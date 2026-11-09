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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

Norvegija licencijuos duomenų centrus: kriptovaliutų kasėjai atsidurs eilės gale

2026-11-09 14:34 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-09 14:34
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Norvegijos vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad įvesdama licencijavimo sistemą teiks pirmenybę tiems daug elektros energijos suvartojantiems duomenų centrams, kurie tarnauja visuomenės labui.

Serverių įranga. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Fotolia.com).

Norvegijos vyriausybė pirmadienį pareiškė, kad įvesdama licencijavimo sistemą teiks pirmenybę tiems daug elektros energijos suvartojantiems duomenų centrams, kurie tarnauja visuomenės labui.

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„Tikslas – geriau kontroliuoti duomenų centrų augimą ir užtikrinti, kad turėtume tuos duomenų centrus, kurių mums iš tikrųjų reikia“, – spaudos konferencijoje sakė skaitmenizacijos ministras Torgeir Micaelsen.

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Pirmenybė visuomenei naudingiems duomenų centrams

Pavyzdžiui, duomenų centrai, užsiimantys ypač daug energijos reikalaujančiu kriptovaliutų kasimu, bus nustumti į antrą planą, pirmenybę teikiant objektams, orientuotiems į sveikatą, gynybą, ryšius ar dirbtinį intelektą.

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„Duomenų centrai yra mūsų kritinės infrastruktūros dalis. Jie prisideda prie vertės kūrimo, saugių skaitmeninių paslaugų ir didesnės Norvegijos skaitmeninės nepriklausomybės. Tačiau mes nenorime Norvegijoje bet kokių duomenų centrų, – sakė ministras. – Mums reikia tų, kurie teikia kuo didesnę naudą visuomenei.“

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Licencijavimo sistema įsigalios nuo ateinančių metų rugpjūčio 1 d. Jau veikiantys duomenų centrai privalės kreiptis dėl licencijos ir laikytis taisyklių.

Norvegijos elektros tinklų operatoriaus „Statnett“ duomenimis, šalyje jau aprobuoti duomenų centrai, sunaudojantys 4,2 tūkst. megavatų (MW) elektros energijos, o tai sudaro maždaug šeštadalį šios Skandinavijos šalies piko galios poreikio, siekiančio apie 25 tūkst. MW.

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