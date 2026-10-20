„Ryanair“ vadovas įsiuto ant ES: „Durnių laivas“

Karas Artimuosiuose Rytuose ir toliau skatina naftos kainų augimą, todėl oro linijos priverstos papildomas išlaidas degalams perkelti vartotojams. Kitais metais lėktuvų bilietai gali pabrangti 20 proc., antradienį per spaudos konferenciją Briuselyje pareiškė M. O’Leary.
Jo teigimu, dėl to sumažės oro linijų pelningumas, nes net ir padidinus degalų mokesčius nepavyks kompensuoti išaugusių išlaidų degalams.
„Per ateinančius 12 mėnesių, sakyčiau, Europoje sulauksime didžiausio per visą istoriją lėktuvų bilietų kainų augimo. Kyla klausimas, ar šio pabrangimo pakaks staigiai išaugusioms išlaidoms naftai padengti? Nemanau, kad pakaks“, – sakė M. O’Leary.
Didžiausios Europoje pigių skrydžių bendrovės vadovo pareiškimai rodo, kad aviacijos sektoriaus perspektyvos prastėja.
„Durnių laivas“
„Ryanair“ vadovas M. O’Leary nepagailėjo kritikos ES: „Gyvename Europoje, kurioje iš esmės nesugebėjome užtikrinti konkurencingumo.“
Ir tęsė: „Mario Draghi ataskaitai jau dveji metai. Ji taip ir liko gulėti lentynoje, kaupdama dulkes. Ursula von der Leyen kalba apie konkurencingumą, tačiau visiškai nieko nedaro, kad jį padidintų. Dabar galima skristi per visą žemyną vos už 50 eurų. Tai viena iš nedaugelio pramonės šakų, kuriose mes esame konkurencingesni už amerikiečius. Jie mus lenkia dirbtinio intelekto ir informacinių technologijų srityse.“
„Europos Parlamente turite tą durnių laivą, kuris kuria vis daugiau taisyklių ir taip didina kelionių lėktuvais kainas, nors vartotojai nori mažesnių bilietų kainų“, – aiškino jis.
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