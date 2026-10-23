Siūlo didinti šias pensijas: vietoje 46 eurų – keli šimtai?

Šiuo metu bazinis našlių pensijos dydis yra 46,46 euro. Ši suma kasmet indeksuojama, tačiau nepriklauso nuo mirusio sutuoktinio gautos pensijos dydžio.
Keisti dabartinę tvarką siūlo Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos nariai. Jų parengtos įstatymo pataisos numato, kad nauja našlių pensijų skaičiavimo tvarka galėtų įsigalioti nuo 2027 metų.
Kiek galėtų padidėti našlių pensijos?
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojas Kęstutis Bilius įregistravo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas, pagal kurias našlių pensijos dydis būtų susietas su mirusio sutuoktinio pensija.
Siūloma, kad našlių pensija sudarytų 30 proc. mirusio sutuoktinio gautos arba jam priklausiusios senatvės ar netekto darbingumo pensijos.
Pavyzdžiui, jei mirusio sutuoktinio pensija siekė 600 eurų, našlių pensija pagal siūlomą tvarką būtų 180 eurų. Jei pensija buvo 800 eurų, našliui priklausytų 240 eurų, o jei 1 000 eurų – 300 eurų.
Tai būtų gerokai daugiau nei šiuo metu nustatytas bazinis našlių pensijos dydis.
Tačiau našlių pensija skiriama ne kiekvienam sutuoktinio netekusiam žmogui. Norint gauti šią išmoką, būtina atitikti įstatyme nustatytas sąlygas, susijusias su amžiumi ar negalia, mirusio sutuoktinio socialinio draudimo stažu, o tam tikrais atvejais ir santuokos trukme.
Dėl našlių pensijos skyrimo gyventojai gali kreiptis į „Sodrą“. Prašymą galima pateikti ir internetu.
Kodėl siūloma keisti dabartinę tvarką?
Įstatymo pataisų autoriai aiškina, kad dabartinė našlių pensijų sistema neužtikrina socialinio teisingumo ilgus metus kartu gyvenusiems sutuoktiniams.
Mirus vienam iš sutuoktinių, jo senatvės pensija kitam sutuoktiniui nėra perleidžiama. Likęs gyvas žmogus ir toliau gauna savo pensiją, o jei atitinka nustatytas sąlygas, jam papildomai skiriama našlių pensija.
„Šiuo metu Lietuvoje mirus vienam iš sutuoktinių jo gaunama pensija nėra toliau mokama likusiam gyvam iš sutuoktinių. Likęs gyvas sutuoktinis gauna tik savo pensiją bei nustatyto dydžio bazinę našlių pensiją. (...) Dėl to neužtikrinamas socialinis teisingumas ilgus metus bendrą šeimos ūkį kūrusiems sutuoktiniams“, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Pataisų iniciatoriai tikisi, kad susiejus našlių pensijas su mirusio sutuoktinio pensija būtų galima sumažinti vienišų vyresnio amžiaus gyventojų skurdą.
Jų vertinimu, toks skaičiavimo modelis taip pat priartintų Lietuvą prie kitų Europos Sąjungos valstybių, pavyzdžiui, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos, taikomos praktikos.
Pokyčiai galėtų įsigalioti nuo 2027 metų
Siūloma, kad nauja našlių pensijų skaičiavimo tvarka įsigaliotų nuo 2027 metų.
Įstatymo pataisas kartu su K. Biliumi teikia Seimo nariai Karolis Neimantas, Martynas Gedvilas, Vytautas Jucius ir Daiva Petkevičienė.
Kol kas tai tik Seime užregistruotas pasiūlymas. Kad našlių pensijų skaičiavimo tvarka pasikeistų, įstatymo pataisoms dar turėtų pritarti Seimas.
Tuo metu Vyriausybės pristatytame 2027 metų biudžete numatoma didinti ir senatvės pensijas – vidutiniškai apie 78 eurus, iki 825 eurų per mėnesį.
Primename, kad, „Sodros“ duomenimis, 2026 metais bazinis našlių pensijos dydis siekia 46,46 euro. Kiekvienų metų sausio 1 dieną ši suma indeksuojama pagal patvirtintą indeksavimo koeficientą.