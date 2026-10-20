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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas pritarė 2027-ųjų Pensijų anuitetų fondo biudžetui

2026-10-20 13:46 / šaltinis: ELTA
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2026-10-20 13:46
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Seimas po pateikimo pritarė 2027 m. Pensijų anuitetų fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Kitąmet fondas planuoja gauti 14,68 mln. eurų įplaukų, o jo išlaidos turėtų siekti 14,53 mln. eurų.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Seimas po pateikimo pritarė 2027 m. Pensijų anuitetų fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Kitąmet fondas planuoja gauti 14,68 mln. eurų įplaukų, o jo išlaidos turėtų siekti 14,53 mln. eurų.

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Pagal projektą, 2027 metais fondo pinigų ir jų ekvivalentų turėtų padaugėti 157 tūkst. eurų.

Didžiąją dalį fondo įplaukų sudaro pagrindinės veiklos pajamos – planuojama, kad jos sieks 9,07 mln. eurų. Investicinės veiklos įplaukos turėtų sudaryti 5,62 mln. eurų.

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Projekte numatyta, kad iš pensijų kaupimo bendrovių pervedamų vienkartinių įmokų būtų atskaitoma 2,5 proc. Taip pat numatytas 3 proc. atskaitymas nuo pensijų kaupimo dalyvių iki senatvės pensijos amžiaus atsiimamų lėšų.

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Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad šių atskaitymų pajamų 2027–2029 metais turėtų pakakti pensijų anuitetų mokėjimo veiklos valdymo ir administravimo išlaidoms padengti. Kitąmet taip pat planuojama grąžinti Finansų ministerijai 74 tūkst. eurų paskolų.

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Įstatymo projektą parengė „Sodra“, o jį Seimui pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Numatyta, kad įstatymas įsigaliotų 2027 metų sausio 1 dieną.

ELTA primena, jog Seimas po pateikimo taip pat pritarė visam „Sodros“ biudžeto projektui, kuriame pajamos sieks beveik 11,3 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 9,9 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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