Paviešinus šokiruojančius žodžius apie Bruce`o Williso sveikatą – dukra pratrūko

Primename, kad B. Willisas pasitraukė iš aktorystės po to, kai jam buvo diagnozuota afazija, o vėliau – frontotemporalinė demencija, rašė PageSix.
Dukra pratrūko
T. Willis sureagavo į šią savaitę pasirodžiusią infomaciją, kurioje buvo cituojamas neįvardytas šaltinis, pasidalijęs informacija apie jos tėvo sveikatos būklę.
Aktoriaus dukra neslėpė pasipiktinimo ir viešai kreipėsi į informaciją perdavusį asmenį.
„Tai mane sukrėtė, nes žmonės iš viso pasaulio, mylintys mano tėvą, man yra sakę, kad dalijantis jo nuotraukomis reikėtų labai atsakingai apgalvoti, kas yra viešinama“, – rašė ji.
Vis dėlto labiausiai moterį papiktino ne pats informacijos paviešinimas, o tai, kaip buvo apibūdinta jos tėvo būklė.
„Taigi tam „draugui“, „šeimos nariui“ ar šaltiniui, kuris pasakė, kad jis „dabar elgiasi kaip kūdikis“, noriu užduoti klausimą: kaip jums tai atrodo priimtina? Kas jūs toks?“ – piktinosi T. Willis.
Savo įrašą ji užbaigė griežtu kreipimusi į informaciją paviešinusį asmenį.
„Laikykitės atokiau nuo mano šeimos“, – pareiškė aktoriaus dukra.
Šaltinio teiginiai
Primename, kad kaip leidiniui „Daily Mail“ teigė neįvardytas šaltinis sakė:
„Kartais jis atrodo tarsi kūdikis, kuris smalsiai žvelgia į kokį nors daiktą ir tiesiog jį stebi. Tačiau pažvelgus į jį iš šalies, atrodo kaip sveikas vidutinio amžiaus vyras“, – pasakojo šaltinis.
Anot jo, 71-erių aktorius pats nesuvokia, kaip stipriai pablogėjo jo protinė būklė.
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