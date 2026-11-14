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TV3 naujienos > Žmonės

Legendinio dainininko gyvenime – skaudžios permainos: skiriasi su žmona

2026-11-14 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 11:00
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Legendinės grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas, dainininkas ir bosistas Rogeris Watersas (83 m.) nusprendė skirtis su penktąja žmona Kamilah Chavis (48 m.). Skyrybų dokumentus muzikantas pateikė praėjus vos penkeriems metams po to, kai viešai džiaugėsi pagaliau suradęs moterį, su kuria tikėjosi praleisti likusį gyvenimą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Legendinės grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas, dainininkas ir bosistas Rogeris Watersas (83 m.) nusprendė skirtis su penktąja žmona Kamilah Chavis (48 m.). Skyrybų dokumentus muzikantas pateikė praėjus vos penkeriems metams po to, kai viešai džiaugėsi pagaliau suradęs moterį, su kuria tikėjosi praleisti likusį gyvenimą.

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Kaip praneša „Page Six“, antradienį R. Watersas Niujorko Aukščiausiajam Teismui pateikė skyrybų prašymą. Kol kas oficiali poros išsiskyrimo priežastis nėra atskleista.

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Remiantis teismo dokumentais, skyrybų procesas įvardijamas kaip ginčytinas. Tai leidžia manyti, kad buvusi pora dar nėra pasiekusi susitarimo bent vienu su skyrybomis susijusiu klausimu.

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Tikėjo atradęs tikrąją meilę

1965 metais grupę „Pink Floyd“ įkūręs muzikantas penktą kartą susituokė 2021-ųjų spalį. Tuomet jis neslėpė džiaugsmo ir tikėjo, kad ši santuoka bus paskutinė.

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Socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijęs vestuvių, vykusių Hamptonuose, nuotraukomis, atlikėjas rašė: „Esu toks laimingas, pagaliau radau tą vienintelę.“

Vis dėlto pora savo asmeninį gyvenimą stengėsi saugoti nuo viešumos ir socialiniuose tinkluose tik retkarčiais dalijosi bendromis akimirkomis.

Anksčiau R. Watersas buvo atskleidęs, kad su K. Chavis susipažino 2016 metais, kai koncertavo muzikos festivalyje „Coachella“. Tuo metu moteris dirbo transporto srityje ir buvo atsakinga už atlikėjo bei jo komandos pervežimus.

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2018 metais Argentinos leidiniui „Infobae“ muzikantas papasakojo, kaip užsimezgė jų pažintis.

„Dvi savaites buvau apsistojęs toje pačioje vietoje, o mus nuolat vežiodavo iš viešbučio į stadioną. Mano apsaugos darbuotojas sėdėdavo šalia jos ir jie kalbėdavosi, o aš būdavau gale. Nežinau, kažkas mane joje patraukė“, – prisiminė jis.

Vieną dieną atlikėjas nusprendė moterį užkalbinti.

„Kartą pasakiau: „Atsiprašau“, ir ji atsisuko. Paklausiau: „Ar tau kas nors yra sakęs, kad turi labai gražius skruostikaulius?“ Pastebėjau nedidelę jos reakciją, ir taip viskas prasidėjo“, – pasakojo muzikantas.

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Tame pačiame interviu R. Watersas pasidalijo ir savo požiūriu į meilę.

„Meilė, žinoma, yra geras dalykas. Tačiau jai reikia brandos. Jei meilė tikra, ji tikrai truks ilgai. Nes meilė yra davimas, o ne gavimas“, – teigė jis.

Už nugaros – keturios nesėkmingos santuokos

1985 metais grupę „Pink Floyd“ palikęs R. Watersas anksčiau buvo vedęs keturis kartus.

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Pirmoji muzikanto žmona buvo Judith Trim, su kuria jis susituokė 1969 metais. Jų santuoka nutrūko 1975-aisiais.

1976 metais atlikėjas vedė Carolyne Christie. Pora kartu praleido 16 metų, o 1992-aisiais pasuko skirtingais keliais. Jie susilaukė dviejų vaikų – Harry ir Indios.

Trečią kartą R. Watersas susituokė 1993 metais su Priscilla Phillips. Jų santuoka truko iki 2001-ųjų. Buvę sutuoktiniai turi sūnų Jacką.

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Ketvirtoji muzikanto žmona buvo Laurie Durning. Prieš susituokdami 2012 metais, jie kartu gyveno maždaug dešimtmetį. Apie poros išsiskyrimą 2015 metais pirmasis pranešė leidinys „Page Six“.

Dabar, praėjus penkeriems metams po vestuvių su K. Chavis, legendinio muzikanto laukia jau penktosios skyrybos.

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