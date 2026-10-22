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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Ryanair“ pasišaipė iš keleivių įpročių, bet greitai gavo atgal: „Mokėtume ir papildomai“

2026-10-22 11:02 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 11:02
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Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ pasišaipė iš keleivių įpročio ploti nusileidus lėktuvui, fotografuoti lėktuvo sparnus ir naudoti odos priežiūros priemones lėktuvuose, tačiau komentaruose kaip reikiant gavo atgal.

Ryanair (nuotr. 123rf.com)

Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ pasišaipė iš keleivių įpročio ploti nusileidus lėktuvui, fotografuoti lėktuvo sparnus ir naudoti odos priežiūros priemones lėktuvuose, tačiau komentaruose kaip reikiant gavo atgal.

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„Ryanair“ pasižymi išskirtine komunikacija, kuria dažnai nebijoma pašiepti keleivių įpročius.

„Ryanair“ erzina keleivius

„Plojimai, kai lėktuvas nusileidžia, kol kas yra nemokami“, – „Ryanair“ šią savaitę parašė savo „Facebook“ paskyroje.

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Ne paslaptis, kad kai kurie keleiviai lėktuvui nusileidus ploja.

Keleiviai netruko atkirsti bendrovei.

„Panašu, kad dabar žmonės jau ploja tada, kai pakylate“, – rašė vienas.

„Mes plodavome, kai skrydžiai kainuodavo 19.99 su bagažu“, – parašė kitas.

„Mokėtume ir papildomai už švelnų nusileidimą“, – pareiškė dar vienas.

„Ryanair“ nesileidžia, jie tiesiog leidžia, kad gravitacija juos priparkuotų“, – pasijuokė kitas.

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Dar vienas įrašas, sulaukęs daugybės reakcijų buvo apie grožio ritualus.

„Nustokite naudoti odos priežiūros priemones lėktuve – skrydis trunka 2 valandas“, – parašė bendrovė.

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Keleiviai netruko atkirsti ir į šią pastabą.

„Nematuokite mano krepšio liniuote, tarsi tai būtų nacionalinio saugumo klausimas – juk skrydis truks tik 2 valandas“, – parašė vienas keleivis.

„Prašome pasakyti salono įgulos nariams, kad nusišypsotų – juk skrydis trunka vos 2 valandas“, – pastebėjo kitas.

Bendrovė taip pat pasijuokė iš keleivių, fotografuojančių lėktuvo sparnus – „kol kas neapmokestiname“, rašė jie.

„Ryanair“ dažnai juokauja su savo keleiviais, pavydžiui, juokiasi iš jų noro gauti aukštos klasės paslaugų rinkinį, kai už bilietus sumoka vos kelioliką eurų.

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