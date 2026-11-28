Sekmadienį kritulių tikimybė maža. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 0–4 laipsniai šalčio.
Pirmadienį kritulių nenumatoma. Vėjas pietų, pietvakarių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
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