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PSDF biudžeto projekte – idėja apmokestinti išmokas už pirmąsias dvi ligos dienas

2026-10-15 15:38 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-15 15:38
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Beveik 13 proc. didesnį nei šiemet Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2027 metų biudžeto projektą registravusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), be kita ko, siūlo nuo kitų metų apmokestinti išmokas pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, apmokama ne „Sodros“, o darbdavio lėšomis.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Beveik 13 proc. didesnį nei šiemet Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 2027 metų biudžeto projektą registravusi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), be kita ko, siūlo nuo kitų metų apmokestinti išmokas pirmąsias dvi darbuotojo ligos dienas, apmokama ne „Sodros“, o darbdavio lėšomis.

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Jas siūloma apmokestinti 6,98 proc. PSD įmokos tarifu bei iš to papildomai į PSDF biudžetą surinkti 8 mln. eurų, rodo ketvirtadienį kartu su 2027 metų PSDF biudžeto projektu registruotos Sveikatos draudimo įstatymo pataisos.

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Toks tarifas būtų taikomas susirgusių samdomų darbuotojų, taip pat politikų ir valstybės tarnautojų, vidaus tarnybos pareigūnų bei profesinės karo tarnybos karių ligos išmokoms.

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SAM teigimu, tai suvienodintų PSD įmokų mokėjimo tvarką, ji būtų teisingesnė.

„Būtų (...) įgyvendintas solidarumo principas, pagal kurį visi ligos išmokų gavėjai turi mokėti PSD įmokas, nepaisant to, iš kokio lėšų šaltinio tas išmokas gauna. Tokiu būdu būtų sprendžiamas teisingumo užtikrinimo ir papildomų pajamų surinkimo į PSDF biudžetą klausimas“, – teigiama pasiūlymo dokumentuose.

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Dabar pirmąsias dvi ligos dienas apmoka darbdaviai, o nuo trečiosios dienos – „Sodra“. Jos mokamoms išmokoms PSD tarifas jau taikomas.

Pasak ministerijos, papildomos pajamos PSD apdraustiems žmonėms „sukurtų pridėtinę vertę“: „Prireikus brangiai kainuojančio gydymo jį užtikrina PSD sistema, tad pačiam susirgusiajam sumažinama finansinė našta, kuri galėtų būti neproporcingai didesnė nei sumokamos PSD įmokos.“

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SAM skaičiavimais, pernai darbdavio lėšomis buvo apmokėta maždaug 108 mln. eurų ligos išmokų – jei siūlomas PSD tarifas būtų galiojęs, į biudžetą būtų surinkta papildomai apie 7,5 mln. eurų.

2027 metų PSDF biudžeto projektas numato 4,86 mlrd. eurų pajamų – tai 12,9 proc. daugiau nei pernai, o išlaidos turėtų didėti 10,5 proc. iki 4,76 mlrd. eurų.

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Apie 100 mln. eurų numatoma papildyti rezervą, o šią sumą būtų galima naudoti būtinoms viršsutartinėms sveikatos paslaugoms apmokėti.

Didžiausia PSDF biudžeto išlaidų dalis – 3,41 mlrd. eurų – bus skiriama sveikatos paslaugoms apmokėti – beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiemet. Taip pat apie 50 mln. eurų planuojama skirti baziniams sveikatos paslaugų mokėjimams, siekiant užtikrinti jų prieinamumą regionuose.

indeliai.lt

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