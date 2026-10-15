Valdžia kitąmet dar labiau didins pensijas? „Skurdo lygis tarp pensininkų...“

„Sodros“ vadovas šiuos milijardus saugo būsimoms krizėms, tačiau valdantieji bent dalį jų išleisti planuoja jau kitąmet – dar labiau padidinti pensijas.
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Papildytas „Sodros“ biudžetas
Nusprendusieji pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos į savo sąskaitas atgauna ne visas santaupas, o tik apie du trečdalius. Trečdalį, tai yra valstybės skatinamąsias įmokas ir „Sodros“ mokesčius, pasiima „Sodra“, kuri šiemet iš antrosios pakopos prognozuoja gauti beveik 2 mlrd. eurų.
„Pirmą ketvirtį grįžo iš antros pakopos 1,321 mlrd. eurų, antrą – 272 mln. eurų, ir turime prognozes: 186 mln. eurų trečią ketvirtį ir ketvirtą ketvirtį – 261 mln. eurų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras.
Nors po pirmosios bangos pasitraukimo tempas ir silpsta, per trečiąjį pasitraukimo iš antrosios pakopos ketvirtį iš jos išėjo dar per 70 tūkst. dalyvių.
„Per trečiąjį ketvirtį – 74 tūkst., šiek tiek mažiau, negu mes planavome, bet vis tiek žmonės sugrįžta. Iš 1,4 mln., kurie dalyvavo antroje pakopoje prieš reformą, manome, kad 70 proc. pasitrauks“, – teigia „Sodros“ direktorius Kęstutis Čereška.
Sprendžia, ką daryti su „Sodros“ rezervu
Vykstant antrosios pensijų pakopos reformai, rekordiškai ėmė augti „Sodros“ rezervas. „Sodra“ jį planuoja kitąmet kone padvigubėsiant, palyginti su pernai, iki reformos buvusiu dydžiu.
Tad Seime vyksta aršūs ginčai, ką daryti bent su 700 mln. eurų šiemet planuojamu „Sodros“ rezervo perviršiu – toliau kaupti ar bent dalį padalyti dabartiniams pensininkams.
„Perviršio didesnę dalį galima nukreipti pensininkų pensijų didinimui. Akivaizdu, kad skurdo lygis tarp pensininkų žymiai didesnis negu šeimų lygmenyje“, – sako Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
„Tam tikra korekcija galima, bet nenaudojant pagrindinio „Sodros“ rezervo, kalbama tik apie dalį prieaugio indeksavimui virš formulės. Bet tam reikalingas Finansų ministerijos įvertinimas, ar tai atitinka fiskalinę drausmę“, – teigia Seimo narė, konservatorė Gintarė Skaistė.
Po didžiosios pasitraukimo bangos pirmąjį šių metų ketvirtį, kai pasitraukė daugiau nei pusė milijono dalyvių, pasitraukimo mastas antrą ir trečią ketvirčius sumažėjo. Tačiau šį ketvirtį „Sodra“ prognozuoja panašų pasitraukimo mastą kaip antrąjį ketvirtį, na, o dar didesnės bangos laukia jau po metų, prieš pat užsidarant reformos langui pasitraukti.
„Sodra“ prognozuoja, kad po šio laikotarpio antroje pakopoje gali likti vos trečdalis dalyvių, palyginti su skaičiumi prieš reformą.
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