Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris lėktuve pajuto bakstelėjimą į ranką: supratus, kas tai, net supykino

2026-11-15 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 09:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Amerikiečių kantri muzikos atlikėja Jessie James Decker (38 m.) skrydžio metu pateko į nemalonią situaciją. Šalia sėdėjęs keleivis ant jos porankio užkėlė basą koją, o nuo jos sklindantis kvapas privertė imtis veiksmų.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Amerikiečių kantri muzikos atlikėja Jessie James Decker (38 m.) skrydžio metu pateko į nemalonią situaciją. Šalia sėdėjęs keleivis ant jos porankio užkėlė basą koją, o nuo jos sklindantis kvapas privertė imtis veiksmų.

REKLAMA
0

Spalio 28 dieną socialiniame tinkle „Instagram“ atlikėja pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksavo netikėtą incidentą lėktuve, rašė People.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemaloni situacija lėktuve

Įraše matyti, kaip J. J. Decker, pastebėjusi ant jos porankio atsidūrusią keleivio basą koją, iš nuostabos susiima už nosies.

REKLAMA
REKLAMA

„Kažkieno koja lėktuve taip baisiai smirda“, – vaizdo įraše rašė atlikėja.

Tačiau vien pasipiktinimu moteris neapsiribojo. Išsitraukusi purškiklį, ji papurškė ant porankio padėtą koją. Keleivis ją akimirksniu patraukė, o pati dainininkė nesusilaikė nesusijuokusi.

REKLAMA

„Prieš pradėdami mane kritikuoti... Ką jūs būtumėte darę?“ – sekėjų klausė ji.

Internautai neliko abejingi

Atlikėjos paviešintas vaizdo įrašas sulaukė internautų dėmesio. Komentaruose daugelis palaikė jos reakciją ir tikino, kad tokioje situacijoje būtų pasielgę panašiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Būčiau padariusi tą patį“, – rašė viena komentatorė.

„Tikrai ne. Už tokius dalykus reikėtų sodinti į kalėjimą“, – piktinosi kita.

„Jeigu jie jaučiasi pakankamai patogiai, kad galėtų užkelti savo purvinas kojas ant mano porankio, tuomet ir aš jas papurkščiau“, – komentavo dar viena internautė.

Vis dėlto kai kuriems sekėjams kilo įtarimų, kad vaizdo įraše užfiksuota koja galėjo priklausyti ne nepažįstamam keleiviui, o pačios dainininkės vyrui Ericui Deckeriui.

„Mergina, meldžiuosi, kad tai būtų tavo vyro koja“, – rašė viena sekėja.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų