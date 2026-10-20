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Seimui pristatomi kitų metų valstybės, „Sodros“ ir PSDF biudžetų projektai

2026-10-20 06:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-20 06:37
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Seimui antradienį pristatomas Vyriausybės parengtas 2027 metų valstybės biudžeto projektas, iš pastarųjų metų projektų išsiskiriantis Mastrichto kriterijų ribą viršijančiu valdžios sektoriaus deficitu.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Seimui antradienį pristatomas Vyriausybės parengtas 2027 metų valstybės biudžeto projektas, iš pastarųjų metų projektų išsiskiriantis Mastrichto kriterijų ribą viršijančiu valdžios sektoriaus deficitu.

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Be to, Seimas imsis perteklinių „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų projektų.

Po antradienio pateikimo parlamente pirmas projektų svarstymas numatomas lapkričio 19 dieną, o antrasis – gruodžio 1-ąją. Tuomet bus paskirta priėmimo data.

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Pasak Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko socialdemokrato Algirdo Syso, kitų metų valstybės pajamų ir išlaidų planas atspindi realų gyvenimą.

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„Vieni jį vadina išlaidautojų biudžetu, aš manyčiau, kad jis atspindi realų gyvenimą, kuris egzistuoja Lietuvoje. Tai yra didelės išlaidos krašto apsaugai per paskutinius dvejus metus, kas augina įsipareigojimus“, – BNS sakė A. Sysas.

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„Antras dalykas, kad ne tik šalies saugumas, bet ir žmonių saugumas yra svarbus“, – pridūrė parlamentaras.

Numatoma, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir viršys ES šalims narėms taikomą Mastrichto kriterijų, siekiantį 3 procentus.

Valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP. Šis rodiklis nesieks Mastrichto kriterijaus (60 proc.).

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Pagal projektą, gynybai kitąmet bus skiriama daugiau nei 4,8 mlrd. eurų arba 5 proc. BVP.

Žadama 7,5 proc. didinti mokytojų, statutinių pareigūnų ir kultūros darbuotojų atlyginimus, 5,7 proc. – teisėjų padėjėjų ir sekretorių algas. Vidutinė senatvės pensija turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turint būtinąjį stažą – 10,9 proc. iki 895 eurų.

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Apie 150 mln. eurų papildomų lėšų kainuos valdančiųjų inicijuojamas paramos šeimai paketas.

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vartojimo augimas išlieka pagrindiniu biudžeto pajamų šaltiniu.

Opozicija tvirtina, kad valdžios sektoriaus deficitą pučianti valdžia nepagrįstai išlaidauja ir palieka spręsti iš to kilsiančias problemas būsimoms Vyriausybėms.

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2027-ųjų valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis) – 5,2 proc. daugiau nei šiemet, o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų – 1,3 proc. daugiau.

Tuo metu savivaldybių biudžetai (be ES lėšų) kitąmet augs 10,6 proc. iki 8,14 mlrd. eurų.

Numatoma, kad „Sodros“ biudžeto pajamos, palyginti su laukiamu šių metų rezultatu, mažės 4,5 proc. iki 11,27 mlrd. eurų, o išlaidos augs 11,3 proc. iki 9,85 mlrd. eurų.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos kitąmet augs 12,9 proc. iki 4,86 mlrd. eurų, o išlaidos – 10,5 proc. iki 4,76 mlrd. eurų.

indeliai.lt

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