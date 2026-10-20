„Tele2“ pajamos šiemet augo 7 proc.

Bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją ir po nuomos išlaidų (EBITDAal) augo 3,5 proc. iki 137 mln. eurų, BNS nurodė „Tele2“.
Vien trečiąjį ketvirtį įmonės pajamos augo 8,5 proc. iki 102,3 mln. eurų, EBITDAal – 1,3 proc. iki 46,8 mln. eurų, pranešė bendrovė.
Anot pranešimo, liepą–rugsėjį bendrovės klientai siuntė 187 tūkst. terabaitų (TB) duomenų – 26,3 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai.
Bendrovė į ryšio kokybę šiemet investavo 18,8 mln. eurų – 18 proc. daugiau nei pernai.
„Tele2“ rugsėjo pabaigoje turėjo 1,9 mln. klientų, kuriuos aptarnauja 1635 bazinių stočių tinklas. Bendrovės 5G ryšio tinklas pasiekiamas 91 proc., o 4G – 99,99 proc. Lietuvos gyventojų.