Moteris lėktuve pajuto bakstelėjimą į ranką: supratus, kas tai, net supykino

Spalio 28 dieną socialiniame tinkle „Instagram“ atlikėja pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksavo netikėtą incidentą lėktuve, rašė People.
Nemaloni situacija lėktuve
Įraše matyti, kaip J. J. Decker, pastebėjusi ant jos porankio atsidūrusią keleivio basą koją, iš nuostabos susiima už nosies.
„Kažkieno koja lėktuve taip baisiai smirda“, – vaizdo įraše rašė atlikėja.
Tačiau vien pasipiktinimu moteris neapsiribojo. Išsitraukusi purškiklį, ji papurškė ant porankio padėtą koją. Keleivis ją akimirksniu patraukė, o pati dainininkė nesusilaikė nesusijuokusi.
„Prieš pradėdami mane kritikuoti... Ką jūs būtumėte darę?“ – sekėjų klausė ji.
Internautai neliko abejingi
Atlikėjos paviešintas vaizdo įrašas sulaukė internautų dėmesio. Komentaruose daugelis palaikė jos reakciją ir tikino, kad tokioje situacijoje būtų pasielgę panašiai.
„Būčiau padariusi tą patį“, – rašė viena komentatorė.
„Tikrai ne. Už tokius dalykus reikėtų sodinti į kalėjimą“, – piktinosi kita.
„Jeigu jie jaučiasi pakankamai patogiai, kad galėtų užkelti savo purvinas kojas ant mano porankio, tuomet ir aš jas papurkščiau“, – komentavo dar viena internautė.
Vis dėlto kai kuriems sekėjams kilo įtarimų, kad vaizdo įraše užfiksuota koja galėjo priklausyti ne nepažįstamam keleiviui, o pačios dainininkės vyrui Ericui Deckeriui.
„Mergina, meldžiuosi, kad tai būtų tavo vyro koja“, – rašė viena sekėja.
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