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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskaičiavo didžiausius atlyginimus: štai kokias algas gavo šių įmonių darbuotojai

2026-10-28 10:53 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 10:53
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Naujausi „Sodros“ duomenys rodo, kad tarp valstybės valdomų įmonių (VVĮ) rugsėjį didžiausia darbo užmokesčio mediana siekė 5,73 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), ją mokėjo energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, skelbia „Verslo žinios“.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Naujausi „Sodros“ duomenys rodo, kad tarp valstybės valdomų įmonių (VVĮ) rugsėjį didžiausia darbo užmokesčio mediana siekė 5,73 tūkst. eurų (neatskaičius mokesčių), ją mokėjo energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, skelbia „Verslo žinios“.

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Portalo duomenimis, šalies darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių vidurkis rugsėjį siekė 2,63 tūkst. eurų, o šią ribą atlyginimų medianomis viršijo 32 valstybės valdomos įmonės.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Žiniasklaida: didžiausią atlygio medianą tarp valstybės įmonių rugsėjį mokėjo „Ignitis grupė“

Rugpjūtį darbo užmokesčio mediana „Ignitis grupėje“ siekė 5,8 tūkst. eurų, o per metus ji padidėjo 2,2 proc. Šiuo metu bendrovėje dirba 68 žmonės.

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Į antrąją vietą iš trečios pakilo energijos išteklių operatorė „Baltpool“, rugsėjį mokėjusi 5,26 tūkst. eurų medianą. Rugpjūtį ji siekė 5,07 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 12,3 proc. Bendrovėje šiuo metu dirba 28 darbuotojai.

Tuo metu į trečiąją vietą iš antros nukrito energijos perdavimo ir mainų bendrovė „Epso-G“, kurios atlyginimų mediana rugsėjį siekė 5,22 tūkst. eurų. Rugpjūtį ji buvo 5,15 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 5,6 proc. Kaip skelbia „Verslo žinios“, šiuo metu įmonėje dirba 71 žmogus.

indeliai.lt

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