Iš Nausėdos – raginimas Europos Sąjungai

Šalies vadovas taip pat paragino Europos Komisiją (EK) neatidėliojant pateikti pasiūlymą dėl Energetinio saugumo paketo.
„Kalbėdamas apie aukštas energetikos kainas, prezidentas pasisakė už koordinuotas ES pastangas užtikrinti gamtinių dujų tiekimą, ypač žiemos laikotarpiu, taip pat subalansuotas laikinos pagalbos vartotojams ir verslams priemones, kurios nesikirstų su bendra strategine kryptimi mažinti ES energetinę priklausomybę ir ilgainiui atsisakyti iškastinio kuro importo, ypač iš tokių šalių kaip Rusija“, – teigiama pranešime.
Šalies vadovo požiūriu, ES ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu, taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su JAV, paremtą bendrais strateginiais tikslais.
Pasak Prezidentūros, G. Nausėda Europos Vadovų Tarybos diskusijoje dėl ES konkurencingumo su EK pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola bei kitais ES šalių lyderiais aptarė „Vienos Europos, vienos rinkos“ veiksmų planą.
Taip pat diskutuota apie aukštų energetikos kainų ir makroekonominių disbalansų klausimus.
Prezidentas pabrėžė būtinybę iki 2027 metų pabaigos sukurti pilnai veikiančią, konkurencingą bendrąją rinką.
„Šiuo tikslu būtina ypatingą dėmesį skirti Pramonės spartinimo aktui, „28-ajam režimui“, Europos tinklų pasiūlymui bei Taupymo ir investicijų sąjungai“, – rašoma pranešime.
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