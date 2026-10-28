Paskaičiavo didžiausius atlyginimus: štai kokias algas gavo šių įmonių darbuotojai

Portalo duomenimis, šalies darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių vidurkis rugsėjį siekė 2,63 tūkst. eurų, o šią ribą atlyginimų medianomis viršijo 32 valstybės valdomos įmonės.
Žiniasklaida: didžiausią atlygio medianą tarp valstybės įmonių rugsėjį mokėjo „Ignitis grupė“
Rugpjūtį darbo užmokesčio mediana „Ignitis grupėje“ siekė 5,8 tūkst. eurų, o per metus ji padidėjo 2,2 proc. Šiuo metu bendrovėje dirba 68 žmonės.
Į antrąją vietą iš trečios pakilo energijos išteklių operatorė „Baltpool“, rugsėjį mokėjusi 5,26 tūkst. eurų medianą. Rugpjūtį ji siekė 5,07 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 12,3 proc. Bendrovėje šiuo metu dirba 28 darbuotojai.
Tuo metu į trečiąją vietą iš antros nukrito energijos perdavimo ir mainų bendrovė „Epso-G“, kurios atlyginimų mediana rugsėjį siekė 5,22 tūkst. eurų. Rugpjūtį ji buvo 5,15 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 5,6 proc. Kaip skelbia „Verslo žinios“, šiuo metu įmonėje dirba 71 žmogus.