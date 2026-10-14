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TV3 naujienos > Energetika

Jei taip ir toliau, nuo sausio 1 d. gyventojų laukia piniginei skaudūs pokyčiai: štai kiek gali brangti dujos

2026-10-14 19:20 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-10-14 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiemet Europoje – rekordinė dujų kaina: 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramonei, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantys gyventojai, ekonomistų teigimu, turėtų sulaukti naujų, iki 60 proc. didesnių tarifų.

Šiemet Europoje – rekordinė dujų kaina: 87 eurai už megavatvalandę. Pasak ekonomistų, tai blogas ženklas labiausiai nuo dujų priklausomai Europos bei Lietuvos pramonei, kuriai gali tekti stabdyti gamybą. Dujas naudojantys gyventojai, ekonomistų teigimu, turėtų sulaukti naujų, iki 60 proc. didesnių tarifų.

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Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Klaipėdoje įsikūrusioje įmonėje „AVS PipeFit“ darbuotojai gamina ir montuoja vamzdynų bei metalo konstrukcijas. Kuo dujos brangesnės, tuo verslui sunkiau.

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„Nuo to priklauso mūsų konkurencingumas. Kadangi mažėja rentabilumas, atsiranda spaudimas mūsų konkurencingumui. Projektų kainas fiksuojame keliems metams, todėl bet kokie kainų svyravimai turi įtakos“, – sakė „AVS PipeFit“ gamybos direktorius Vilius Bazaras.

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Verslams gali tekti mažinti gamybą, įspėja ir gyventojus

Verslai, kurie yra labiausiai priklausomi nuo dujų, artimiausiu metu susidurs su nemenkais sunkumais, mat pasiekta šiemet rekordiškai aukšta dujų kaina. Europos prekybos taške megavatvalandės kaina pašoko iki 87 eurų. Tai yra beveik tris kartus daugiau nei prieš metus.

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„Dujų kainos yra aukščiausiame lygyje nuo pat pavasario. (...) Rinkos yra labai sudirgusios. Europos valstybės karštligiškai bando užsipildyti dujų atsargų rezervuarus prieš šaltąjį sezoną. Matome, kad tas lygis, kuris yra užpildytas, tikrai netenkina Europos Komisijos nustatytos ribos lapkričio pradžiai“, – tikino „Artea“ ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.

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Dujų, kaip ir degalų, kainas į viršų kelia karas Irane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris.

„Hučių atsakos prieš Saudo Arabiją dar labiau didina įtampą ir nerimą. Blėsta lūkestis, kad per Hormūzo sąsiaurį atsinaujins tranzitas ir atitinkamai iš ten gebės išplaukti suskystintų dujų užpildyti laivai“, – sakė I. Genytė-Pikčienė.

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Štai kiek gali kilti dujų kaina gyventojams

Pasak ekonomistų, esant tokiai dujų kainai verslams gali tekti mažinti gamybą.

„Europos pramonei gali tekti riboti dujų suvartojimą ir kažkiek stabdyti gamybos apimtis. (...) Apie Lietuvos pramonę tikrai negalima sakyti vienareikšmiškai: yra ir dujoms imlesnių pramonės šakų, ir apskritai energijos nešėjams imlesnių pramonės šakų. Chemijos pramonė atsidūrusi smaigalyje“, – sakė I. Genytė-Pikčienė.

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Kenčia ne tik verslas – dujas naudojantys gyventojai taip pat sulauks didesnių sąskaitų.

„Nieko nesugalvojus, nieko nedarant, kitais metais nuo sausio 1 d. gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams gali didėti ir 40, ir 50, ir 60 proc., lyginant su dabartine kaina“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.

Jei žiema bus šalta ir augs dujų poreikis, ekonomistų teigimu, dujų kaina ir toliau gali didėti.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

indeliai.lt

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nu kokį dar
nu kokį dar
2026-10-14 19:31
durnesnį pavadinimą,nu,pirmyn,šis portalas durniausias
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Pečiun lindo
Pečiun lindo
2026-10-14 19:35
Tai kam tada Indypindeksas, greit aiškinat.
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