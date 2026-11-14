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TV3 naujienos > Žmonės

Archyviniame kadre – garsūs Lietuvos atlikėjai: ar atpažįstate?

2026-11-14 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 10:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Senos fotografijos neretai sugrąžina į praeitį ir primena ypatingas gyvenimo akimirkas. Kiek anksčiau su naujienų portalu tv3.lt archyviniu kadru pasidalijo žinomas Lietuvos muzikantas. Ar pavyks jį atpažinti?

Ramūno Grybausko asmeninis archyvas

Senos fotografijos neretai sugrąžina į praeitį ir primena ypatingas gyvenimo akimirkas. Kiek anksčiau su naujienų portalu tv3.lt archyviniu kadru pasidalijo žinomas Lietuvos muzikantas. Ar pavyks jį atpažinti?

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Nuotraukoje jis užfiksuotas su garsia Lietuvos dainininke.

Archyvinis kadras

Archyviniame kadre – daugeliui muzikos mėgėjų nostalgiją keliančios legendinės grupės „Viktorija ir Vitražas“ nariai Viktorija Mauručaitė ir Ramūnas Grybauskas.

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Atlikėjai susipažino dar tada, kai Viktorija apsilankė Ramūno vadovaujamame vaikų ansamblyje.

R. Grybauskas iškart pastebėjo Viktorijos talentą, vėliau viskas peraugo į grupę.

Žymiausi jų hitai: „Ačiū tau“, „Tavasis bučinys“, „Ašara“, „Purvini lašai“.

Grupė daugelį metų džiugino gerbėjus savo muzika, be jų dainų sunkiai asieidavo vakarėliai, susibūrimai, jų kūrybą buvo galima dažnai girdėti radijuje.

Anksčiau 2026-aisiais po maždaug 30 metų pertraukos jie sugrįžo į sceną su dideliu areniniu turu per didžiuosius Lietuvos miestus.

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