Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Aviakatastrofa JAV: lėktuvas nukrito ant judraus kelio, žuvo visi 9 juo skridę žmonės

2026-11-02 20:17 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 / aut.
2026-11-02 20:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lėktuvo katastrofa Jungtinėse Valstijose. Lėktuvas, kuriuo skrido devyni žmonės, nukrito tiesiai ant judraus kelio Floridoje – privatus lėktuvas vertikaliai rėžėsi į asfaltą, palikdamas po savęs didžiulį liepsnojantį kraterį. Visi lėktuvo keliaiviaio žuvo, nuolaužos pasklido šimtus metrų, o valdžia evakavo mažiausiai 600 žmonių. Katastrofa įvyko vos už 15 kilometrų nuo Donaldo Trumpo rezidencijos „Mar-a-Lago“ – likus vos valandai iki tragedijos JAV prezidentas išvyko iš Floridos.

Lėktuvo katastrofa Jungtinėse Valstijose. Lėktuvas, kuriuo skrido devyni žmonės, nukrito tiesiai ant judraus kelio Floridoje – privatus lėktuvas vertikaliai rėžėsi į asfaltą, palikdamas po savęs didžiulį liepsnojantį kraterį. Visi lėktuvo keliaiviaio žuvo, nuolaužos pasklido šimtus metrų, o valdžia evakavo mažiausiai 600 žmonių. Katastrofa įvyko vos už 15 kilometrų nuo Donaldo Trumpo rezidencijos „Mar-a-Lago“ – likus vos valandai iki tragedijos JAV prezidentas išvyko iš Floridos.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Skambant švilpimui, kuris primena oru skriejančio sviedinio garsą, šis verslo klasės lėktuvas su keleiviais tiesiogine prasme vertikaliai neria į judraus kelio asfaltą. Nuo stipraus smūgio į dangų akimirksniu pakyla ugnies kamuolys.

REKLAMA

Čia, vos už 15 kilometrų nuo Jungtinių Valstijų Prezidento Donaldo Trumpo rezidencijos, viename iš Floridos gyvenamųjų rajonų, vietos gyventojai apimti siaubo rikiuojasi prie avarijos vietoje susiformavusio liepsnojančio kraterio.

„Mes esame įvykio vietoje. Akivaizdu, kad tai buvo katastrofiška lėktuvo avarija. Atrodė, tarsi leistųsi raketa. Ji paliko didžiulį kraterį kelio pakraštyje“, – kalbėjo Ron DeSantis, Floridos gubernatorius.

REKLAMA
REKLAMA

Floridoje ant judraus kelio nukritus lėktuvui žuvo visi devyni juo skridę žmonės

Lėktuve buvo 9 žmonės – visi jie žuvo vietoje.

„Šiuo metu neturime jokių pranešimų apie žmones, buvusius ant žemės, išskyrus lėktuve buvusius, žuvusius žmones, arba buvo sužeisti dėl išsibarsčiusių nuolaužų. Tačiau nuolaužų buvo daug, ir jos nuskriejo tikrai labai didelį atstumą“ , – pridūrė R. DeSantis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nedidelis privatus lėktuvas „Learjet 60“, kurio kaina svyruoja nuo 1,5 iki 5 milijonų dolerių, skrido iš Teksaso į Bahamus. Dėl prastų oro sąlygų pilotas dispečeriams pranešė apie turbulenciją ir lėktuvo apledėjimą. Greičiausiai būtent šių veiksnių derinys ir tapo staigaus aukščio praradimo priežastimi.

Lėktuvo nuolaužos pasklido šimtus metrų nuo katastrofos vietos ir apgadino vandentiekio tinklus. Valdžia evakavo mažiausiai 600 žmonių. Avarijos, savo mastu prilygusios raketos kritimui, metu Trumpas vietoje nebuvo – likus vos valandai iki tragedijos jis prezidentiniu lėktuvu išskrido iš „Mar-a-Lago“.  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė, lėktuvas (nuotr. 123rf.com)
Plinta paskutiniai lėktuvo piloto žodžiai: katastrofa nusinešė 144 gyvybes

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų