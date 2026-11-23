Lietuvoje darbuotojams jau taikomos darbdavių įmokomis finansuojamos garantijos, tačiau jos neveikia kaip asmeninės sąskaitos, kuriose kauptųsi konkretaus žmogaus pinigai. Darbdaviai moka įmokas į Garantinį ir Ilgalaikį darbo išmokų fondus.
Taigi ar Austrijoje veikiantis modelis galėtų gyvuoti ir Lietuvoje?
„Euronews“ šį „austriškos kuprinės“ modelį nagrinėja Ispanijos pensijų sistemos diskusijų kontekste.
Prieš lapkričio 29 d. vyksiančius rinkimus Ispanijoje vėl kilo klausimų, ar valstybė galės užtikrinti pensijų mokėjimą ateityje.
Nurodoma, kad pagal oficialius 2026 m. rugsėjo duomenis šalyje socialinio draudimo pensijas gavo daugiau kaip 9,5 mln. žmonių, o joms kas mėnesį buvo skiriama apie 14,5 mlrd. eurų – 6,3 proc. daugiau nei prieš metus.
Šiame kontekste „Euronews“ primena Austrijoje veikiantį modelį. Jis įvestas 2003 m. ir pakeitė tradicinę išeitinę kompensaciją, t. y. darbdavio įmokos kaupiamos darbuotojo vardu, o pakeitus darbovietę pinigai lieka jam.
Ar toks modelis galėtų atsirasti Lietuvoje?
Naujienų portalui kreipusis į Socialinę apsaugos ir darbo ministeriją (SADM), ši nurodė, kad šiuo metu Lietuvoje nėra svarstoma įvesti Austrijoje taikomą modelį, pagal kurį darbdaviai darbuotojų vardu kauptų individualias lėšas, susijusias su darbo santykių pabaiga.
Teoriškai toks modelis galėtų būti svarstomas, tačiau reikėtų įvertinti jo santykį su Lietuvoje veikiančiomis išeitinių išmokų garantijomis ir pensijų kaupimo sistema, galimą papildomą finansinę naštą darbdaviams bei naudą darbuotojams.
SADM taip pat pridėjo, kad tokie sprendimai galėtų būti vertinami tik atlikus išsamią ekonominę, socialinę ir teisinę analizę.
Taip pat minima, kad šiuo metu darbdaviai moka įmokas ne tik į „Sodros“ biudžetą, bet ir į Ilgalaikio darbo išmokų fondą bei Garantinį fondą.
„Sodros“ duomenimis, į Garantinį ir Ilgalaikio darbo išmokų fondus darbdaviai, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, moka po 0,16 proc. nuo darbuotojų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos.
Garantinis fondas skirtas padėti darbuotojams, kai darbdavys tampa nemokus ir negali su jais atsiskaityti. Tokiu atveju darbuotojui gali būti išmokėta patvirtinta skola, tačiau ne daugiau kaip šešių minimalių mėnesinių algų dydžio suma.
Ilgalaikio darbo išmoka skiriama kitais atvejais: ją gali gauti ilgiau kaip penkerius metus pas darbdavį nepertraukiamai dirbęs žmogus, atleistas pagal Darbo kodeksą.
Išmokos dydis priklauso nuo darbo stažo – numatyta nuo vieno iki trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išmoka, apskaičiuojama taikant 77,58 proc. koeficientą.
Kuo „austriška kuprinė“ skirtųsi nuo Lietuvoje veikiančių fondų?
„Artea“ vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje veikiantis Ilgalaikio darbo išmokų fondas nėra toks pat kaip Austrijos modelis. Vienas esminių skirtumų – Austrijoje lėšos kaupiamos ir investuojamos konkretaus darbuotojo vardu.
„Lietuvoje šiuo metu veikia Ilgalaikio darbo išmokų fondas, tačiau jo veikimo principai labai skiriasi nuo Austrijos modelio, kur darbuotojų pervedamos lėšos kaupiamos ir investuojamos privačiuose įmonių darbuotojų aprūpinimo fonduose“, – pridėjo I. Genytė-Pikčienė.
Austrijoje darbuotojas sukauptas lėšas išsaugo ir pakeitęs darbovietę. Pasak ekonomistės, tokia sistema savo principais labiau primena Lietuvoje veikiančią pensijų kaupimo sistemą nei mūsų Ilgalaikio darbo išmokų fondą.
„Austrijos sistemoje kiekvienas darbuotojas turi asmeninę savo kaupiamąją sąskaitą. Pakeitus darbovietę, sukaupti pinigai niekur nedingsta – jie lieka darbuotojui ir gali būti perkelti į naujojo darbdavio fondą arba toliau investuojami esamame.
Taigi, Austrijos modelis savo principais labiau panašus į Lietuvoje veikiančią II pensijų pakopos sistemą, nei į tai, ką turime Lietuvoje“, – nurodė ji.
I. Genytė-Pikčienė aiškina, kad tokios sistemos poveikis darbuotojo finansinei padėčiai priklausytų nuo įmokos dydžio ir kaupimo trukmės. Austrijoje į fondą pervedama apie 1,5 proc. bruto atlyginimo.
„Kadangi Austrijoje į šį nedarbo draudimo fondą periodiškai kaupiama didesnė dalis nuo bruto atlyginimo (apie 1,5 proc.), tai per ilgesnį laikotarpį periodiškai investuojant – suveikia ir sudėtinių palūkanų efektas – susikaupia solidi finansinė pagalvė“, – sakė ekonomistė.
Ji taip pat vertina, kas galiausiai pajustų tokios sistemos kainą – darbdaviai ar darbuotojai. Pasak pašnekovės, ilgainiui darbdaviams jos poveikis galėtų tapti neutralus, o darbuotojams tektų dalį dabartinių pajamų skirti kaupimui.
„Ilgainiui šios sistemos poveikis darbdaviui būtų neutralus, nes jis vertina visą darbuotojo darbo vietos kainą. Šis pokytis būtų labiausiai susijęs su papildoma finansine disciplina dirbantiesiems, kuomet atsisakant palyginti nedidelės dabartinio vartojimo dalies, auginamos papildomos finansinės atsargos nenumatytiems nedarbo atvejams ar senatvei“, – akcentavo I. Genytė-Pikčienė.
„Austriška kuprinė“ kelia klausimų dėl atleidimo kainos
„Euronews“ rašo, kad Ispanijoje profesinės sąjungos priešinasi tokiam modeliui, nes baiminasi, jog darbdaviams atleidimas taptų iš anksto apmokamas ir finansiškai lengvesnis.
Jų vertinimu, tai galėtų paskatinti dažniau atleisti darbuotojus ir didinti jų kaitą. Darbdaviai savo ruožtu nerimauja, kad nuolatinės įmokos padidintų darbo vietos kainą.
Leidinio cituojamais KPMG (red. past. tai tarptautinis audito, mokesčių ir verslo konsultacijų įmonių tinklas) skaičiavimais, Austrijoje taikoma 1,53 proc. įmoka Ispanijoje nebūtų darbuotojui naudingesnė už dabartinę išeitinę kompensaciją.
Kad modelis ją viršytų, įmokos turėtų būti didesnės: daugiau kaip 5,48 proc. teisingo atleidimo atveju ir daugiau kaip 9,04 proc. neteisingo atleidimo atveju.
„Euronews“ pabrėžia, kad „austriška kuprinė“ pati savaime nepakeistų valstybinės pensijos ir neišspręstų ilgalaikių pensijų sistemos finansavimo sunkumų.