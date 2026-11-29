Laidoje išmokas pakomentavo Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius Boguslavas Gruževskis.
Kaip jums atrodo, ar gerai, ar blogai, kad beveik 86 tūkstančiai žmonių Lietuvoje gauna nedarbo išmoką?
B. Gruževskis: Aš tik noriu pradžioje pasakyti – dažnai pas mus paprasčiausiai plačiai paplitusi nuomonė dėl išmokų, dėl socialinių garantijų, manau, reikia atskirti. Yra socialinė parama, ją gauna žmonės nepriklausomai, ar jie mokėjo draudimo įmokas, ar ne. Socialinė parama, tai valstybės pagalba nepasiturinčioms gyventojų grupėms. Pagrindą šitos situacijos sudaro socialinė pašalpa, ją kas mėnesį gauna apie 60 tūkstančių žmonių, tai apie 2 proc. Lietuvos gyventojų. O per metus, žmonės, kurie vieną kokią išmoką gauna ar panašiai, tas procentas yra dar didesnis, kažkur 3,7 proc. Kalbu apie socialinę paramą, tai labai svarbu, kad žmonės skirtų. Dažnai sako „pašalpiniai“, išvis man tas žodis nepatinka. Realiai reikia aiškiai žinoti.
Jūs dabar formuluojate klausimą labai konkrečiai, jūs klausiate apie nedarbo socialinio draudimo išmoką. Tai yra draudiminė išmoka, draudiminiai pinigai. Jie susikaupia iš to, kad žmogus moka įmoką, žmogus dalyvauja socialiniame draudime, atitinkamai jis gauna išmoką.
Kiek moka žmogus per metus įmokos?
B. Gruževskis: Čia yra pagrindinė problema, mes prie jos ir ateikime. Formaliai, jeigu norėtumėme atsakyti, ar pas mus piktnaudžiaujama, ar ne, pirmiausia reikia pasakyti, kad socialinė parama tikrai nėra per didelė. Aišku, jeigu šeima turi vaikų, tai faktiškai pas mus socialinė parama, ne draudimas, socialinė parama orientuota į šeimą.
Buvo Europos Komisijos vertinimai, tai faktiškai Lietuva vienintelė Europos Sąjungoje, sudėjus visas išmokas, kurias gali gauti šeima, nedirbant nė vienam šeimos nariui, tai faktiškai vienintelė sistema, užtikrinanti pakankamas pajamas šeimai su dviem vaikais.
Čia tik trumpai, kad būtų aišku, kad sistema pakankamai sudėtinga ir taip plačiai sakyti, kad žmonės per daug gauna tikrai negalima. Dabar grįžtu prie jūsų klausimo, tai ar socialinis draudimas nuo nedarbo yra pas mus tinkamas.
Čia matau dideles spragas. Pirmiausia, turbūt, reikia kalbėti apie tą, ką prašote patikslinti – yra didelis skirtumas tarp to, ką žmogus įmoka ir ką žmogus gauna. Įsivaizduojate, Lietuvoje sistema yra labai dosni šitame kontekste. Aš suprantu, kai formavosi, kai buvo numatyta galimybė mokėti devynis mėnesius, tai buvo pandemijos laikotarpis. Tada aš irgi tylėjau, kadangi aišku, geriau, kad žmogus gauna socialinio draudimo išmoką ir faktiškai palaiko ryšį su Užimtumo tarnyba, negu socialinę pašalpą, kur tokiu būdu skatinamas jo pasyvumas ekonominis. Čia vis dėlto yra užimtumo tarnyba, yra tarpininkavimas, pastoviai siekiama žmogų integruoti.
Žmogus stumiamas į darbo rinką?
B. Gruževskis: Taip, faktiškai, formaliai turi teisę tarpininkai pastoviai iškviesti tą žmogų, pasiūlyti darbo vietas ir panašiai. Aišku, gal ta kontrole ne visada pakankama, ypač, kai aukštas nedarbas, kaip buvo pandemijos metu. Bet formaliai visada politikoje ir teorijoje rodoma, kad geriau, kad žmogus būtų arčiau Užimtumo tarnybos.
Ar devynių mėnesių terminas jūsų nuomone per ilgas?
B. Gruževskis: Aš prie to dabar einu. Pirmiausia, aš noriu atkreipti dėmesį į didelę disproporciją. Įsivaizduojate, jeigu šiandien jūsų pajamos yra minimalios ir jūs dirbate, pavyzdžiui, du metus. Du metus, kadangi tada formulėje pašalpai mokėti įskaitomas dviejų metų laikotarpis. Jeigu paimsime metus, už kitus metus nulis jums bus įskaitytas, bet nesvarbu, čia jau detalės. Tokiu būdu, per du metus, turėdamas minimalų atlyginimą ir nuolatinę darbo sutartį, kadangi nuo to priklauso, kokia yra įmoka, darbdavys sumoka, nes faktiškai darbdavys moka įmoką „Sodrai“, sumoka apie 370 eurų per du metus.
Tokiu būdų, sumokėjęs 370 eurų, jūs įgaunate teisę į visą nedarbo išmoką ir ją sudarys 5200 eurų per devynis mėnesius. Pirmiausiai, čia jau grynai pažeistas draudiminis principas. O, jeigu, pavyzdžiui, jūsų pajamos buvo 2000 eurų, tai jūs sumokate apie 650 eurų įmokų, faktiškai darbdavys sumoka, bet nesvarbu, tai yra jūsų „Sodros“ įmoka, ir po to per tuos devynis mėnesius galite gauti iki 8000 eurų nedarbo išmokos.
Jeigu draudiminis stažas nėra didelis, aš manau, nedarbo išmoka turėtų būti mažesnė. Jeigu tikrai žmogus turi mažas pajamas, tai įsijungs kitos sistemos paremti. Šiandien problema yra, aišku, pirmiausia dėl žmonių, kurie turi nedidelį draudiminį stažą, iki dešimties metų. Faktiškai, jaunimui.
Šiauliuose, Panevėžyje būna, važiuoju su paskaitomis. Prieina moteris ir skundžiasi, kad dirbo jaunas žmogus, gerai dirbo, bet dabar žino, kad yra tokia išmoka – paliko darbą, dabar tris mėnesius namuose nėra, kažkur keliauja, tie pinigai ateina. Aišku, jis praranda, dirbdamas tas žmogus gautų du, tris kartus daugiau. Bet faktiškai, čia nemaži pinigai.
Jūs sakote, kad yra tam tikro piktnaudžiavimo sistema, kad ta išmoka gana dosni. Reikėtų ją peržiūrėti į mažinimo pusę tiems žmonėms, kurie nesukaupę ilgo stažo?
B. Gruževskis: Kalbos nėra. Taip negalima daryti, jeigu išmoka yra už nelaimingą atsitikimą, neturėčiau pagrindo teigti dėl sveikatos apsaugos. Nors visur vis tiek draudiminis principas numato disponuoti fondu, kuris yra. Negali disponuoti fondu, kurio nėra. Mes pripratome gerai gyventi, kad yra valstybė arba yra kitos išlaidos. Tai negerai. Jei mes piktnaudžiaujame viena išmoka, tai nukenčia kitos išmokos. Pensijos mažos, nors pensininkai niekuo kalti. Manau, vis dėlto reikia būtinai socialinio draudimo sistemoje numatyti tam tikrą ekvivalentiškumą.
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