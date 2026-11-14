Verslininkė Rūta Stirbytė pranešė džiugią žinią: laukiasi pirmagimio

Žinią ji patvirtino naujienų portalui tv3.lt.
Laukiasi pirmagimio
Naujienų portalui tv3.lt moteris pasakojo, kad šis gyvenimo etapas, nors nelengvas, yra itin džiugus. Be to, paramą suteikia ir artimi žmonės. Ji sakė:
„Šis vaikelis labai lauktas ir planuotas, todėl širdyje tikrai daug džiaugsmo ir jaudulio dėl naujo mūsų gyvenimo etapo. Vis dėlto nėštumo pradžia nebuvo lengva – pykinimas, nuovargis, jėgų trūkumas. Esant verslo savininkei, tai suderinti su darbais ir atsakomybėmis gana sunku. Esi įpratusi nuolat veikti, planuoti, o staiga kūnas prašo visai kito tempo. Tad mokausi labiau įsiklausyti į save ir leisti sau pailsėti.
Teko pakoreguoti ir švenčių programas, nes šalia parduotuvės veiklos vedu privačias šventes bei įmonių vakarėlius. Tai tik sužinojus, kad laukiuos pirmas skambutis buvo draugei, stilistei, jog man reikia jos pagalbos. Ji labai šiltai ir mielai sutiko prisijungti, o kartu sukūrėme naujas programas. Nerealu turėti tokių draugų, į kuriuos gali atsiremti ir žinoti, kad neliksi viena.“
Primename, kad R. Stirbytė praėjusiais metais pasirodė TV3 laidoje „Rykliai. Lietuva“.
„Vaikščioti moka visi, bet elegantiškai valdyti savo kūną su aukštakulniais tikrai yra atskiras menas. Per valandą laiko moterys išeina su labai dideliu žinių bagažu, kaip valdyti savo kūną. Jau po pirmo susitikimo skirtumas būna akivaizdus“, – „rykliams“ savo verslą pristatė Rūta.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.