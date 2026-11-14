Metus laiko nesimylėjusią Samantą pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato

Socialiniame tinkle „TikTok“ pasivadinusi @gibson_sammi, moteris paviešino vaizdo įrašą, kuriame papasakojo apie netikėtą gydytojų pranešimą. Pasak jos, medikai nustatė nėštumą, nors ji daugiau nei dvylika mėnesių neturėjo jokių lytinių santykių.
Savo nuostabą Samantha išreiškė trumpame vaizdo įraše, kuriame žvelgdama į kamerą atkartojo Miley Cyrus dainos „Twinkle Song“ žodžius: „Ką tai reiškia?“
@gibson_sammi Had a real Jayne the virgin moment back then😂 Story time?😂😂#fypシ ♬ Twinkle Song - Miley Cyrus
Istorija sulaukė daugybės reakcijų
Neįprasta moters istorija netruko išplisti socialiniuose tinkluose ir sukėlė daugybę klausimų. Internautai neslėpė nuostabos ir bandė suprasti, kaip moteriai galėjo būti nustatytas nėštumas, jei ji daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių.
Po vaizdo įrašu pasirodė daugiau nei 350 komentarų. Dalis žmonių ėmė svarstyti, kas galėjo lemti tokį tyrimo rezultatą.
Vienas komentatorius spėjo, kad moteris galbūt serga policistinių kiaušidžių sindromu (PKS), kuris, jo teigimu, gali lemti klaidingai teigiamą nėštumo testo rezultatą.
Kitas internautas įspėjo, kad klaidingai teigiamas rezultatas kartais gali būti susijęs ir su onkologinėmis ligomis. Dar vienas komentatorius iškėlė prielaidą, kad laboratorijoje galėjo būti supainioti moters ir kito paciento kraujo mėginiai.
Vis dėlto tai buvo tik socialinių tinklų vartotojų spėlionės, o ne gydytojų patvirtintos diagnozės.
Paaiškino, kas nutiko vėliau
Sulaukusi daugybės klausimų, Samanta paskelbė dar vieną vaizdo įrašą, kuriame plačiau papasakojo apie apsilankymą pas gydytojus.
Moteris atskleidė, kad į medikus iš pradžių kreipėsi dėl stiprių pilvo spazmų ir galvos svaigimo. Tačiau apsilankymo metu jos laukė netikėta žinia – gydytojai pranešė, kad ji nėščia.
@gibson_sammi Sorry I’m not the next Mary😭#fypシ #xyzabc #trending #viral #storytime ♬ original sound - Sammi Gibson 💛🫶
Samanta iš karto paaiškino, kad tai sunkiai įmanoma, nes daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių.
Išgirdę tokį paaiškinimą, medikai nusprendė pakartoti kraujo tyrimą ir pažadėjo su moterimi susisiekti, kai bus gauti rezultatai.
Tačiau vėliau Samanta pasakojo, kad atsakymo iš gydytojų vis dar nesulaukė.
„Spėju, kad kraujo tyrimai buvo kažkaip supainioti, nes aš nesu nėščia“, – svarstė ji.
Internautai ir toliau ragino moterį išsiaiškinti, kas sukėlė stiprius pilvo skausmus bei galvos svaigimą. Kai kurie komentatoriai spėliojo apie galimas ligas, tarp jų – endometriozę ar onkologinius susirgimus.
Kita moteris apie nėštumą sužinojo tik pagimdžiusi
Nors Samantos istorija nustebino daugelį, panašių netikėtumų yra patyrusios ir kitos moterys.
41 metų Naujosios Zelandijos gyventoja Karla Akuhata apie savo nėštumą sužinojo tik tuomet, kai netikėtai pagimdė.
Moteris maudėsi duše, kai staiga prasidėjo gimdymas. Vos po penkiolikos minučių ji jau laikė ant rankų naujagimį Tamarangą.
Šis įvykis buvo ypač netikėtas, nes jaunesniais metais Karla buvo susidūrusi su sunkumais bandydama pastoti.
Pasak moters, nėštumo metu jos pilvas nebuvo pastebimai padidėjęs. Ji jautė tik nežymius simptomus – pilvo pūtimą, energijos trūkumą ir priaugo kelis kilogramus.
Abi istorijos sulaukė dėmesio dėl neįprastų aplinkybių, tačiau Samanthos atveju nėštumas taip ir nebuvo patvirtintas.
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