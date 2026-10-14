Naujas Kukuraičio patarėjas – šeimos gydytojas Rapalavičius

Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) medicinos magistro laipsnį įgijęs bei šeimos medicinos rezidentūrą baigęs dr. A. Rapalavičius šiais metais Vytauto Didžiojo universitete apsigynė medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Nuo 2019 m. jis dirbo šeimos gydytoju LSMU ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje, vėliau ėjo šios klinikos administratoriaus pareigas, taip pat dėsto LSMU studentams.
„Ateidamas į ministro Lino Kukuraičio komandą siekiu prisidėti prie stiprios, prieinamos ir pacientui artimos pirminės sveikatos priežiūros sistemos kūrimo. Šeimos gydytojo darbe kasdien tiesiogiai matau tiek sistemos stiprybes, tiek iššūkius, su kuriais susiduria medicinos darbuotojai bei pacientai.
Tikiu, kad praktinė patirtis ir akademinės žinios padės priimti efektyvius, kasdienį pacientų gyvenimą bei medicinos specialistų darbą gerinančius sprendimus“, – teigia dr. A. Rapalavičius.
Patarėjo kuruojama pirminės sveikatos priežiūros sritis apima šeimos medicinos paslaugų teikimo tvarkos nustatymą, paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą, prevencinių programų plėtrą bei pirminės grandies specialistų darbo sąlygų užtikrinimą.
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