atstovai.
Pranešimas nepasitvirtino
Vėliau oro linijų bendrovė „Wizz Air“ patvirtino, kad pranešimas apie lėktuve galimai padėtą bombą nepasitvirtino.
Kaip skelbia „Sky News“, atsakingosioms tarnyboms atlikus išsamią orlaivio ir keleivių patikrą, nieko įtartino nebuvo aptikta.
„Patikra buvo baigta ir nieko nerasta“, – patvirtino oro linijų bendrovės atstovas.
Bulgarijos nacionalinei televizijai BNT „Wizz Air“ atstovas Andrásas Rádó taip pat patvirtino, kad lėktuve sprogmenų nerasta. Pasak jo, kol pareigūnai tikrino orlaivį, keleiviai laukė oro uosto terminale. Bendrovė pasirūpino jų maistu, vandeniu ir kūdikių maistu.
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