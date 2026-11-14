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TV3 naujienos > Žmonės

Paviešinus šokiruojančius žodžius apie Bruce`o Williso sveikatą – dukra pratrūko

2026-11-14 17:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 17:46
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Sunkiai sergančio Holivudo aktoriaus Bruce'o Williso (71 m.) jauniausia dukra Tallulah Willis viešai išreiškė pasipiktinimą dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie jos tėvo sveikatos būklę. Moterį ypač papiktino neįvardyto šaltinio teiginys, kad garsus aktorius dabar „elgiasi kaip kūdikis“.

Bruce Willis ir Emma Heming Willis (nuotr. Instagram)
GALERIJA (6)

Sunkiai sergančio Holivudo aktoriaus Bruce'o Williso (71 m.) jauniausia dukra Tallulah Willis viešai išreiškė pasipiktinimą dėl viešai pasirodžiusios informacijos apie jos tėvo sveikatos būklę. Moterį ypač papiktino neįvardyto šaltinio teiginys, kad garsus aktorius dabar „elgiasi kaip kūdikis“.

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Primename, kad B. Willisas pasitraukė iš aktorystės po to, kai jam buvo diagnozuota afazija, o vėliau – frontotemporalinė demencija, rašė PageSix.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Bruce Willis

Dukra pratrūko

T. Willis sureagavo į šią savaitę pasirodžiusią infomaciją, kurioje buvo cituojamas neįvardytas šaltinis, pasidalijęs informacija apie jos tėvo sveikatos būklę.

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Aktoriaus dukra neslėpė pasipiktinimo ir viešai kreipėsi į informaciją perdavusį asmenį.

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„Tai mane sukrėtė, nes žmonės iš viso pasaulio, mylintys mano tėvą, man yra sakę, kad dalijantis jo nuotraukomis reikėtų labai atsakingai apgalvoti, kas yra viešinama“, – rašė ji.

Vis dėlto labiausiai moterį papiktino ne pats informacijos paviešinimas, o tai, kaip buvo apibūdinta jos tėvo būklė.

„Taigi tam „draugui“, „šeimos nariui“ ar šaltiniui, kuris pasakė, kad jis „dabar elgiasi kaip kūdikis“, noriu užduoti klausimą: kaip jums tai atrodo priimtina? Kas jūs toks?“ – piktinosi T. Willis.

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Savo įrašą ji užbaigė griežtu kreipimusi į informaciją paviešinusį asmenį.

„Laikykitės atokiau nuo mano šeimos“, – pareiškė aktoriaus dukra.

Šaltinio teiginiai

Primename, kad kaip leidiniui „Daily Mail“ teigė neįvardytas šaltinis sakė:

„Kartais jis atrodo tarsi kūdikis, kuris smalsiai žvelgia į kokį nors daiktą ir tiesiog jį stebi. Tačiau pažvelgus į jį iš šalies, atrodo kaip sveikas vidutinio amžiaus vyras“, – pasakojo šaltinis.

Anot jo, 71-erių aktorius pats nesuvokia, kaip stipriai pablogėjo jo protinė būklė.

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