„Ryanair“ įspėja keleivius: nuo lapkričio keisis svarbi tvarka

Pagal skelbiamą naująją tvarką, nuo lapkričio 10 dienos „Ryanair“ registracijos ir bagažo pridavimo punktai turėtų būti uždaromi likus 60 minučių iki numatyto skrydžio laiko.Iki šiol registruojamąjį bagažą buvo galima priduoti likus 40 minučių iki išvykimo.Taigi keleiviai turės 20 minučių mažiau laiko atlikti šią procedūrą.
Kodėl keičiamos taisyklės?
„Ryanair“ atstovų teigimu, naujosios taisyklės skirtos sklandesniam keleivių judėjimui oro uostuose užtikrinti.
Daugelyje Europos oro uostų keleiviams tenka laukti eilėse prie saugumo patikros ir pasų kontrolės punktų. Dėl to net ir laiku atvykę keliautojai kartais susiduria su rizika pavėluoti prie įlaipinimo vartų.
Anksčiau užbaigus bagažo pridavimą, keleiviams turėtų likti daugiau laiko saugumo procedūroms ir kelionei iki įlaipinimo vartų.
Oro bendrovės skaičiavimais, pakeitimai tiesiogiai paveiks maždaug 20 proc. jos klientų – tiek keleivių keliauja su registruojamuoju bagažu.Likusiems 80 proc. keleivių, kurie keliauja tik su rankiniu bagažu, naujoji bagažo pridavimo tvarka tiesioginės įtakos neturės.
Oro uostuose daugės savitarnos įrenginių
Siekdama paspartinti keleivių aptarnavimą, „Ryanair“ taip pat plečia savitarnos galimybes oro uostuose.
Bendrovė planuoja, kad savitarnos įrenginiai bus prieinami daugiau kaip 95 proc. oro uostų, į kuriuos ji vykdo skrydžius.
Naudodamiesi tokiais įrenginiais, keleiviai galės savarankiškai atlikti su bagažu susijusias procedūras ir atsispausdinti bagažo etiketes.
Tikimasi, kad tai padės sumažinti eiles prie įprastų registracijos punktų.
Vis dėlto net ir naudojantis savitarna reikės laikytis nustatyto bagažo pridavimo termino.Pavėlavus pinigai už bilietą gali būti negrąžinami
Didžiausia rizika kyla keleiviams, kurie į oro uostą atvyksta paskutinę minutę.
Jeigu registruojamojo bagažo pridavimo punktas jau bus uždarytas, keleivis gali nebespėti atlikti būtinų procedūrų ir praleisti skrydį.
Tokiu atveju, kai skrydis praleidžiamas dėl paties keleivio vėlavimo, oro bendrovė paprastai neprivalo grąžinti už bilietą sumokėtų pinigų.
Tai skiriasi nuo situacijų, kai skrydis atšaukiamas arba keleivis negali išvykti dėl oro bendrovės atsakomybėje esančių aplinkybių. Tokiais atvejais gali būti taikomos Europos Sąjungos keleivių teisių taisyklės.
Todėl keleiviams rekomenduojama į oro uostą atvykti iš anksto ir neplanuoti bagažo pridavimo paskutinėmis minutėmis.Ką būtina žinoti skrendantiems iš Lietuvos?
„Ryanair“ vykdo skrydžius ir iš Lietuvos oro uostų, todėl apie paskelbtus pakeitimus svarbu žinoti ir Lietuvos keleiviams.
Keliaujant su registruojamuoju bagažu reikėtų iš anksto pasitikrinti konkretaus skrydžio registracijos ir bagažo pridavimo terminus.
Taip pat svarbu nepamiršti, kad registracija į skrydį internetu ir bagažo pridavimas oro uoste yra dvi skirtingos procedūros.
Keleiviai turi laiku užsiregistruoti skrydžiui internetu arba per „Ryanair“ mobiliąją programėlę. Neatlikus šios procedūros, registracija oro uoste gali būti mokama.
Latvijos portalo pateiktais duomenimis, toks papildomas mokestis gali siekti apie 55 svarus sterlingų, arba maždaug 65 eurus, tačiau tiksli suma priklauso nuo taikomų sąlygų.Prieš kelionę taip pat būtina patikrinti įlaipinimo vartų uždarymo laiką, nes jis nesutampa su bagažo pridavimo termino pabaiga.
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