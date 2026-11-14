Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Metus laiko nesimylėjusią Samantą pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato

2026-11-14 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Samanta Gibson liko priblokšta, kai gydytojai jai pranešė, kad ji laukiasi kūdikio. Moteris negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo, mat daugiau nei metus nebuvo turėjusi lytinių santykių. Ieškodama atsakymų į šią neįprastą situaciją, ji savo istorija pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“. Ši istorija nutiko prieš kelerius metus, tačiau vėl plinta interneto platybėse.

Metus laiko nesimylėjusią moterį pribloškė tyrimų rezultatai: negalėjo patikėti, ką mato (Nuotr. stop kadras ir 123rf.com)

Samanta Gibson liko priblokšta, kai gydytojai jai pranešė, kad ji laukiasi kūdikio. Moteris negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo, mat daugiau nei metus nebuvo turėjusi lytinių santykių. Ieškodama atsakymų į šią neįprastą situaciją, ji savo istorija pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“. Ši istorija nutiko prieš kelerius metus, tačiau vėl plinta interneto platybėse.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialiniame tinkle „TikTok“ pasivadinusi @gibson_sammi, moteris paviešino vaizdo įrašą, kuriame papasakojo apie netikėtą gydytojų pranešimą. Pasak jos, medikai nustatė nėštumą, nors ji daugiau nei dvylika mėnesių neturėjo jokių lytinių santykių.

REKLAMA
REKLAMA

Savo nuostabą Samantha išreiškė trumpame vaizdo įraše, kuriame žvelgdama į kamerą atkartojo Miley Cyrus dainos „Twinkle Song“ žodžius: „Ką tai reiškia?“

REKLAMA

@gibson_sammi Had a real Jayne the virgin moment back then😂 Story time?😂😂#fypシ ♬ Twinkle Song - Miley Cyrus

Istorija sulaukė daugybės reakcijų

Neįprasta moters istorija netruko išplisti socialiniuose tinkluose ir sukėlė daugybę klausimų. Internautai neslėpė nuostabos ir bandė suprasti, kaip moteriai galėjo būti nustatytas nėštumas, jei ji daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių.

REKLAMA
REKLAMA

Po vaizdo įrašu pasirodė daugiau nei 350 komentarų. Dalis žmonių ėmė svarstyti, kas galėjo lemti tokį tyrimo rezultatą.

Vienas komentatorius spėjo, kad moteris galbūt serga policistinių kiaušidžių sindromu (PKS), kuris, jo teigimu, gali lemti klaidingai teigiamą nėštumo testo rezultatą.

Kitas internautas įspėjo, kad klaidingai teigiamas rezultatas kartais gali būti susijęs ir su onkologinėmis ligomis. Dar vienas komentatorius iškėlė prielaidą, kad laboratorijoje galėjo būti supainioti moters ir kito paciento kraujo mėginiai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto tai buvo tik socialinių tinklų vartotojų spėlionės, o ne gydytojų patvirtintos diagnozės.

Paaiškino, kas nutiko vėliau

Sulaukusi daugybės klausimų, Samanta paskelbė dar vieną vaizdo įrašą, kuriame plačiau papasakojo apie apsilankymą pas gydytojus.

Moteris atskleidė, kad į medikus iš pradžių kreipėsi dėl stiprių pilvo spazmų ir galvos svaigimo. Tačiau apsilankymo metu jos laukė netikėta žinia – gydytojai pranešė, kad ji nėščia.

REKLAMA

@gibson_sammi Sorry I’m not the next Mary😭#fypシ #xyzabc #trending #viral #storytime ♬ original sound - Sammi Gibson 💛🫶

Samanta iš karto paaiškino, kad tai sunkiai įmanoma, nes daugiau nei metus neturėjo lytinių santykių.

Išgirdę tokį paaiškinimą, medikai nusprendė pakartoti kraujo tyrimą ir pažadėjo su moterimi susisiekti, kai bus gauti rezultatai.

REKLAMA

Tačiau vėliau Samanta pasakojo, kad atsakymo iš gydytojų vis dar nesulaukė.

„Spėju, kad kraujo tyrimai buvo kažkaip supainioti, nes aš nesu nėščia“, – svarstė ji.

Internautai ir toliau ragino moterį išsiaiškinti, kas sukėlė stiprius pilvo skausmus bei galvos svaigimą. Kai kurie komentatoriai spėliojo apie galimas ligas, tarp jų – endometriozę ar onkologinius susirgimus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kita moteris apie nėštumą sužinojo tik pagimdžiusi

Nors Samantos istorija nustebino daugelį, panašių netikėtumų yra patyrusios ir kitos moterys.

41 metų Naujosios Zelandijos gyventoja Karla Akuhata apie savo nėštumą sužinojo tik tuomet, kai netikėtai pagimdė.

Moteris maudėsi duše, kai staiga prasidėjo gimdymas. Vos po penkiolikos minučių ji jau laikė ant rankų naujagimį Tamarangą.

REKLAMA

Šis įvykis buvo ypač netikėtas, nes jaunesniais metais Karla buvo susidūrusi su sunkumais bandydama pastoti.

Pasak moters, nėštumo metu jos pilvas nebuvo pastebimai padidėjęs. Ji jautė tik nežymius simptomus – pilvo pūtimą, energijos trūkumą ir priaugo kelis kilogramus.

Abi istorijos sulaukė dėmesio dėl neįprastų aplinkybių, tačiau Samanthos atveju nėštumas taip ir nebuvo patvirtintas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų