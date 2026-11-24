Antradienį Žemės ūkio ministerija oficialiai registravo derinti įsakymo projektą „Dėl išmokų už 2026 m. išmokėjimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones tiesioginių išmokų forma“.
Šiame dokumente ir numatyta, kiek pinigų ūkininkams (ir miestiečiams, kurie turi žemės) bus galutinai sumokėta už tai, kad jie yra ūkininkai.
Daugiausia pinigų numatyta už naujai sodinamus medėjančius elementus – 1329 eurai už ha.
Tiesioginės išmokos ūkininkams už 2026 m.
Jau kiek anksčiau buvo išmokėtos avansinės išmokos. Šiame dokumente numatytos galutinės sumos.
Taigi už 2026 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, atitinkančius paramos reikalavimus, mokėtinos tokios sumos.
Bazinė pajamų paramos tvarumui didinti išmoka – 80,36 euro už ha.
Išmoka jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2014–2020 m. laikotarpio reikalavimus, – 80,55 euro už ha, o papildoma pajamų paramos jauniesiems ūkininkams, kurie siekia ją gauti pagal 2023–2027 m. laikotarpio reikalavimus, išmoka – 128,28 euro už ha.
Papildoma perskirstomoji pajamų paramos tvarumui didinti išmoka: už pirmuosius 10 ha – 75,59 euro už ha; už antruosius 10 ha – 81,83 euro už ha; už trečiuosius 10 ha – 95,73 euro už ha; už ketvirtuosius ir penktuosius 10 ha – 109,00 euro už ha.
Susietoji pajamų paramos išmoka už baltyminius augalus – 40,67 euro už ha.
Susietoji pajamų paramos išmoka už cukrinius runkelius – 101,00 euro už ha.
Susietoji pajamų paramos išmoka už vaisius – 426,87 euro už ha.
Susietoji pajamų paramos išmoka už uogas ir riešutus – 305,33 euro už ha.
Susietoji pajamų paramos išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte, – 342,10 euro už ha.
Kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ išmoka:
- už veiklą „Augalų kaita“ – 47,55 euro už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai, įsipareigojimus prisiėmusiesiems nuo 2024 m.);
- už veiklos „Tarpiniai pasėliai“ įsėlį ir (ar) posėlį – 50 eurų už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai);
- už veiklą „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ – 16 eurų už ha (kai remiamas plotas yra iki 300 ha imtinai).
Už veiklos „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“:
- esamų kraštovaizdžio elementų priežiūrą – 150 eurų už ha;
- naujai įkuriamus žolinius elementus – 206 eurai už ha;
- naujai sodinamus medėjančius elementus – 1329 eurai už ha;
- už veiklą „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“ – 180 eurų už ha;
- už veiklą „Daugiamečių žolių juostos“ – 170 eurų už ha;
- už veiklas „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ − kai remiamas plotas yra didesnis nei 300 ha, plotas, viršijantis 300 ha, yra remiamas 85 proc.
Išmokų dydžiai už ekologinį ūkininkavimą
Ekologinės sistemos „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ išmoka – 225 eurai už ha.
Ekologinės sistemos „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ išmoka – 187 eurai už ha.
Ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ išmoka:
- už veiklą „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ – 160,25 euro už ha;
- už veiklos „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ EB svarbos natūralių pievų tvarkymą – 247,85 euro už ha.
Ekologinės sistemos „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ išmoka – 102 eurai už ha.
Ekologinės sistemos „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ išmoka – 281,25 euro už ha.
Ekologinės sistemos „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ išmoka:
- už veiklą „Ariamosios žemės keitimas daugiametėmis pievomis“ – 202 eurai už ha;
- už veiklą „Daugiamečių pievų išlaikymas ir priežiūra“ – 72,70 euro už ha.
Galutinai suderinus ir pasirašius įsakymą, dar neišmokėtos sumos ūkininkams bus sumokėtos iki kitų metų birželio.