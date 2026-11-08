DI žengė į mediciną: pacientui suleistas specialiai sukurtas virusas

„Jei ši informacija pasitvirtins, gydymas, pavadintas „Omnii-1“, gali tapti pirmuoju atveju, kai žmonėms panaudoti dirbtinio intelekto sukurti bakteriofagai“, – rašoma straipsnyje.
Bakteriofagai – tai virusai, pažeidžiantys tam tikrų rūšių bakterijas. Prognozuojama, kad iki 2050 metų antibiotikams atsparios superbakterijos gali sukelti beveik 40 mln. mirčių.
Taikydami dabartinius bakterinių infekcijų gydymo bakteriofagais metodus, mokslininkai turi skirti nemažai laiko tinkamam virusui surasti tarp daugybės aplinkoje aptinkamų bakteriofagų. Būtina rasti tokį, kuris galėtų įveikti konkretaus paciento infekciją.
Procesas prasideda gydytojams paėmus infekciją sukėlusių bakterijų mėginį. Tuomet mokslininkai ieško arba kuria bakteriofagus, galinčius sunaikinti ligos sukėlėją.
Vienas pagrindinių uždavinių – nustatyti, kokiomis genetinėmis savybėmis turi pasižymėti virusas, kad galėtų sunaikinti tam tikras bakterijų atmainas.
Bakteriofagai bakterijas sunaikina keliais etapais. Pirmiausia virusas prisitvirtina prie specifinių receptorių bakterijos paviršiuje. Tuomet prasiskverbia į ląstelę, pasitelkia ją savo dauginimuisi ir galiausiai ją suardo.
Pradiniame viruso ir bakterijos sąveikos etape pasižymima dideliu selektyvumu: kiekvienas bakteriofagas gali atakuoti tik tam tikras bakterijų atmainas arba rūšis.
Šis specifiškumas yra svarbus gydymo bakteriofagais pranašumas. Skirtingai nei plataus veikimo spektro antibiotikai, toks gydymas leidžia išsaugoti naudingus žarnyno mikroorganizmus, kuriuos taip pat gali paveikti antibakteriniai vaistai.
Štai ką leidžia DI pagrįstas metodas
„Radical Numerics“ teigia, kad jų DI pagrįstas metodas leidžia greitai kurti individualiai pritaikytus bakteriofagus, atsižvelgiant į konkretaus paciento poreikius, ir taip sutrumpinti laiką iki gydymo pradžios.
„Pirmą kartą pasaulyje kliniškai panaudojus dirbtinio intelekto sukurtus bakteriofagus, antibiotikams atsparia bakterine infekcija sergančiam pacientui buvo suleisti „Omnii-1“ sistemos sukurti bakteriofagų variantai. Gydymas buvo atliekamas pagal leidžiamą vaistų naudojimo humanitariniais sumetimais procedūrą, prižiūrint gydytojui“, – pranešė bendrovė „Radical Numerics“.
Bendrovės teigimu, šis įvykis yra vienas pirmųjų žingsnių siekiant DI pagrįstą genomų projektavimą paversti personalizuotais gydymo metodais.
Startuolis pabrėžia, kad jo dirbtinio intelekto modelis buvo apmokytas naudojant įvairias genomų sekas, bakteriofagų genomus ir ankstesnių tyrimų duomenis apie bakteriofagų sąveiką su bakterijomis šeimininkėmis. Remdamasis šia informacija, DI gali nustatyti potencialiai tinkamus bakteriofagus ir kurti naujus jų variantus, atitinkančius konkrečius gydymo poreikius.
„Mes susintetiname „Omnii-1“ sukurtus bakteriofagų variantus ir vertiname jų gebėjimą daugintis bei aktyvumą prieš įvairias bakterijų atmainas“, – pranešė „Radical Numerics“.
Šiame kontekste gebėjimas daugintis parodo bakteriofago gyvybingumą – ar DI sukurtas viruso genomas gali veikti ir užtikrinti viruso dauginimąsi laboratorinėmis sąlygomis.
„Šie eksperimentai padeda nustatyti mūsų sukurtų variantų aktyvumą prieš tikslines bakterijas, o gautus rezultatus naudojame tolesniems modeliavimo ir kūrimo etapams“, – paaiškino bendrovė.
„Radical Numerics“ pareiškė, kad „Omnii-1“ sistemos sukurti bakteriofagai buvo susintetinti ir suleisti antibiotikams atsparia infekcija sergančiam pacientui, kuriam buvo likę labai mažai kitų gydymo galimybių. Vis dėlto konkrečių gydymo rezultatų bendrovė neatskleidė, motyvuodama būtinybe apsaugoti paciento privatumą.
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