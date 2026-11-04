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Iš antros pensijų pakopos žmonės traukiasi: prognozuoja, kad išbėgs iki 70 proc. gyventojų

2026-11-04 12:21 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-04 12:21
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Iš antros pensijų kaupimo pakopos Lietuvoje per dvejus metus gali pasitraukti iki 70 proc. sistemos dalyvių, sako „Sodros“ atstovė. 

Sodra BNS Foto

Iš antros pensijų kaupimo pakopos Lietuvoje per dvejus metus gali pasitraukti iki 70 proc. sistemos dalyvių, sako „Sodros“ atstovė. 

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„Į kitų metų prognozes jau esame įtraukę ne mažesnį kaip 70 proc. bendrą pasitraukimą iš pensijų kaupimo“, – Seimo Biudžeto ir finansų komitete (BFK) trečiadienį teigė „Sodros“ Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė.  

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BNS rašė, kad nuo šių metų liberalizavus antros pakopos pensijų kaupimo sistemą iš jos per 9 mėnesius pasitraukė apie pusė (52 proc.) fondų dalyvių – iš viso 749 tūkst. žmonių, tuo metu toliau kaupia apie 730 tūkst.

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„Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė pranešė, kad į pensijų kaupimą šiemet jau sugrįžo 41 tūkst. iš jo pasitraukusių gyventojų.

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Komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas klausė, ar mažėjant įplaukoms nereikėtų pertvarkyti Pensijų anuitetų fondo.

„Kitais metais numatyti dar visi metai pasitraukti iš antros pensijų pakopos, ar nebus, kad jūsų („Sodros“ – BNS) pajamos dar mažės ir turimas turtas susitrauks, bet administravimo išlaidos auga toliau. Ar nereikėtų kažkokių reformų daryti? – klausė A. Sysas. – Ar neatsitiks taip, kad liks labai nedaug, o išlaidos bus labai didelės administruoti šitą dalyką (pensijų anuitetus – BNS).“

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D. Gerulytės teigimu, pensijų anuitetų administravimui skirtą atskaitymų dalį sumažėjus įplaukoms būtų galima sumažinti ateityje, o dabar fondą padeda stabilizuoti pajamos ir iš turto investavimo, ir iš antros pakopos į „Sodrą“ grįžtančios lėšos.

„Mūsų įsipareigojimų padengimas turtu yra 135 proc. – tai yra 35 proc. turto turime daugiau negu įsipareigojimų. Ir tai mums leidžia tikėtis fondo (Anuitetų fondo – BNS) finansinio tvarumo pakankamai ilgam laikotarpiui.“

A. Sysas priminė pernykštes „Sodros“ prognozes: „Pasitraukė dvigubai daugiau (nei prognozuota  – BNS). Kalbant apie prognozes yra toks labai pavojingas dalykas“

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