Premjeras su verslo atstovais aptars maisto sektoriaus konkurencingumą

Susitikime su LPK Agromaisto ir Bioekonomikos komiteto nariais taip pat bus kalbama apie galimybę nustatyti aiškesnę atsakomybę už žemės ūkio produkcijos perdirbimo politikos koordinavimą valstybėje.
LPK teisininkė Daiva Macijauskė BNS teigė, kad susitikime dalyvaus konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos vadovas Karolis Šimas.
Anot D. Macijauskės, susitikime taip pat bus kalbama apie valstybės maisto atsargų rezervą ir paramą bioekonomikai.
Pasak G. Salygos, susitikimas vyksta konfederacijos iniciatyva.