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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Walmart“ leis DI agentams apsipirkti klientų vardu: išlaidas ribos patys pirkėjai

2026-10-22 14:51 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-10-22 14:51
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JAV mažmeninės prekybos milžinė „Walmart“ trečiadienį pristatė įrankius, leidžiančius dirbtinio intelekto (DI) agentams apsipirkti klientų vardu. Bendrovė pasirinko priešingą kryptį nei konkurentė „Amazon“, kuri savo platformoje draudžia išorinius DI agentus.

Dirbtinis intelektas. Asociatyvi iliustracija / 123rf.com

JAV mažmeninės prekybos milžinė „Walmart“ trečiadienį pristatė įrankius, leidžiančius dirbtinio intelekto (DI) agentams apsipirkti klientų vardu. Bendrovė pasirinko priešingą kryptį nei konkurentė „Amazon“, kuri savo platformoje draudžia išorinius DI agentus.

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DI agentai yra programos, galinčios vartotojo vardu atlikti kelių etapų užduotis, pavyzdžiui, ieškoti prekių, lyginti kainas ir pirkti, o ne tik atsakyti į klausimus, kaip pokalbių robotai.

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Technologijų bendrovės, įskaitant „OpenAI“, „Google“, „Anthropic“ ir „Meta“, daug investuoja į agentus, kuriuos didelė pramonės dalis laiko kitu DI bumo etapu.

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Klientai galės nustatyti pirkimų ribas

„Walmart“ pranešė per artimiausią mėnesį pristatysianti vadinamąsias agentų paskyras. Klientai galės kiekvieną naudojamą DI asistentą užregistruoti kaip atskirą paskyrą savo „Walmart“ paskyroje, kad agento atlikti pirkimai būtų rodomi atskirai nuo jų pačių pirkimų.

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Klientai galės reikalauti patvirtinimo kiekvienam pirkimui arba leisti agentui pirkti savarankiškai iki jų nustatytos išlaidų ribos, pavyzdžiui, 50, 100 ar 200 JAV dolerių. DI agento paskyrą bus galima bet kada ištrinti.

„Walmart“ šį modelį palygino su įgaliotojo vartotojo pridėjimu prie kredito kortelės.

„Amazon“ laikosi griežtesnės pozicijos

„Walmart“ eina visiškai kitu keliu nei jos konkurentė „Amazon“. Didžiausia JAV internetinės prekybos bendrovė blokuoja trečiųjų šalių apsipirkimo agentus ir kartu reklamuoja savo DI įrankius, tokius kaip „Alexa for Shopping“ ir funkciją „Buy for Me“.

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Praėjusį mėnesį „Amazon“ savo svetainėje užblokavo „Meta“ sukurtą DI agentą „Muse“. Vartotojams buvo rodomas pranešimas, kad neautorizuoti DI agentai pažeidžia „Amazon“ naudojimo sąlygas.

2025-ųjų lapkritį „Amazon“ padavė į teismą „Perplexity“, apkaltinusi startuolį naudojant savo naršyklės agentą „Comet“ slaptiems pirkimams jos prekyvietėje atlikti. Bendrovė taip pat ėmėsi riboti „Google“ ir „OpenAI“ agentus.

indeliai.lt

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