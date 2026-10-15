Kas laukia pacientų 2027-aisiais? Kukuraitis įvardijo svarbiausius pokyčius

Pasak ministro, tai reikštų beveik 554 mln. eurų didesnes pajamas nei šiemet ir sudarytų daugiau galimybių plėsti gyventojams teikiamas paslaugas bei mažinti jų prieinamumo problemas. Tiesa, jis pripažino, kad tai vis dar nėra pakankama.
„Tai tikrai yra didžiulis pasiekimas ir didina pajamas sveikatos apsaugos sistemai. Kaip žinia, mūsų sveikatos apsaugos sistema vis dar yra nepakankamai finansuojama, lyginant su Europos vidurkiais. Trūksta panašiai iki trečdalio finansavimo. Todėl didesnis finansavimas yra tiesiog būtinas, jeigu norime tokių paslaugų ir tokių galimybių pacientams, kokios yra Europoje“, – ketvirtadienį Seime sakė L. Kukuraitis.
Daugiau pinigų gydymo paslaugoms
Didžiausia PSDF išlaidų dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais.
Pasak ministro, papildomos lėšos bus nukreiptos į tas sritis, kuriose šiuo metu fiksuojamos didžiausios eilės ir paslaugų trūkumas.
„Papildomos lėšos bus skiriamos paslaugų plėtrai, ypač toms paslaugoms, kurių trūksta, kur matome, kad eilės yra didesnės (...) tų paslaugų suteikti daugiau pacientams, ypač, kaip sakiau, tose srityse, kur šiuo metu jų labiausiai reikia, trūksta ir kur norisi jas skatinti“, – kalbėjo jis.
Regionams – naujas finansavimo modelis
L. Kukuraitis išskyrė ir planuojamus bazinius mokėjimus tam tikroms paslaugoms, kurios yra itin svarbios regionuose.
Jo aiškinimu, tokia sistema leistų finansuoti ne tik suteiktas paslaugas, bet ir pačios paslaugos išlaikymą konkrečioje gydymo įstaigoje.
„Didesnis finansavimas yra tiesiog būtinas, jeigu norime tokių paslaugų ir tokių galimybių pacientams, kokios yra Europoje.“
„Tai yra insulto klasterio apmokėjimo dalis, bazinis apmokėjimas. Tai reiškia, mokama ne pagal pastangas, bet duodama suma pagal tai, kad egzistuoja konkretus skyrius. Tai reiškia, leidžia išlaikyti pagrindines paslaugas ir papildomai tada už jas mokama“, – aiškino ministras.
Planuojama, kad bazinio finansavimo modelis būtų taikomas pediatrijos, akušerijos, intensyviosios terapijos bei kitoms svarbioms sritims.
Atkirto kritikai iš privataus sektoriaus: paslaugų nemažės
Aptardamas diskusijas dėl privataus sektoriaus finansavimo, ministras pabrėžė, kad viešojo sektoriaus prioritizavimo principas nereiškia mažesnių galimybių pacientams gauti reikalingas paslaugas.
Pasak jo, pirmiausia siekiama išnaudoti viešųjų gydymo įstaigų pajėgumus, o tik esant poreikiui papildomai įtraukti privatų sektorių.
„Tai dėl to ta įtampa dėl galimo paslaugų sumažėjimo dabar yra viešojoje erdvėje, tačiau, sakyčiau, ji neturi jokio pagrindo. Yra 360 mln. eurų plius 100 mln. eurų, numatytų rezerve viršsutartinėms paslaugoms, tai, galime paskaičiuoti, 460 mln. eurų paslaugoms ateina daugiau. Tai reiškia, kad galimybių gauti paslaugas ir gauti tinkamas paslaugas yra kur kas daugiau, bent 10 proc. tikrai daugiau“, – teigė L. Kukuraitis.
Taip pat yra numatyta, kad apie 100 mln. eurų bus papildytas PSDF rezervas. Tačiau, anot ministro, šios lėšos prireikus galėtų būti naudojamos ir būtinoms viršsutartinėms paslaugoms finansuoti.
„Tas 100 milijonų esančių rezerve kaip galimybė naudoti juos viršsutartinėms paslaugoms, tai iš tiesų atidaro mums dar daugiau galimybių daryti išlaidas. Tai irgi yra labai svarbu ir suteikti daugiau paslaugų pacientams, ypač tų, kurių labiausiai reikia“, – sakė jis.
Didesnės sutartys rajonų ligoninėms
Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius teigė, kad 2027 metų PSDF biudžetas yra didžiausias per visą sistemos istoriją. Tiesa, jis antrino ministrui, kad tai dar nėra pakankama.
„Europos mastu mes vos vos peržengiam 5 proc. BVP ribą. Ir kai europinis vidurkis yra arčiau 8 proc., tai tas reikštų, kad bendras sveikatos finansavimas viešasis nėra pakankamas. Ir vis dar iš savos kišenės susirgę žmonės, vadinami „out of pocket“ mokėjimai, yra didoki Lietuvoje“, – sakė jis.
Pasak G. Bendoriaus, viena svarbiausių kitų metų naujovių bus didesnis dėmesys paslaugų prieinamumui regionuose. Numatoma didinti sutartines sumas toms rajonų gydymo įstaigoms, kurios galėtų daugiau paslaugų suteikti vietos gyventojams.
„Jeigu žmonės iš rajono išvažiuoja dienos chirurgijos ar kitų paslaugų į didmiestį, tai mes didinsime sutartines sumas rajono ligoninei, kad jinai bent jau finansine prasme galėtų būti garantuota, kad suteikusi paslaugas apmokėjimą tikrai gaus“, – aiškino jis.
Tiesa, direktorius pripažino, kad vien finansinės paskatos dar negarantuoja, jog pacientai rinksis gydymą arčiau namų.
VLK vadovas taip pat pranešė, kad kitąmet planuojama didinti sveikatos priežiūros paslaugų įkainius.
„Dėl kainų taip pat proporcingai infliacijai ir šiek tiek dalinai atliepdami atlyginimų planuojamą augimą didinsime visų paslaugų kainas“, – sakė G. Bendorius.
Mokės, kad išlaikytų svarbius ligoninių skyrius
Kaip jau užsiminė ministras, kita svarbi naujovė – baziniai mokėjimai tam tikriems ligoninių skyriams, kurių išlaikymas svarbus net ir tada, kai pacientų srautai nėra dideli. Papildomas finansavimas būtų skiriamas akušerijos, pediatrijos, neonatologijos, vaikų intensyviosios terapijos bei insulto klasterio paslaugoms.
Pasak G. Bendoriaus, kai kurios paslaugos negali būti vertinamos vien pagal ekonominį efektyvumą. „Insultas tiesiog negali keliauti dvi valandas iki centrinės didžiosios ligoninės, o jam reikia paslaugos labai greitai“, – pabrėžė jis.
Kartu numatoma griežčiau vertinti, ar skyriuose dirba pakankamai specialistų. „Vien tai, kad ant durų bus užrašytas pediatrinis skyrius, nereiškia, kad ligonių kasos sumokės pilną bazinį mokėjimą“, – teigė VLK vadovas.
Kam finansavimas didės sparčiau?
Pasak G. Bendoriaus, daugumos paslaugų apimtys išliks panašios kaip dabar, tačiau yra sričių, kurioms finansavimas didės sparčiau.
„Yra dalykų, kur mes atsiliekame ir kur finansavimas bus didesnis. Tai reabilitacija slauga, ypatingai diabetu sergančių slauga. Sveikata ir naujos technologijos, genetiniai tyrimai, pozitronų emisijos tomografija šioms naujoms sritims taip pat numatomas didesnis finansavimas, nes šie tyrimai įgalina pritaikyti individualiai gydymą ir išsaugoti gyvybes“, – vardijo jis.
Anot jo, pažangūs tyrimai leidžia tiksliau parinkti gydymą bei padeda išsaugoti gyvybes, todėl šioms sritims ir toliau bus skiriamas didesnis dėmesys.
VLK: pokyčiai nepaveiks privačių įstaigų viršsutartinių paslaugų finansavimo
Kaip anksčiau pranešė VLK, planuojami asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pakeitimai nepaveiks pacientų galimybės gauti PSDF lėšomis apmokamas paslaugas privačiose gydymo įstaigose.
VLK teigimu, viešųjų gydymo įstaigų sutarčių apimtys kitąmet bus didinamos atsižvelgiant į pajėgumus ir paslaugų poreikį. Privačios gydymo įstaigos, turinčios sutartis su VLK, ir toliau galės teikti sutartyse numatytas paslaugas PSDF apdraustiems pacientams, o sutarčių apimtys sudarys 94 proc. praėjusiais metais suteiktų ir apmokėtų paslaugų.
Svarbiausių viršsutartinių paslaugų grupę sudarys oftalmologo ir dermatovenerologo konsultacijos, tam tikros reabilitacijos paslaugos, dantų protezavimas ir hemodializė.
Skelbiama, kad šios paslaugos ir toliau galėtų būti apmokamos iki 100 proc., o dienos stacionaro paslaugų virš sutarties – iki 70 proc. kainos. Papildomai apmokamų paslaugų apimtis bus skaičiuojama nuo sumos, neviršijančios 10 proc. gydymo įstaigai nustatytos sutartinės sumos.
Viešosioms įstaigoms numatyta apmokėti didesnį skaičių viršsutartinių paslaugų, dalį jų taip pat ribojant 70 proc. kainos ir 10 proc. sutarčių apimčių viršijimu.
Prezidentas siūlo mišrų modelį stacionarinių paslaugų finansavimo modelį
Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo įteisinti mišrų PSDF biudžeto lėšomis apmokamų stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų finansavimo modelį. Jį sudarytų mokėjimas už suteiktas paslaugas ir papildomas fiksuotas metinis mokėjimas nustatytų profilių paslaugų prieinamumui užtikrinti.
Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, PSDF biudžetavimas pagrįstas fiksuoto įkainio skyrimu konkrečiam draudžiamajam įvykiui. Teikiant paslaugas pagal draudžiamąjį įvykį, kai viršijamas sutartyje su VLK numatytas paslaugų skaičius, taikomas dalinis apmokėjimas arba paslauga neapmokama.
Prioritetinės sveikatos priežiūros paslaugos, tokios kaip skubioji medicinos pagalba ar šeimos gydytojo konsultacijos, jau šiuo metu apmokamos taikant mišrų apmokėjimo už paslaugas modelį, o svarbūs gydymo įstaigų padaliniai ir paslaugų grupės papildomai finansuojami pagal poreikį ir galimybes.
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