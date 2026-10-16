Kitų metų pinigai ir prioritetai: Vyriausybė imasi „Sodros“ , PSDF biudžetų

Be to, bus tvirtinami „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetų projektai – visi jie vėliausiai spalio 17 dieną turi būti pateikti Seimui.
Vyriausybės posėdžio išvakarėse registruotuose projektuose yra numatytas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas. Valdžios sektoriaus skola kitąmet turėtų pasiekti 48,2 proc. BVP.
Valstybės biudžeto pajamos turėtų siekti beveik 22,2 mlrd. eurų (su ES lėšomis), o išlaidos – 27,9 mlrd. eurų.
Euro zonos šalims taikomi Mastrichto kriterijai numato 3 proc. valdžios sektoriaus deficito ribą, bet premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau interviu BNS sakė, kad didžioji dauguma pajamas viršijančių išlaidų susijusios su siekiu užtikrinti pakankamą finansavimą gynybai bei didinti automatiškai indeksuojamas išmokas.
Gynybai kitąmet siūloma skirti daugiau nei 4,8 mlrd. eurų, arba lygiai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais bus keliasdešimt milijonų eurų didesnis nei šiemet, tačiau procentas nuo ekonomikos dydžio bus mažesnis.
Vyriausybė numato apie 7,5 proc. didinti mokytojų, statutinių pareigūnų ir kultūros darbuotojų atlyginimus, dar apie 5,7 procento – teisėjų padėjėjų ir sekretorių algas. Tam iš viso papildomai prireiks apie 315,4 mln. eurų.
M. Sinkevičiaus kabineto inicijuotam šeimos paketui planuojama skirti apie 150 mln. eurų – jie apims vaiko priežiūros ir užimtumo garantijas, papildomą paramą būstui jaunoms šeimoms įsigyti, didesnes pensijų garantijas auginantiems vaikus, pradinuko krepšelį.
Pagal projektą, finansavimas keliams 2027 metais mažės nuo maždaug 815,5 mln. eurų šiemet iki 749,3 mln. eurų kitąmet. Nacionalinės lėšos kelių priežiūrai augs, tačiau europiniai pinigai mažės dėl besibaigiančio daugiamečio ES biudžeto.
„Sodros“ biudžeto pajamos kitąmet turėtų siekti beveik 7 mlrd. eurų, išlaidos – daugiau nei 5,5 mlrd. eurų.
Vidutinė pensija turėtų augti 10,4 proc. iki 825 eurų, o turintiems būtinąjį stažą – iki 895 eurų. Tam numatyta 715 mln. eurų.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pajamos 2027 metais pasieks beveik 3,3 mlrd. eurų, o išlaidos bus beveik 3,2 mlrd. eurų.
Po patvirtinimo Vyriausybėje kitų metų biudžetai bus teikiami Seimui. Parlamente šie įstatymai paprastai priimami gruodį.