„Air Baltic“ prašo teismo leidimo atsisakyti šešių orlaivių nuomos sutarčių bei patvirtinti jų grąžinimo nuomotojams procedūrą. Tai šeši Rygos oro uoste esantys „Airbus A220-300“ lėktuvai. Oro linijų bendrovė prašo teismo patvirtinti, kad atsisakymas vykdyti šių orlaivių nuomos sutartis įsigalios šių metų lapkričio 17 d.
Agentūros LETA archyvo duomenimis, keturis iš šių lėktuvų oro bendrovė gavo 2018–2021 metais, o du – šiemet. Visų šešių orlaivių nuomotoja yra bendrovė „Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited“, kaip papildomų pranešimų gavėjos nurodytos „Azorra“ grupės įmonės, o vieno orlaivio atveju – „Artemis Funding Limited“.
„Air Baltic“ pažymi, kad prieš pradedant finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą kartu su konsultantais buvo atliktas išsamus bendrovės ilgalaikių orlaivių ir įrangos poreikių vertinimas. Jo pagrindu nuspręsta, jog šie šeši orlaiviai nėra reikalingi tolesnei bendrovės veiklai ir nebeatitinka jos verslo plano. Be to, jų nuomos sutartyse numatyti tarifai yra didesni už dabartinius panašių orlaivių rinkos tarifus.
Numato toliau mažinti orlaivių parką
Tuo pat metu oro linijų bendrovė toliau analizuoja būsimus lėktuvų parko poreikius ir prognozuoja, kad teks dar labiau sumažinti orlaivių parką, grąžinant lėktuvus bei susijusią įrangą. „Air Baltic“ nurodo, kad dėl planuojamo orlaivių parko mažinimo bendrovei taip pat neprireiks visų šiuo metu nuomojamų atsarginių variklių.
Šiuo metu „Air Baltic“ eksploatuoja 54 „Airbus A220-300“ orlaivius, iš kurių 46 nuomojami pagal veiklos nuomos sutartis, o aštuoni priklauso pačiai bendrovei. Oro bendrovei taip pat priklauso septyni atsarginiai varikliai, keturi atsarginiai varikliai yra nuomojami pagal veiklos nuomą, o trys – pagal finansinę nuomą.