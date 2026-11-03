Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Air Baltic“ nori atsisakyti šešių lėktuvų nuomos: parką mažins ir toliau

2026-11-03 10:54 / šaltinis: LETA-BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: LETA-BNS / aut.
2026-11-03 10:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jungtinėse Valstijose finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pradėjusi Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Air Baltic“ siekia atsisakyti šešių „Airbus A220-300“ lėktuvų nuomos sutarčių ir numato toliau mažinti savo lėktuvų parką grąžindama kitus orlaivius bei perteklinius atsarginius variklius, nurodoma bendrovės dokumentuose, pateiktuose JAV Niujorko pietinės apygardos bankroto bylų teismui.

„Air Baltic“ lėktuvas, 2019 m. asociatyvi nuotrauka. Kevin Hackert / Unsplash (nuotr. Unsplash.com)

Jungtinėse Valstijose finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą pradėjusi Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė „Air Baltic“ siekia atsisakyti šešių „Airbus A220-300“ lėktuvų nuomos sutarčių ir numato toliau mažinti savo lėktuvų parką grąžindama kitus orlaivius bei perteklinius atsarginius variklius, nurodoma bendrovės dokumentuose, pateiktuose JAV Niujorko pietinės apygardos bankroto bylų teismui.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Air Baltic“ prašo teismo leidimo atsisakyti šešių orlaivių nuomos sutarčių bei patvirtinti jų grąžinimo nuomotojams procedūrą. Tai šeši Rygos oro uoste esantys „Airbus A220-300“ lėktuvai. Oro linijų bendrovė prašo teismo patvirtinti, kad atsisakymas vykdyti šių orlaivių nuomos sutartis įsigalios šių metų lapkričio 17 d.

REKLAMA
REKLAMA

Agentūros LETA archyvo duomenimis, keturis iš šių lėktuvų oro bendrovė gavo 2018–2021 metais, o du – šiemet. Visų šešių orlaivių nuomotoja yra bendrovė „Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited“, kaip papildomų pranešimų gavėjos nurodytos „Azorra“ grupės įmonės, o vieno orlaivio atveju – „Artemis Funding Limited“.

REKLAMA

„Air Baltic“ pažymi, kad prieš pradedant finansinių įsipareigojimų restruktūrizavimą kartu su konsultantais buvo atliktas išsamus bendrovės ilgalaikių orlaivių ir įrangos poreikių vertinimas. Jo pagrindu nuspręsta, jog šie šeši orlaiviai nėra reikalingi tolesnei bendrovės veiklai ir nebeatitinka jos verslo plano. Be to, jų nuomos sutartyse numatyti tarifai yra didesni už dabartinius panašių orlaivių rinkos tarifus.

REKLAMA
REKLAMA

Numato toliau mažinti orlaivių parką

Tuo pat metu oro linijų bendrovė toliau analizuoja būsimus lėktuvų parko poreikius ir prognozuoja, kad teks dar labiau sumažinti orlaivių parką, grąžinant lėktuvus bei susijusią įrangą. „Air Baltic“ nurodo, kad dėl planuojamo orlaivių parko mažinimo bendrovei taip pat neprireiks visų šiuo metu nuomojamų atsarginių variklių.

Šiuo metu „Air Baltic“ eksploatuoja 54 „Airbus A220-300“ orlaivius, iš kurių 46 nuomojami pagal veiklos nuomos sutartis, o aštuoni priklauso pačiai bendrovei. Oro bendrovei taip pat priklauso septyni atsarginiai varikliai, keturi atsarginiai varikliai yra nuomojami pagal veiklos nuomą, o trys – pagal finansinę nuomą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų