Aviakatastrofa JAV: lėktuvas nukrito ant judraus kelio, žuvo visi 9 juo skridę žmonės

Skambant švilpimui, kuris primena oru skriejančio sviedinio garsą, šis verslo klasės lėktuvas su keleiviais tiesiogine prasme vertikaliai neria į judraus kelio asfaltą. Nuo stipraus smūgio į dangų akimirksniu pakyla ugnies kamuolys.
Čia, vos už 15 kilometrų nuo Jungtinių Valstijų Prezidento Donaldo Trumpo rezidencijos, viename iš Floridos gyvenamųjų rajonų, vietos gyventojai apimti siaubo rikiuojasi prie avarijos vietoje susiformavusio liepsnojančio kraterio.
„Mes esame įvykio vietoje. Akivaizdu, kad tai buvo katastrofiška lėktuvo avarija. Atrodė, tarsi leistųsi raketa. Ji paliko didžiulį kraterį kelio pakraštyje“, – kalbėjo Ron DeSantis, Floridos gubernatorius.
Floridoje ant judraus kelio nukritus lėktuvui žuvo visi devyni juo skridę žmonės
Lėktuve buvo 9 žmonės – visi jie žuvo vietoje.
„Šiuo metu neturime jokių pranešimų apie žmones, buvusius ant žemės, išskyrus lėktuve buvusius, žuvusius žmones, arba buvo sužeisti dėl išsibarsčiusių nuolaužų. Tačiau nuolaužų buvo daug, ir jos nuskriejo tikrai labai didelį atstumą“ , – pridūrė R. DeSantis.
Nedidelis privatus lėktuvas „Learjet 60“, kurio kaina svyruoja nuo 1,5 iki 5 milijonų dolerių, skrido iš Teksaso į Bahamus. Dėl prastų oro sąlygų pilotas dispečeriams pranešė apie turbulenciją ir lėktuvo apledėjimą. Greičiausiai būtent šių veiksnių derinys ir tapo staigaus aukščio praradimo priežastimi.
Lėktuvo nuolaužos pasklido šimtus metrų nuo katastrofos vietos ir apgadino vandentiekio tinklus. Valdžia evakavo mažiausiai 600 žmonių. Avarijos, savo mastu prilygusios raketos kritimui, metu Trumpas vietoje nebuvo – likus vos valandai iki tragedijos jis prezidentiniu lėktuvu išskrido iš „Mar-a-Lago“.
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