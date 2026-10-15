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TV3 naujienos > Lietuva

Tūkstančiams pacientų – svarbi žinia: nuo sausio 1-osios laukia reikšmingi pokyčiai

2026-10-15 10:16 / šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / Publikavo:
2026-10-15 10:16
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Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą. Nuo šiol pacientai reikiamą slaugytojų diabetologų pagalbą gaus lanksčiau ir paprasčiau, galės derinti vizitus su nuotolinėmis konsultacijomis bei valdyti ligos eigą bei rizikas.

Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašą. Nuo šiol pacientai reikiamą slaugytojų diabetologų pagalbą gaus lanksčiau ir paprasčiau, galės derinti vizitus su nuotolinėmis konsultacijomis bei valdyti ligos eigą bei rizikas.

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Aprašas atnaujintas atsižvelgiant į šiuolaikines tarptautines diabeto priežiūros rekomendacijas, sveikatos technologijų pažangą bei didėjančias slaugytojų diabetologų kompetencijas, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija.  

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Galės teikti konsultacijas nuotoliniu būdu

Atnaujintoje tvarkoje pirmą kartą aiškiai reglamentuojamas nuotolinių slaugytojo diabetologo konsultacijų teikimas. Numatoma, kad per metus Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis pacientams galės būti apmokamos iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų, iš kurių iki 3 galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė.  

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„Teisės aktų pokyčiais siekiame, kad sergantieji cukriniu diabetu gautų šiuolaikiškas, jų poreikius atitinkančias ir lengviau prieinamas paslaugas. Galimybė dalį slaugytojo diabetologo konsultacijų gauti nuotoliu padės trumpinti eiles prie specialistų durų, taupys pacientų laiką ir leis jiems sklandžiau derinti ligos savikontrolę su kasdieniu gyvenimu. Kartu tai padės išvengti sunkių komplikacijų bei išvengiamų hospitalizacijų“, – teigia sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.

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Atnaujintoje tvarkoje sudarytos sąlygos pacientams gauti konsultacijas naudojant šiuolaikines garso ir vaizdo ryšio priemones bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytojais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų. Taip pat patikslintos gydomojo pedikiūro ir išplėstos diabetinės pėdos priežiūros indikacijos. PSDF lėšomis per metus bus apmokama iki 6 gydomojo pedikiūro paslaugų ir iki 30 diabetinės pėdos priežiūros paslaugų.   

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Šiais pokyčiais taip pat nustatyti atnaujinti minimalūs pacientų mokymo reikalavimai programoms: jos turės būti struktūruotos, informatyvios, pacientui suprantamos ir individualizuotos atsižvelgiant į paciento sveikatos raštingumą, psichologines savybes, emocinę būklę, socialinę aplinką, gretutines ligas, motyvaciją, elgsenos pokyčių poreikį bei galimas savikontrolės technologijas. Kartu pakoreguoti ir reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigose esančioms slaugytojų diabetologų darbo vietoms – patalpoms, įrangai bei medicinos priemonėms, reikalingoms tiek kontaktinėms, tiek nuotolinėms paslaugoms užtikrinti.   

Atnaujintas Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašas įsigalios nuo 2027 m. sausio 1 dienos.

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