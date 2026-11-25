Projektui trečiadienį turėtų pritarti Vyriausybė, Seimas biudžeto projektą tobulinti sugrąžino praėjusią savaitę.
Nauja vaiko priežiūros išmokų tvarka – dalis Vyriausybės parengto ir demografiniams iššūkiams spręsti skirto Šeimos paketo.
Tiesa, iš pradžių planuota, kad didesnis išmokų finansavimas galėtų būti skiriamas nuo 2028-ųjų, tačiau sutarus koalicijoje įsigaliojimas perkeltas į kitų metų liepą.
Nauja tvarka numato, kad vaiko išmokos bus didesnės, o jų mokėjimo tvarka – lankstesnė.
Dvigubai didinamos vaiko priežiūros išmokų „lubos“ – dabar jos siekia dviejų vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydį, tačiau bus didinamos iki keturių VDU.
Tėvams pasirinkus vaiką prižiūrėti pusantrų metų, būtų mokama 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio išmoka – „į rankas“ tai yra 100 proc. buvusios algos, kai kasmėnesinis darbo užmokestis yra vienodas ir neviršija keturių VDU dydžio.
Pasirinkus vaiką prižiūrėti dvejus metus, išmokos dydis pirmais metais sudarytų 60 proc., antrais – 45 proc. (arba atitinkamai 77 ir 58 proc. „į rankas“, neviršijant „lubų“).
Išmokas numatoma mokėti konkretų laikotarpį – 495 arba 675 dienas, to nebesiejant su konkrečiu vaiko amžiumi, išmokos dienas leidžiant paskirstyti per ilgesnį laikotarpį – iki vaikui sueis treji metai.
Metams vaiko priežiūros išmokų priemonei finansuoti iš viso reikėtų 123,6 mln. eurų lėšų, tačiau kitąmet nauja tvarka įsigaliotų tik nuo liepos, tad biudžete reikėtų tik pusės šios sumos.
Tuo metu ligos išmoką tėvams, prižiūrintiems sergantį vaiką, siūloma didinti nuo 65,94 proc. iki 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio – tai yra 100,54 proc. tėvų buvusių pajamų „į rankas“.
Per mėnesį tai paliestų apie 82 tūkst. tėvų, tam finansuoti per metus reikėtų 11,3 mln. eurų lėšų.
Visos šios išmokos būtų skiriamos tik už vaikus, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvoje.
Numatoma, kad „Sodros“ biudžeto pajamos kitais metais sieks beveik 11,3 mlrd. eurų ir išlaidas viršys daugiau nei 1 mlrd. eurų, iš kurių 165,9 mln. eurų sudarys „Sodros“ rezervo palūkanos, 560 mln. eurų – dėl šiemet įsigaliojusios reformos iš pensijų fondų grįžtančios lėšos.
„Sodros“ biudžeto išlaidos kitąmet turėtų sudaryti 9,9 mlrd. eurų ir būti 1 mlrd. eurų didesnės nei numatoma šiems metams.
Kaupimo būdu skaičiuojamas numatomas „Sodros“ rezervo dydis kitąmet turėtų siekti 8,6 mlrd. eurų.