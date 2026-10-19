Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Premjeras su verslo atstovais aptars maisto sektoriaus konkurencingumą

2026-10-19 13:20 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-19 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovais pirmadienį aptars maisto sektoriaus konkurencingumą, investicinę aplinką ir nacionalinį saugumą, BNS informavo premjero atstovas Gedas Salyga.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjeras Mindaugas Sinkevičius su Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) atstovais pirmadienį aptars maisto sektoriaus konkurencingumą, investicinę aplinką ir nacionalinį saugumą, BNS informavo premjero atstovas Gedas Salyga.

REKLAMA
0

Susitikime su LPK Agromaisto ir Bioekonomikos komiteto nariais taip pat bus kalbama apie galimybę nustatyti aiškesnę atsakomybę už žemės ūkio produkcijos perdirbimo politikos koordinavimą valstybėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LPK teisininkė Daiva Macijauskė BNS teigė, kad susitikime dalyvaus konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos vadovas Karolis Šimas.

Anot D. Macijauskės, susitikime taip pat bus kalbama apie valstybės maisto atsargų rezervą ir paramą bioekonomikai.

Pasak G. Salygos, susitikimas vyksta konfederacijos iniciatyva.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų