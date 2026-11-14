Archyviniame kadre – garsūs Lietuvos atlikėjai: ar atpažįstate?

Nuotraukoje jis užfiksuotas su garsia Lietuvos dainininke.
Archyvinis kadras
Archyviniame kadre – daugeliui muzikos mėgėjų nostalgiją keliančios legendinės grupės „Viktorija ir Vitražas“ nariai Viktorija Mauručaitė ir Ramūnas Grybauskas.
Atlikėjai susipažino dar tada, kai Viktorija apsilankė Ramūno vadovaujamame vaikų ansamblyje.
R. Grybauskas iškart pastebėjo Viktorijos talentą, vėliau viskas peraugo į grupę.
Žymiausi jų hitai: „Ačiū tau“, „Tavasis bučinys“, „Ašara“, „Purvini lašai“.
Grupė daugelį metų džiugino gerbėjus savo muzika, be jų dainų sunkiai asieidavo vakarėliai, susibūrimai, jų kūrybą buvo galima dažnai girdėti radijuje.
Anksčiau 2026-aisiais po maždaug 30 metų pertraukos jie sugrįžo į sceną su dideliu areniniu turu per didžiuosius Lietuvos miestus.
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