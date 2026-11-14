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TV3 naujienos > Žmonės

Šią mergaitę vadino gražiausia pasaulyje: štai kaip ji atrodo dabar

2026-11-14 13:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 13:13
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Prieš du dešimtmečius prancūzė Thylane Blondeau buvo tituluota „gražiausia pasaulio mergaite“. Tuomet vos šešerių metų sulaukusi mergaitė savo išvaizda sužavėjo milijonus žmonių visame pasaulyje. Šiandien jai – 25-eri, o jos gyvenimas gerokai pasikeitė.

Thylane Blondeau vaikystėje buvo vadinama gražiausia pasaulio mergaite (nuotr. Instagram)
GALERIJA (13)

Prieš du dešimtmečius prancūzė Thylane Blondeau buvo tituluota „gražiausia pasaulio mergaite“. Tuomet vos šešerių metų sulaukusi mergaitė savo išvaizda sužavėjo milijonus žmonių visame pasaulyje. Šiandien jai – 25-eri, o jos gyvenimas gerokai pasikeitė.

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Buvusi vaikų mados žvaigždė ne tik tęsia modelio karjerą, bet ir kuria savo verslą bei džiaugiasi asmeninio gyvenimo pokyčiais, rašo „People“.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Thylane Blondeau

Thylane Blondeau vardas mados pasaulyje nuskambėjo dar ankstyvoje vaikystėje. 2006 metais, kai mergaitei buvo vos šešeri, žurnalas „Vogue Enfants“ ją pavadino „gražiausia pasaulio mergaite“. Nuo tada jos gyvenimas pasikeitė neatpažįstamai.

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Vis dėlto modelio karjera prasidėjo dar anksčiau. Būdama vos trejų metų, Thylane Paryžiuje atsitiktinai susitiko su garsiu dizaineriu Jeanu Pauliu Gaultier. Šis susitikimas tapo lemtingas – mergaitė buvo pakviesta žengti podiumu viename jo mados pristatymų.

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Netrukus Thylane pradėjo bendradarbiauti su pasaulinio garso mados namais, tarp kurių – „Dolce & Gabbana“ ir „Hugo Boss“. Dar besimokydama pradinėje mokykloje ji jau buvo tapusi tarptautine žvaigžde.

Modelio karjerą tęsė ir suaugusi

Vaikystėje išgarsėjusi Thylane nepasitraukė iš mados pasaulio. Sulaukusi 16 metų ji pasirašė sutartį su viena garsiausių modelių agentūrų „IMG Models“.

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Vėliau prancūzė dirbo su tokiais garsiais prekių ženklais kaip „Dolce & Gabbana“ ir „Miu Miu“, tapo „L'Oréal Paris“ ambasadore, puošė prancūzų žurnalo „Jalouse“ viršelį, taip pat pasirodė leidiniuose „Love“, „L'Officiel“ ir kituose mados žurnaluose.

Nors mados industrijoje ji sukasi nuo mažens, bėgant metams požiūris į šią veiklą pasikeitė.

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„Turėjau privilegiją dirbti mados industrijoje ir pasinaudoti šia platforma tam, kad galėčiau puoselėti savo prancūzišką kultūrinį identitetą bei tikėjimą vidine stiprybe ir atsparumu“, – 2024 metų kovą žurnalui „Tings Magazine“ sakė ji.

Thylane teigimu, mada jai tapo kur kas daugiau nei gražiais drabužiais ar išvaizda.

„Mada man leido perteikti šias idėjas ir įkvėpti kitus daryti tą patį. Tai meno ir saviraiškos forma, kuri yra ne tik graži, bet ir labai prasminga“, – kalbėjo modelis.

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Išbandė save versle ir kine

Thylane savo veiklos neapribojo vien modelio darbu. 2018 metais ji pristatė laisvalaikio drabužių prekių ženklą „Heaven May“, kurio pavadinimas kilo iš dviejų jos antrųjų vardų.

Tuomet mergina pasakojo norėjusi kurti patogius, universalius drabužius, tinkančius įvairioms gyvenimo situacijoms.

„Aš labai daug keliauju, todėl noriu drabužių, kuriuos būtų galima dėvėti visada. Gali eiti į klubą vilkėdama sportines kelnes ir trumpą palaidinę“, – aiškino ji.

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Vis dėlto panašu, kad šiuo metu šio prekių ženklo veikla yra nutrūkusi. Be mados ir verslo, Thylane išbandė jėgas ir kino industrijoje.

2015 metais ji debiutavo prancūzų šeimos filme „Belle et Sébastien, l'aventure continue“, o 2022 metais pasirodė siaubo komedijoje „The Loneliest Boy in the World“, pasakojančioje apie zombius.

Dar kartą pripažinta gražiausia pasaulyje

2018 metais Thylane ir vėl sulaukė išskirtinio tarptautinio įvertinimo. Būdama 17 metų, ji užėmė pirmąją vietą „TC Candler“ sudaromame kasmetiniame 100 gražiausių pasaulio veidų sąraše.

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Šis įvertinimas merginai buvo netikėtas. Socialiniuose tinkluose ji dėkojo gerbėjams ir neslėpė nuostabos.

„Pati negaliu tuo patikėti... Labai ačiū „TC Candler“ ir visiems, kurie balsavo. Niekada nemaniau, kad kada nors būsiu pirmoje vietoje! Esu jums visiems dėkinga“, – rašė ji.

Šiandien – ištekėjusi moteris

Per pastaruosius metus pasikeitė ne tik Thylane karjera, bet ir asmeninis gyvenimas.

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2026 metų kovą prancūzė socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė susižadėjusi su savo mylimuoju Benu Attaliu, kurį pavadino geriausiu draugu.

Vos po kelių mėnesių pora žengė dar vieną svarbų žingsnį – birželio 29 dieną susituokė Paryžiuje.

Civilinė santuokos ceremonija vyko miesto rotušėje, dalyvaujant artimiesiems. Ypatingą dieną porą lydėjo ir jų augintinis, papuoštas juodai baltu kostiumėliu.

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Vestuvinėmis akimirkomis Thylane pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„Civilinė santuoka Paryžiuje. Diena, kurią amžinai nešiosimės savo širdyse“, – rašė ji.

Šiandien 25-erių Thylane Blondeau ir toliau sukasi mados pasaulyje, tačiau jos gyvenimas jau seniai neapsiriboja vaikystėje pelnytu titulu. Kadaise „gražiausia pasaulio mergaite“ vadinta prancūzė užaugo, sukūrė savarankišką karjerą ir pradėjo naują asmeninio gyvenimo etapą.

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