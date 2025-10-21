Viktorija Mauručaitė priėmė netikėtą sprendimą: „Jau buvau uždariusi šias duris“

Prieš gimimo dieną naujienų portalo tv3.lt kalbinta Viktorija teigė, kad išankstinių planų šių metų gimtadieniui neturi. Tačiau tai V. Mauručaitės gyvenime yra natūralu – kaip teigė pati moteris, jos kasdienybėje gausu spontaniškumo.
„Asmeninės šventės yra tas dalykas, kuris ypač dažnai nutinka visai netikėtai. Tad nors ir neturiu planų, dar visko gali būti. Šeima gimtadienio proga sveikina mane labai įvairiai, per gyvenimą esu sulaukusi ne vienos ir ne penkių staigmenų – visos buvo įspūdingos. Ir važinėjant limuzinu po Vilnių draugus rinkome, ir visoje Lietuvoje gyvenančios draugės buvo sukviestos vakarienei. Galėčiau tęsti ir tęsti...“ – juokėsi ji.
Metai paženklinti svarbiais įvykiais
48-ąjį gimtadienį Viktorija pasitinka pozityviomis nuotaikomis, mat kaip teigė pati moteris, šie metai jai buvo labai turiningi.
„Vienas svarbiausių momentų šiais metais buvo grįžimas į sceną. Nebuvo lengva tai slėpti nuo artimųjų ir gerbėjų, kol ši žinia nebuvo paskelbta viešai. Dar vienas svarbus įvykis šiemet – antrosios anūkėlės gimimas. Sakyčiau, metai buvo dosnūs“, –pasidžiaugė ji.
Daugeliui išties buvo netikėta, kai V. Mauručaitė kartu su grupe „Vitražas“ paskelbė didžiąją šių metų naujieną – kultinis kolektyvas, žiūrovų širdis užkariavęs paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio viduryje, surengs areninį turą penkiuose didžiuosiuose šalies miestuose. Kaip atskleidė Viktorija, šios idėjos iniciatorius buvo grupės „Vitražas“ lyderis Ramūnas Grybauskas.
„Jis dar prieš 10 metų pirmą kartą man paskambino su siūlymu sugrįžti. Ilgai delsiau, vėliau prasidėjo pandemija... Na, bet galiausiai tai atsitiko – jau dirbame ir kitąmet lipsime į sceną“, – šyptelėjo pašnekovė.
Viktorija neslėpė, kad dėl sugrįžimo į sceną turėjo dvejonių, jai sunkiai sekėsi sutarti su savimi, ar tikrai vėl nori į rankas imti mikrofoną.
„Jei atvirai, šiai veiklai aš jau tikrai buvau uždariusi duris. Bet dabar sakau tvirtai ir drąsiai – aš pasiruošusi! Labai lauksiu visų jau kitas metais Vilniaus, Panevežio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno arenose, – į gerbėjus kreipėsi ji. – Veiklos turime tikrai užtektinai, daug namų darbų... Tad dirbame, ruošiamės. Susitikus su komanda ir muzikantais būna ypatingai geras laikas kartu.“
Džiaugiasi antrąja anūke
Viktorija itin džiaugiasi ir kitų šių metų įvykiu – jos dukra Gabrielė Grygolaitytė-Vasha metų pradžioje susilaukė antrosios dukrelės Mišelės.
„Vaikai ir anūkai – gražiausia gyvenimo dovana. Kai tik galiu, pagelbėju Gabrielei, bet tai nėra dažna, juk ji – jau subrendusi, suaugusi moteris, gyvenanti savarankišką gyvenimą. Pirmoji anūkė Adrija – labai guvus ir žingeidus vaikas, turime savų paslapčių, vis pasitariame, ką veiksime susitikusios.
Žinoma, kadangi turiu paauglę dukrą Angelą, pirmiausia esu mama, turiu jai skirti pakankamai dėmesio. O toliau jau jį dalinu pagal galimybes“, – tikino moteris.
O ko Viktorija norėtų sau palinkėti gimtadienio proga?
„Svarbiausia – nebepamesti savęs ir sulaukti gausių gerbėjais Lietuvos arenų. Visų labai lauksiu“, – šyptelėjo V. Mauručaitė.
