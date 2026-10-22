„Ryanair“ pasišaipė iš keleivių įpročių, bet greitai gavo atgal: „Mokėtume ir papildomai“

„Ryanair“ pasižymi išskirtine komunikacija, kuria dažnai nebijoma pašiepti keleivių įpročius.
„Ryanair“ erzina keleivius
„Plojimai, kai lėktuvas nusileidžia, kol kas yra nemokami“, – „Ryanair“ šią savaitę parašė savo „Facebook“ paskyroje.
Ne paslaptis, kad kai kurie keleiviai lėktuvui nusileidus ploja.
Keleiviai netruko atkirsti bendrovei.
„Panašu, kad dabar žmonės jau ploja tada, kai pakylate“, – rašė vienas.
„Mes plodavome, kai skrydžiai kainuodavo 19.99 su bagažu“, – parašė kitas.
„Mokėtume ir papildomai už švelnų nusileidimą“, – pareiškė dar vienas.
„Ryanair“ nesileidžia, jie tiesiog leidžia, kad gravitacija juos priparkuotų“, – pasijuokė kitas.
Dar vienas įrašas, sulaukęs daugybės reakcijų buvo apie grožio ritualus.
„Nustokite naudoti odos priežiūros priemones lėktuve – skrydis trunka 2 valandas“, – parašė bendrovė.
Keleiviai netruko atkirsti ir į šią pastabą.
„Nematuokite mano krepšio liniuote, tarsi tai būtų nacionalinio saugumo klausimas – juk skrydis truks tik 2 valandas“, – parašė vienas keleivis.
„Prašome pasakyti salono įgulos nariams, kad nusišypsotų – juk skrydis trunka vos 2 valandas“, – pastebėjo kitas.
Bendrovė taip pat pasijuokė iš keleivių, fotografuojančių lėktuvo sparnus – „kol kas neapmokestiname“, rašė jie.
„Ryanair“ dažnai juokauja su savo keleiviais, pavydžiui, juokiasi iš jų noro gauti aukštos klasės paslaugų rinkinį, kai už bilietus sumoka vos kelioliką eurų.
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