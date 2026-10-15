Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Nausėdos – raginimas Europos Sąjungai

2026-10-15 18:33 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 18:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda paragino Europos Sąjungą (ES) mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

Gitanas Nausėda Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (27)

Briuselyje viešintis prezidentas Gitanas Nausėda paragino Europos Sąjungą (ES) mažinti priklausomybę nuo rusiško iškastinio kuro, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

REKLAMA
0

Šalies vadovas taip pat paragino Europos Komisiją (EK) neatidėliojant pateikti pasiūlymą dėl Energetinio saugumo paketo.

„Kalbėdamas apie aukštas energetikos kainas, prezidentas pasisakė už koordinuotas ES pastangas užtikrinti gamtinių dujų tiekimą, ypač žiemos laikotarpiu, taip pat subalansuotas laikinos pagalbos vartotojams ir verslams priemones, kurios nesikirstų su bendra strategine kryptimi mažinti ES energetinę priklausomybę ir ilgainiui atsisakyti iškastinio kuro importo, ypač iš tokių šalių kaip Rusija“, – teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Šalies vadovo požiūriu, ES ir toliau turi žengti prekybos diversifikacijos ir ekonominio saugumo užtikrinimo keliu, taip pat plėtoti ekonominį bendradarbiavimą su JAV, paremtą bendrais strateginiais tikslais.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Prezidentūros, G. Nausėda Europos Vadovų Tarybos diskusijoje dėl ES konkurencingumo su EK pirmininke Ursula von der Leyen ir Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola bei kitais ES šalių lyderiais aptarė „Vienos Europos, vienos rinkos“ veiksmų planą.

REKLAMA

Taip pat diskutuota apie aukštų energetikos kainų ir makroekonominių disbalansų klausimus.

Prezidentas pabrėžė būtinybę iki 2027 metų pabaigos sukurti pilnai veikiančią, konkurencingą bendrąją rinką.

„Šiuo tikslu būtina ypatingą dėmesį skirti Pramonės spartinimo aktui, „28-ajam režimui“, Europos tinklų pasiūlymui bei Taupymo ir investicijų sąjungai“, – rašoma pranešime.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų