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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Pigu.lt“ pirmą kartą nuo 2020-ųjų dirbo pelningai

2026-10-19 10:01 / šaltinis: ELTA
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2026-10-19 10:01
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E. prekybos centro „Pigu.lt“ valdytoja „PHH Group“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 2,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), kai tą patį laikotarpį pernai įmonė baigė su 6,3 mln. eurų EBITDA nuostoliu.

Pigu.lt (nuotr. pranešimo spaudai)

E. prekybos centro „Pigu.lt“ valdytoja „PHH Group“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 2,5 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA), kai tą patį laikotarpį pernai įmonė baigė su 6,3 mln. eurų EBITDA nuostoliu.

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Bendrovės teigimu, tai – pirmasis pelningas pusmetis nuo 2020 metų, pelningumas antrąjį jo ketvirtį išaugo 50 proc., lyginant su pirmuoju.

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„Pozityvius rezultatus prognozavome dar prieš metus, o juos pasiekti leido 2025-aisiais įvykdytas esminis įmonės veiklos pokytis. Šiemet pelningai veikėme kiekvieną mėnesį, antrąjį ketvirtį uždirbome gerokai daugiau nei pirmąjį, todėl šiandien jau galime teigti, kad įmonės transformacija yra sėkminga“, – pranešime cituojamas „Pigu.lt“ ir „PHH Group“ vadovas Dainius Liulys.

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Anot jo, veiklos pokytis buvo įgyvendintas nuosekliai. 2025-aisiais finansiniais metais grupė nuostolį sumažino beveik dvigubai, iki 16,8 mln. eurų, o EBITDA nuostolį – iki 8,15 mln. eurų. Šių metų pusmečio rezultatai rodo reikšmingą teigiamą pokytį: neaudituotais duomenimis, pardavimo pajamos siekė 72 mln. eurų (prieš metus – 53,5 mln. eurų), o bendrasis pelnas išaugo 47 proc.  – nuo 12,6 iki 18,5 mln. eurų.

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Įmonė taip pat sumažino veiklos sąnaudas 2,9 mln. eurų – iki 16 mln. eurų. Sąnaudų ir pajamų santykis per metus nukrito nuo 35 iki 22 proc. 

„Grupės pelningumas nuosekliai augo kiekvieną ketvirtį. Pirmąjį finansinių metų ketvirtį, kai dėl išmokėtų pensijų kaupimo lėšų rinkoje buvo juntamas reikšmingas papildomas vartojimo impulsas, grupės EBITDA siekė 1 mln. eurų. Antrąjį ketvirtį, jau be šio vienkartinio postūmio, bendrovė pasiekė dar geresnį rezultatą – 1,5 mln. eurų EBITDA“, – sakė D. Liulys.

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Įmonė pažymi, kad daugiausia įtakos pokyčiui turėjo grupės sprendimas daugiau prekių laikyti nuosavuose sandėliuose ir suteikti klientams galimybę jas atsiimti dar tą pačią dieną. Šiandien tokia galimybė užtikrinama Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, o Latvijoje – Rygoje. Be to, grupė taip pat didino sandėliuose laikomų prekių kiekį, trumpino pristatymo terminus, aktyviai derėjosi su tiekėjais, mažindama prekių įsigijimo kaštus. 

„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje „Marketplace“ e. prekyvietėse perka beveik 2 mln. pirkėjų. 

indeliai.lt

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