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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

Batamo gyventojai protestuoja prie DI duomenų centrų: dėl vandens stygiaus sunku net nusiprausti

2026-11-09 09:49 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-09 09:49
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Indonezijos Batamo saloje gyventojams pastaruoju metu tapo sunku pasigaminti maisto ir nusiprausti po dušu – saloje kylant duomenų centrams, skirtiems palaikyti pasaulinį dirbtinio intelekto bumą, vietos gyventojai praėjusią savaitę ėmė reikšti nepasitenkinimą dėl suvartojamo vandens ir protestuoti.

Serverių įranga. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Fotolia.com).

Indonezijos Batamo saloje gyventojams pastaruoju metu tapo sunku pasigaminti maisto ir nusiprausti po dušu – saloje kylant duomenų centrams, skirtiems palaikyti pasaulinį dirbtinio intelekto bumą, vietos gyventojai praėjusią savaitę ėmė reikšti nepasitenkinimą dėl suvartojamo vandens ir protestuoti.

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Vietos vandentiekio operatorius naujienų agentūrai AFP sakė, kad vietovę nualino „ilga sausra“, kurią sukėlė kritulių trūkumas, o sausus orus dar labiau sustiprino intensyvus reiškinio „El Nino“ ciklas.

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Vis dėlto, kaip ir kitose šalyse, pyktis nukrypo į duomenų centrus – į sandėlius panašius objektus, užtikrinančius programėlių ir dirbtinio intelekto įrankių veikimą, kurių dūzgiančių serverių aušinimui dažnai naudojamas vanduo.

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Nusivylimas kyla tiek Indonezijoje, tiek Malaizijoje – ypač regionuose, besiribojančiuose su Singapūru, kurie laikomi patrauklia vieta naujiems technologijų centrams kurti.

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Gyventojai protestuoja, operatorius nurodo sausrą

Iš pradžių pramonės atėjimas į Batamą buvo sutiktas žodžiais „ačiū Dievui, pramonė ateina“, naujienų agentūrai AFP sakė 54-erių prekybininkas Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan.

Tačiau neseniai įvykę rimti komunalinio vandentiekio sutrikimai kai kuriose Batamo bendruomenėse lėmė, kad „kartais man tekdavo atsisakyti dušo“.

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„Be vandens negalime valgyti ryžių. Be vandens negalime išsivirti daržovių“, – teigė jis.

Kilus didžiausiai krizei, dešimtys pasipiktinusių gyventojų surengė spontaniškus protestus prie „Nongsa Digital Park“ – naujo duomenų centrų ir kitų paslaugų komplekso, kuriam suteiktas specialiosios ekonominės zonos statusas.

Rajono gyventojai mano, „kad vandens trūkumas (...) yra susijęs su duomenų centrų statybomis“, – sakė J. A. S. Gurukinayan.

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Dėl sausros netoliese esantis Nongsa rezervuaras smarkiai nuseko, o tiekimo sistemas dar labiau sutrikdė elektros gedimas, teigė vandentiekio operatoriaus „Air Batam Hilir“ (ABH) atstovas spaudai Ginda Alamsyah.

Technologijų parkas vandenį gauna iš kito šaltinio – Duriangkang rezervuaro, AFP nurodė pramonės šaltinis.

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