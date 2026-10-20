Pieno supirkimo kaina Lietuvoje augo trečią mėnesį iš eilės

Skelbiama, kad, palyginti su birželiu, kai pieno supirkimo kaina buvo mažiausia ir siekė 347,67 euro, ji pakilo 15,5 proc.
ŽŪDC duomenimis, ūkiams, per mėnesį parduodantiems 40 ir daugiau tonų žalio pieno, rugsėjį vidutiniškai mokėta 445,62 euro už toną – apie 10,6 proc. daugiau nei rugpjūtį. Iš šių ūkių supirktas pienas sudarė 67,05 proc. viso rugsėjį Lietuvoje supirkto natūralaus pieno kiekio.
Tuo metu Lietuvos pieno supirkimo įmonės rugsėjį supirko 122,34 tūkst. tonų natūralaus pieno – 6,85 proc. mažiau nei rugpjūtį ir 3,14 proc. mažiau nei prieš metus.
Kaip skelbta, rugpjūtį už toną pieno vidutiniškai mokėta 360,85 euro, o liepą – 353,78 euro.