Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Siunčia žinią pasitraukusiems iš pensijų kaupimo: paaiškėjo, kiek didės jų pensijos

2026-10-23 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Iš pensijų kaupimo pasitraukusių gyventojų dalis sukaupto turto – valstybės ir „Sodros“ įmokos – virto pensijų apskaitos vienetais. Jų skaičių kiekvienas gyventojas gali pasitikrinti savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje.

Iš pensijų kaupimo pasitraukusių gyventojų dalis sukaupto turto – valstybės ir „Sodros“ įmokos – virto pensijų apskaitos vienetais. Jų skaičių kiekvienas gyventojas gali pasitikrinti savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje.

REKLAMA
0

Jei žmogus nutraukia kaupimą pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 Pereinamuoju pensijų kaupimo reformos laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. – iš kaupimo nusprendusiems pasitraukti gyventojams pervedamos jų pačių sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas. „Sodrai“ grįžta jos ir valstybės įmokų dalis – ši suma virsta pensijos apskaitos vienetais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vidutinė „Sodrai“ pervedama valstybės skatinamųjų ir „Sodros“ įmokų suma, gyventojui pasitraukus iš kaupimo trečiąjį ketvirtį, sudaro 2 763 eurus – apie 160 eurų daugiau nei antrąjį ketvirtį. Į „Sodros“ rezervinį fondą pervesta 132 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Iš pensijų kaupimo pasitraukę gyventojai įgyja vidutiniškai po 1,12 pensijų apskaitos vieneto. Daugiau nei pusė – 56 proc. – pasitraukusiųjų gaus iki 1 pensijų paskaitos vieneto, daugiau nei 2 vienetus – 14 proc. Didžiausias pensijos apskaitos vienetų skaičius, kokį įgis pasitraukęs dalyvis yra beveik 25 vienetai.

REKLAMA

Kaip skaičiuojami apskaitos vienetai

Į „Sodrą“ grįžusios lėšos verčiamos į pensijų apskaitos vienetus pagal tą pačią formulę, kuria kasmet skaičiuojami dirbančiųjų įgyti vienetai:

  • Vienas pensijų apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo pajamų, kurios lygios 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU).
  • Pensijų socialinio draudimo įmokų tarifas yra 8,72 proc.
  • 2026 m. VDU, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, siekia 2 312,15 euro arba 27 745,80 euro per metus.
  • Todėl per 2026 metus nuo VDU sumokama 2 419,43 euro pensijų socialinio draudimo įmokų (27 745,80 Eur x 8,72 proc. ).
  • Vadinasi, vienam pensijų apskaitos vienetui įgyti per metus reikia sumokėti 2 419,43 Eur pensijų socialinio draudimo įmokų.

Kur rasti asmeninę informaciją?

Bendrą sukauptų pensijos apskaitos vienetų skaičių gyventojai gali matyti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros https://gyventojai.sodra.lt.

REKLAMA
REKLAMA

Detalesnę informaciją apie tai, kiek papildomų apskaitos vienetų žmogus gavo pasitraukęs iš pensijų kaupimo, galima matyti suformavus atnaujintą suvestinę REP.49.1 „Detali informacija apie asmens įgytus apskaitos vienetus senatvės pensijai“.

Suvestinėje duomenys rodomi už tuos metus, kuriais asmuo pasitraukė iš kaupimo – įskaitant ir ankstesnius laikotarpius. Pavyzdžiui, jei žmogus pasitraukė 2019 m., vėliau grįžo ir dar kartą pasitraukė 2026 m., suvestinėje bus pateikti duomenys už abejus metus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Norėdami sužinoti, kokia „Sodros“ ir valstybės įmokų suma grįžo į „Sodrą“, gyventojai turėtų susiformuoti suvestinę REP.11 „Į pensijų fondus pervestos kaupiamosios pensijų įmokos“. Jos apačioje nurodoma pervesta suma ir tai, kad asmuo nebėra kaupimo dalyvis.

Visų suvestinių formos yra paskyros skiltyje „Apie mane“.

„Sodra“ informuoja gyventojus asmeninėmis žinutėmis

„Sodra“ asmeninėmis žinutėmis jau informuoja visus, kurie yra pasitraukę iš pensijų kaupimo trečiąjį šių metų ketvirtį. Pranešime nurodyta, kad pensijų kaupimo bendrovė pervedė valstybės ir „Sodros“ įmokas, ir paaiškinta, kaip išsamesnę informaciją rasti paskyroje. Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras ir el. paštu tiems, kurie yra užsisakę proaktyvaus informavimo paslaugą.

REKLAMA

„Sodra“ informuoja gyventojus asmeninėmis žinutėmis

„Sodra“ asmeninėmis žinutėmis jau informuoja visus, kurie yra pasitraukę iš pensijų kaupimo trečiąjį šių metų ketvirtį. Pranešime nurodyta, kad pensijų kaupimo bendrovė pervedė valstybės ir „Sodros“ įmokas, ir paaiškinta, kaip išsamesnę informaciją rasti paskyroje. Žinutės siunčiamos į asmenines „Sodros“ paskyras ir el. paštu tiems, kurie yra užsisakę proaktyvaus informavimo paslaugą.

Primename, kad visas el. paštu iš „Sodros“ gaunamas žinutes gyventojai ras ir savo paskyrose, todėl kilus abejonių, galima jas pasitikrinti ir palyginti.

Jeigu turite klausimų dėl įgytų apskaitos vienetų ar jų skaičiavimo, kviečiame kreiptis į „Sodros“ informacijos centrą telefonu +370 5 250 0883.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų