Jei taip ir toliau, nuo sausio 1 d. gyventojų laukia piniginei skaudūs pokyčiai: štai kiek gali brangti dujos

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Klaipėdoje įsikūrusioje įmonėje „AVS PipeFit“ darbuotojai gamina ir montuoja vamzdynų bei metalo konstrukcijas. Kuo dujos brangesnės, tuo verslui sunkiau.
„Nuo to priklauso mūsų konkurencingumas. Kadangi mažėja rentabilumas, atsiranda spaudimas mūsų konkurencingumui. Projektų kainas fiksuojame keliems metams, todėl bet kokie kainų svyravimai turi įtakos“, – sakė „AVS PipeFit“ gamybos direktorius Vilius Bazaras.
Verslams gali tekti mažinti gamybą, įspėja ir gyventojus
Verslai, kurie yra labiausiai priklausomi nuo dujų, artimiausiu metu susidurs su nemenkais sunkumais, mat pasiekta šiemet rekordiškai aukšta dujų kaina. Europos prekybos taške megavatvalandės kaina pašoko iki 87 eurų. Tai yra beveik tris kartus daugiau nei prieš metus.
„Dujų kainos yra aukščiausiame lygyje nuo pat pavasario. (...) Rinkos yra labai sudirgusios. Europos valstybės karštligiškai bando užsipildyti dujų atsargų rezervuarus prieš šaltąjį sezoną. Matome, kad tas lygis, kuris yra užpildytas, tikrai netenkina Europos Komisijos nustatytos ribos lapkričio pradžiai“, – tikino „Artea“ ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Dujų, kaip ir degalų, kainas į viršų kelia karas Irane bei suparalyžiuotas Hormūzo sąsiauris.
„Hučių atsakos prieš Saudo Arabiją dar labiau didina įtampą ir nerimą. Blėsta lūkestis, kad per Hormūzo sąsiaurį atsinaujins tranzitas ir atitinkamai iš ten gebės išplaukti suskystintų dujų užpildyti laivai“, – sakė I. Genytė-Pikčienė.
Štai kiek gali kilti dujų kaina gyventojams
Pasak ekonomistų, esant tokiai dujų kainai verslams gali tekti mažinti gamybą.
„Europos pramonei gali tekti riboti dujų suvartojimą ir kažkiek stabdyti gamybos apimtis. (...) Apie Lietuvos pramonę tikrai negalima sakyti vienareikšmiškai: yra ir dujoms imlesnių pramonės šakų, ir apskritai energijos nešėjams imlesnių pramonės šakų. Chemijos pramonė atsidūrusi smaigalyje“, – sakė I. Genytė-Pikčienė.
Kenčia ne tik verslas – dujas naudojantys gyventojai taip pat sulauks didesnių sąskaitų.
„Nieko nesugalvojus, nieko nedarant, kitais metais nuo sausio 1 d. gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams gali didėti ir 40, ir 50, ir 60 proc., lyginant su dabartine kaina“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Jei žiema bus šalta ir augs dujų poreikis, ekonomistų teigimu, dujų kaina ir toliau gali didėti.
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