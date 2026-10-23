Siunčia žinią pasitraukusiems iš pensijų kaupimo: paaiškėjo, kiek didės jų pensijos

Jei žmogus nutraukia kaupimą pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 Pereinamuoju pensijų kaupimo reformos laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. – iš kaupimo nusprendusiems pasitraukti gyventojams pervedamos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. „Sodrai“ grįžta jos ir valstybės įmokų dalis – ši suma virsta pensijos apskaitos vienetais.
Vidutinė „Sodrai“ pervedama valstybės skatinamųjų ir „Sodros“ įmokų suma, gyventojui pasitraukus iš kaupimo trečiąjį ketvirtį, sudaro 2 763 eurus – apie 160 eurų daugiau nei antrąjį ketvirtį. Į „Sodros“ rezervinį fondą pervesta 132 mln. eurų.
Iš pensijų kaupimo pasitraukę gyventojai įgyja vidutiniškai po 1,12 pensijų apskaitos vieneto. Daugiau nei pusė – 56 proc. – pasitraukusiųjų gaus iki 1 pensijų paskaitos vieneto, daugiau nei 2 vienetus – 14 proc. Didžiausias pensijos apskaitos vienetų skaičius, kokį įgis pasitraukęs dalyvis yra beveik 25 vienetai.
Kaip skaičiuojami apskaitos vienetai
Į „Sodrą“ grįžusios lėšos verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę, kuria kasmet skaičiuojami dirbančiųjų įgyti vienetai:
- Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU).
- Pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc.
- 2026 m. VDU, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, siekia 2 312,15 euro arba 27 745,80 euro per metus.
- Todėl per 2026 metus nuo VDU sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų (27 745,80 Eur x 8,72 proc. ).
- Vadinasi, vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 Eur pensijų socialinio draudimo įmokų.
Kur rasti asmeninę informaciją?
Bendrą sukauptų pensijos apskaitos vienetų skaičių gyventojai gali matyti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.
Detalesnę informaciją apie tai, kiek papildomų apskaitos vienetų žmogus gavo pasitraukęs iš pensijų kaupimo, galima matyti suformavus atnaujintą suvestinę REP.49.1 „Detali informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“.
Suvestinėje duomenys rodomi už tuos metus, kuriais asmuo pasitraukė iš kaupimo – įskaitant ir ankstesnius laikotarpius. Pavyzdžiui, jei žmogus pasitraukė 2019 m., vėliau grįžo ir dar kartą pasitraukė 2026 m., suvestinėje bus pateikti duomenys už abejus metus.
Norėdami sužinoti, kokia „Sodros“ ir valstybės įmokų suma grįžo į „Sodrą“, gyventojai turėtų susiformuoti suvestinę REP.11 „Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos“. Jos apačioje nurodoma pervesta suma ir tai, kad asmuo nebėra kaupimo dalyvis.
Visų suvestinių formos yra paskyros skiltyje „Apie mane“.
„Sodra“ informuoja gyventojus asmeninėmis žinutėmis
„Sodra“ asmeninėmis žinutėmis jau informuoja visus, kurie yra pasitraukę iš pensijų kaupimo trečiąjį šių metų ketvirtį. Pranešime nurodyta, kad pensijų kaupimo bendrovė pervedė valstybės ir „Sodros“ įmokas, ir paaiškinta, kaip išsamesnę informaciją rasti paskyroje. Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras ir el. paštu tiems, kurie yra užsisakę proaktyvaus informavimo paslaugą.
„Sodra“ informuoja gyventojus asmeninėmis žinutėmis
„Sodra“ asmeninėmis žinutėmis jau informuoja visus, kurie yra pasitraukę iš pensijų kaupimo trečiąjį šių metų ketvirtį. Pranešime nurodyta, kad pensijų kaupimo bendrovė pervedė valstybės ir „Sodros“ įmokas, ir paaiškinta, kaip išsamesnę informaciją rasti paskyroje. Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras ir el. paštu tiems, kurie yra užsisakę proaktyvaus informavimo paslaugą.
Primename, kad visas el. paštu iš „Sodros“ gaunamas žinutes gyventojai ras ir savo paskyrose, todėl kilus abejonių, galima jas pasitikrinti ir palyginti.
Jeigu turite klausimų dėl įgytų apskaitos vienetų ar jų skaičiavimo, kviečiame kreiptis į „Sodros“ informacijos centrą telefonu +370 5 250 0883.