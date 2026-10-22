Lėktuvo skrydį aptemdė keleivių negalavimai: kilo nerimas dėl užkrato

Kaip praneša „Euronews“ vokiečių naujienų portalas, incidentas įvyko spalio 18 d., sekmadienio, vakarą, „Eurowings“ lėktuve EW9631, skridusiame iš Graikijos Rodo salos į Diuseldorfą Vokietijoje. Keliems keleiviams staiga pradėjus skųstis sveikatos sutrikimais, įgula paprašė leidimo lėktuvui nusileisti pirmumo tvarka.
Lėktuvui nusileidus oro uosto tarnybos pradėjo taikyti procedūras, skirtas incidentams, per kuriuos nukenčia daug žmonių. Vokietijos portalas „aero.de“ pranešė, kad į lėktuvą įlipo apsauginius kombinezonus vilkintys gelbėtojai. Trims žmonėms buvo suteikta medicinos pagalba, o vėliau jie išvežti į ligoninę.
Viena keleivė televizijai RTL pasakojo, kad iš pradžių ji ir jos partneris nepastebėjo nieko įtartino. Vis dėlto moteris atkreipė dėmesį, kad vienas netoliese sėdėjęs keleivis dar kylant lėktuvui skundėsi pykinimu.
Praėjus maždaug valandai po pakilimo, keleiviai pastebėjo, kad įgulos nariai pradėjo dėvėti apsaugines kaukes. Tai jiems sukėlė nerimą. Moteris ėmė įtarti, kad situaciją galėjo lemti užkrečiamasis sukėlėjas, tačiau šie įtarimai nebuvo patvirtinti.
Prieš pat nusileidimą pilotas informavo keleivius apie susiklosčiusią neįprastą situaciją ir pranešė, kad oro uoste jų lauks medikai. Nusileidus keleiviams nebuvo leista iš karto palikti lėktuvo. Į saloną įlipo trys žmonės, vilkintys visą kūną dengiančiais apsauginiais kostiumais, ir ėmė klausinėti keleivių apie jų jaučiamus simptomus.
Kaip praneša „Euronews“, vieno iš lėktuve buvusių keleivių teigimu, žmonėms dar kurį laiką teko likti orlaivyje. Išlipti jiems leista tik apie 23.30 val. RTL pranešė, kad nežinomybė ir aiškios informacijos trūkumas sukėlė didelį keleivių nerimą.
Lėktuve buvo 212 keleivių ir septyni įgulos nariai.
Pasisakė „Eurowings“
Kol kas nežinoma, kas sukėlė staigius keleivių negalavimus. Viena iš svarstomų galimų priežasčių – virškinamojo trakto infekcija arba užsikrėtimas norovirusu. Tačiau nė viena iš šių versijų oficialiai nepatvirtinta.
„Negalavimų priežastis šiuo metu neaiški ir yra tiriama“, – „Euronews“ cituoja „Eurowings“ atstovę spaudai.
Oro linijų bendrovės atstovė taip pat patvirtino, kad trims keleiviams po nusileidimo buvo suteikta medicinos pagalba ir jie išvežti į ligoninę atlikti išsamesnių tyrimų.
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