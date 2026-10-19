„Akola group“ už 0,7 mln. eurų įsigijo daugiau gėrimų startuolio „OMG Bubble Tea“ akcijų

Sandorio vertė šalių susitarimu neatskleidžiama, pirmadienį pranešė grupė. Tačiau „OMG Bubble Tea“ Registrų centui pateiktuose dokumentuose nurodoma, kas sandorio vertė yra 0,7 mln. eurų.
„Mūsų tikslas – padėti „OMG Bubble Tea“ pereiti į kitą augimo etapą, pasitelkiant ne tik investicijas, bet ir „Akola Group“ sukauptą patirtį finansų valdymo, gamybos efektyvumo, eksporto plėtros, valdysenos ir verslo vystymo srityse. Esame įsitikinę, kad šios kompetencijos leis bendrovei sparčiau augti tarptautinėse rinkose ir stiprinti savo konkurencines pozicijas“, – pranešime teigė „Akola Group“ generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Kaip BNS pranešė „Akola Group“, iki sandorio ji valdė apie 23 proc. „OMG Bubble Tea“ akcijų.
„Akcijos nebuvo perkamos iš kitų akcininkų. „OMG Bubble Tea“ padidino įstatinį kapitalą, o naujai išleistas akcijas pasirašė ir apmokėjo „Akola Group“. Taigi, investuotos lėšos atiteko pačiai bendrovei“, – BNS komentare teigė „Akola Group“.
Anot jos, po sandorio „Akola Group“ valdoma akcijų dalis padidėjo iki 51 proc., o kitų akcininkų dalys proporcingai sumažėjo.
Registrų centro duomenimis, „OMG Bubble Tea“ įstatinis kapitalas buvo padidintas 56,7 proc. iki 37,1 tūkst. eurų, išleidus 13,2 tūkst. vieno euro nominalios vertės naujų akcijų, kurias už 700 tūkst. eurų pasirašė ir įsigijo „Akola Group“, rodo akcininkų susirinkimo protokolas.
„Akola Group“ 2024 metų kovą į „OMG Bubble Tea“ investavo 1,9 mln. eurų įsigijusi mažumos akcijų paketą ir prisijungusi prie bendrovės valdybos.
M. Šileika tuomet sakė, jog „OMG Bubble Tea“ yra augantis startuolis, per metus kelis kartus padidinęs gamybą ir pajamas, be to, įmonė numato augti kartais. Pasak jo, investicija startuoliui leis plėstis dar didesniu tempu.
Po sandorio „OMG Bubble Tea“ įkūrėjų komanda ir toliau dalyvaus bendrovės valdyme bei plečiant verslą. Penkių narių valdyboje trys atstovaus „Akola Group“.
2022 metais įkurta „OMG Bubble Tea“ Panevėžio gamykloje gamina natūralią burbulinę arbatą ir apie 97 proc. jos eksportuoja į Prancūziją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę, Austriją, Graikiją, Italiją bei kitas Europos šalis. 2025 metais bendrovės pajamos siekė 9,5 mln. eurų.
Šių metų birželį bendrovė pradėjo funkcinių gazuotų gėrimų gamybą – jie jau parduodami Lietuvoje bei eksportuojami į Graikiją ir Italiją.
Įmonėje šiuo metu dirba 51 darbuotojas.
Registrų centro duomenimis, „OMG Bubble Tea“ akcininkės taip pat yra „G Capital“, „JK Capital“, „Gaskal Capital“, M. Šileika ir dar trys fiziniai asmenys.
Pasak pranešimo, šis sandoris tęsia „Akola Group“ strategiją investuoti į perspektyvius augančius verslus. Anksčiau grupė investavo į išmanaus ūkininkavimo startuolį „Geoface“ ir funkcinių gėrimų startuolį „Brite“.
„Akola Group“ dirba daugiau nei 5 tūkst. darbuotojų, ji jungia bendroves „Kauno grūdai“, „Linas Agro“, Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynus, „Dotnuva Baltic“ ir kitas. 2025–2026 finansiniais metais grupės konsoliduotos pajamos siekė 1,5 mlrd. eurų, EBITDA – 95 mln. eurų, grynasis pelnas – 43 mln. eurų.