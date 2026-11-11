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Užpultas karališkosios šeimos narys: į namus įsibrovė svetimas vyras

2026-11-11 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 15:55
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Norvegijos karališkosios šeimos valdose įvyko nerimą keliantis incidentas. Pranešama, kad į kronprincesės Mette-Marit sūnaus Mariaus Borgo Høiby (29) namus įsibrovė nepažįstamas vyras, kuris jį užpuolė.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Norvegijos karališkosios šeimos valdose įvyko nerimą keliantis incidentas. Pranešama, kad į kronprincesės Mette-Marit sūnaus Mariaus Borgo Høiby (29) namus įsibrovė nepažįstamas vyras, kuris jį užpuolė.

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Kaip skelbia užsienio žiniasklaida, incidentas įvyko penktadienio vakarą Skaugumo karališkojoje rezidencijoje, kurioje Marius šiuo metu laikomas namų arešto sąlygomis, rašoma Express.

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FOTOGALERIJA. Norvegijos karališkoji šeima

29-erių vyras birželį buvo pripažintas kaltu dėl išžaginimo ir nuteistas ketverių metų laisvės atėmimo bausme. Jam buvo pateikti kaltinimai dėl dviejų išžaginimo atvejų, smurto artimoje aplinkoje ir kitų nusikaltimų.

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Į namus įsibrovė nepažįstamasis

Norvegijos leidinio „Se og Hør“ duomenimis, nepažįstamas vyras įsibrovė į Mariaus namus, esančius vos už kelių šimtų metrų nuo kronprincesės Mette-Marit ir kronprinco Haakono pagrindinės rezidencijos.

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Incidentas įvyko netrukus po vidurnakčio. Pranešama, kad įsibrovėlis pastūmė Marių, tačiau šiam pavyko vyrą išstumti į lauką ir iškviesti policiją.

Pareigūnai į įvykio vietą atvyko vos per pusantros minutės. Įtariamasis vėliau buvo sulaikytas.

Kaip pranešė Norvegijos visuomeninis transliuotojas NRK, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariant užpuolimą ir neteisėtą patekimą į gyvenamąsias patalpas.

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Mariaus advokatas Alexanderis Greakeris teigė, kad įvykis jo klientui sukėlė didelį nesaugumo jausmą.

„Tai vieta, kurioje žmogus turėtų jaustis saugus. Atsižvelgiant į dabartinę Mariaus situaciją, nesunku suprasti, kodėl šis įvykis jam buvo itin nemalonus ir privertė pasijusti nesaugiai“, – leidiniui sakė advokatas.

Motina prabilo apie sūnaus skandalą

Ilgą laiką Norvegijos karališkoji šeima viešai beveik nekomentavo su Mariumi susijusios bylos.

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Tačiau praėjusių metų gruodį duotame interviu leidiniui „The Times“ kronprincesė Mette-Marit atvirai kalbėjo apie šeimai tekusius išbandymus.

Plaučių fibroze serganti moteris taip pat paneigė kaltinimus, esą telefonu perspėjo sūnų apie artėjantį jo sulaikymą.

„Manau, kad būti kaltinamai tokiais rimtais dalykais, kurių, žinoma, nepadariau, buvo labai sunku. Tačiau labiausiai mane skaudina kritika dėl to, kaip mes, kaip tėvai, sprendėme šią situaciją. Teigiama, kad į ją nežiūrėjome rimtai. Man sunku tai girdėti“, – sakė ji.

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Kronprincesė taip pat pabrėžė, kad šeima stengėsi padėti Mariui ir kreipėsi profesionalios pagalbos.

„Todėl man atrodo šiek tiek neteisinga sakyti, kad į šią situaciją nežiūrėjome rimtai. Manau, kad tikrai žiūrėjome“, – teigė Mette-Marit.

Ji neslėpė, kad motinystė tokiomis aplinkybėmis tampa itin sudėtingu išbandymu.

„Būti tėvais – vienas pažeidžiamiausių dalykų gyvenime. Manau, visi tėvai supranta, kiek daug savęs kaltinimo tai gali sukelti“, – kalbėjo kronprincesė.

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