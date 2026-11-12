Archyviniuose kadruose – praeityje garsi Lietuvos atlikėja: ar atpažįstate, kas ji?

Ar atpažįstate, kas ji?
Ar atpažįstate dainininkę?
Vaizdo įraše, kuris buvo paskelbtas TikTok platformoje, matoma ant scenos dainą Mariana atliekanti Lietuvos atlikėja.
Prieraše nurodoma, kad tai – dainininkė Geltona (tikrasis vardas – Edilija Nikartaitė).
Geltona išgarsėjo 2000-ųjų pradžioje, iš pradžių kaip dueto „Geltona“ narė, o vėliau – kaip solinė atlikėja.
Nors ne viena jos daina tapo pamėgta lietuviškos muzikos gerbėjų, vėliau moteris nusprendė pasitraukti iš viešumos.
Tiesa, išbandžiusi save ir kitose srityse, neseniai ji kartu su atlikėja Igle pristatė naują dainą. Ji klausytojus pasiekė šių metų liepą. Kūrinį galite išgirsti YouTube:
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